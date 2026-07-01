El jefe del equipo Williams, James Vowles, dice que un “coche casi completamente nuevo” llegará para el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 a finales de septiembre.

La escudería con sede en Grove ha tenido un inicio decepcionante en la nueva era de la F1, especialmente tras haber dedicado gran parte de sus esfuerzos a prepararse para 2026 el año pasado, ya que su FW48 se completó tarde y con sobrepeso.

El problema de peso y la falta de actualizaciones rápidas han seguido perjudicando el progreso del equipo, que ocupa el octavo puesto en la clasificación mundial de constructores de F1 con solo 11 puntos, y solo por delante de Audi, Aston Martin y Cadillac.

Williams no ha logrado sumar puntos en las dos últimas carreras, con las condiciones de calor y los perfiles de las curvas en ambos circuitos exponiendo las debilidades del coche.

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Con tanto Alex Albon como Carlos Sainz frustrados por la falta de progreso - con Albon terminando en un discreto 17.º puesto, a dos vueltas, mientras Sainz se retiró por un fallo de motor en Austria –, todo el equipo está depositando su fe en que las mejoras aporten tanto un salto de rendimiento como una solución a su persistente problema de peso.

Williams no llevó mejoras a Austria, algo que Vowles cree que, unido a las actualizaciones de sus rivales, provocó una nueva caída de rendimiento en relación con la competencia. Sus opciones también se vieron perjudicadas por las condiciones de calor, en las que Williams está teniendo dificultades actualmente.

“Creo que esa es una de las grandes razones por las que nos han visto retroceder un poco”, dijo Vowles sobre la ausencia de mejoras en Austria, al hablar con Sky Alemania. “En nuestros planes de actualización, tenemos lo que yo llamo una de tamaño medio para Silverstone, así que en apenas una semana.

Alexander Albon, Williams Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

“Y luego habrá pequeñas piezas, Spa. Budapest, pequeñas piezas también.

“Y después elementos un poco más grandes, incluida una reducción de peso para Zandvoort. Y luego, realmente para nosotros, es casi un coche completamente nuevo para Baku. Así que ese es realmente el periodo que estamos esperando”.

Aunque Williams naturalmente tendrá la esperanza de que sus mejoras entre el GP de Gran Bretaña de este fin de semana y el resto del tramo europeo de la temporada tengan un impacto significativo en su rendimiento, tendrá que esperar otras seis rondas hasta que su gran paquete de mejoras esté listo para el fin de semana de Baku.

Aston Martin tiene un plan similar, ya que pretende contener los desarrollos menores hasta poder ofrecer un gran paquete de mejoras para el GP de Hungría a finales de julio.

Albon ha restado importancia a las mejoras del GP de Gran Bretaña como posible punto de inflexión para Williams, pero cree que ayudarán a Williams a cerrar la brecha con el grupo de la zona media formado por Alpine, RB y Haas.

“No nos va a llevar a la zona media, pero quizá nos acercará más a los Haas”, dijo Albon después del GP de Austria.

“Creo que ese quizá sea un primer paso sensato este año para acercarnos un poco más a los coches de la zona media. Creo que hoy los Racing Bulls nos doblaron, así que... estamos bastante lejos”.

Información adicional de Stuart Codling