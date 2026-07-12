Williams confirma una revisión interna tras preocupaciones por su ritmo de desarrollo en la F1 2026

El jefe del equipo Williams, James Vowles, ha admitido que el ritmo actual de desarrollo del coche de la escudería de Grove es insuficiente para cumplir sus ambiciones de avanzar en la parrilla de Formula 1.

Tras un desafiante Gran Premio de Gran Bretaña, el equipo ha puesto en marcha una revisión intensiva de dos semanas para evaluar su programa de mejoras.

Durante el último episodio de The Vowles Veredict, el jefe de Williams reflexionó sobre la última tanda de mejoras llevada a Silverstone. Aunque el equipo introdujo nuevas piezas en el Gran Premio de Gran Bretaña, Vowles reconoció que el rendimiento global obtenido finalmente quedó por debajo del nivel necesario para luchar más arriba en la parrilla.

"Diría que ahora mismo lo que está claro es que nuestro ritmo de aportar rendimiento al coche —lo cual tiene ciertos matices en cuanto a lo que quiero decir— no está al nivel necesario para que podamos avanzar", explicó Vowles.

Para abordar esto, Williams ha iniciado una revisión de las mejoras entre el Gran Premio de Gran Bretaña y el de Bélgica, que tendrá lugar en Spa-Francorchamps del 17 al 19 de julio.

"El primer paso de todo eso es asegurarnos de que nos tomamos el tiempo para entender por completo no solo lo que hemos hecho en Silverstone, sino realmente lo que hemos hecho durante toda la temporada", dijo.

"Todo ello contiene pistas y evidencias sobre lo que salió bien y lo que no al mismo tiempo. La rapidez con la que evaluemos eso, y normalmente esperaría que se hiciera en las próximas dos semanas, definirá entonces lo que hacemos en Spa, lo que hacemos en Budapest, lo que hacemos durante el resto de la temporada y lo que hacemos de cara al próximo año al mismo tiempo.

Carlos Sainz, Williams Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Ahora bien, diría que eso es lo habitual para un equipo de Formula 1. La cantidad de altibajos que tienes, la cantidad de aprendizaje que obtienes, la cantidad de fallos que tienes, la diferencia respecto a las expectativas, eso cambia semana a semana.

"Pero es simplemente la naturaleza de un negocio que aporta rendimiento, que te trae elementos que antes no existían. No existían en el mundo. Y, hasta cierto punto, desde luego nadie más te proporciona datos, pero nadie más lo ha hecho. Así que tenemos que aprender sobre la marcha como resultado de ello."

Añadiendo un lado positivo a las dificultades del equipo, Vowles explicó: "Lo que me complace es que tenemos una muy buena cultura de apertura, aprendizaje y rapidez de reacción. Y eso, para mí, es lo que define a un equipo."

Williams ocupa actualmente el octavo puesto en el campeonato de constructores con 11 puntos tras nueve rondas de la temporada 2026.