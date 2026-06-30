Sainz toca fondo con Williams: "Sin fiabilidad, sin ritmo y sin coche para puntuar"

Carlos Sainz y Williams están teniendo una difícil temporada 2026 de Fórmula 1, y los tiempos complicados continuaron en Austria, donde el español se vio obligado a admitir: "no tenemos fiabilidad, no tenemos ritmo, no tenemos un coche capaz de sumar puntos".

Williams no ha ocultado sus dificultades este año mientras lidia con un coche que tiene sobrepeso y no es competitivo. Hasta ahora solo ha sumado 11 puntos y ocupa el octavo lugar en la clasificación de equipos, con Sainz 14º con seis puntos en el campeonato de pilotos.

En Austria, las dificultades continuaron, ya que tanto Sainz como su compañero de equipo, Alex Albon, fueron eliminados en la Q1 en la clasificación para la carrera en el Red Bull Ring. Sin embargo, el equipo identificó varios problemas después de la sesión, y Sainz tenía una perspectiva positiva de cara a la carrera.

"Descubrimos un par de cosas ayer por la tarde y antes de la clasificación que no estaban funcionando del todo bien", dijo a la cadena española DAZN.

"Conseguimos arreglarlas y, sinceramente, hoy al menos estaba haciendo una buena carrera. Estaba luchando con coches con los que no esperaba estar peleando – los Audi, los Alpine, los Haas – y pude mantenerlos detrás. Así que eso es lo positivo que me llevo: el ritmo."

Sin embargo, el entusiasmo de Sainz se vio truncado por un problema eléctrico que terminó su carrera y provocó la salida del coche de seguridad virtual después de que se detuviera en la recta de boxes. Fue entonces cuando quedó claro el alcance de los "aspectos positivos" del fin de semana.

"No nos engañemos, positivo solo dentro del contexto del nivel de rendimiento que tenemos ahora mismo, que es muy pobre", continuó Sainz.

"Es positivo porque este fin de semana no me sentía cómodo con el coche, y luego cambié un par de cosas antes de la clasificación y algunas más antes de la carrera, y eso me devolvió a donde estaba en Barcelona y en las carreras anteriores, donde me sentía cómodo, al menos con el rendimiento limitado que tenemos.

"Así que, al menos, eso me tranquiliza. Pero espero que este sea el último de estos fines de semana realmente malos en los que todo ha salido mal. Porque al final no tenemos fiabilidad, no tenemos ritmo, no tenemos un coche capaz de sumar puntos, así que tendremos que esperar y ver si las cosas mejoran en Silverstone."

La esperanza en el horizonte para Sainz llega en forma de un paquete de mejoras que Wiliams está preparando para introducir. El equipo de Grove ha sido cauteloso con su programa de piezas nuevas, ya que pretende abordar sus problemas de peso y rendimiento de una sola vez, en lugar de agotar su límite presupuestario con cambios menores.

Las primeras piezas nuevas llegarán en la carrera de casa de Williams en Silverstone el próximo fin de semana, donde el compañero de equipo de Sainz, Albon, cree que el FW48 podría avanzar en la clasificación.

"No nos va a llevar al pelotón medio, pero quizá nos acerque más a Haas", dijo Albon a los medios, incluido Motorsport.com. "Creo que ese quizá sea un primer paso sensato este año para acercarnos un poco más a los coches del pelotón medio. Los RBs nos doblaron hoy, así que... Estamos bastante lejos."

Información adicional de Stuart Codling

Fotos del GP de Austria - Domingo