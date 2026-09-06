Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Fórmula 1 GP de Italia

Wolff admite que tenía el dedo "sobre la radio" para evitar un caos entre Russell y Antonelli en Monza

Mercedes permitió que Kimi Antonelli y George Russell lucharan por la victoria en Monza, ¡a pesar de una pugna que le hizo pasar a Toto Wolff algunos momentos de infarto.

Basile Davoine
Publicado:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Mercedes no lograba un doblete desde las dos primeras carreras del año en Australia y China. En Monza —el circuito de casa para Kimi Antonelli, a pesar de que partía desde el fondo de la parrilla debido a una penalización por cambio de motor—, las "Flechas de Plata" volvieron a saborear ese éxito. El líder del campeonato fue un paso más allá y se llevó la victoria, tras haber llegado al Gran Premio de Italia con el objetivo principal de salvar tantos puntos como fuera posible.

Durante todo el fin de semana, Kimi Antonelli jugó en equipo; el sábado, ayudó a su compañero George Russell dándole rebufo en la clasificación, devolviéndole así el favor tras las órdenes de equipo dadas en Zandvoort dos semanas antes. Sin embargo, en las últimas vueltas, los sentimentalismos quedaron a un lado. Habiéndose reincorporado a la lucha por la victoria gracias a una estrategia diferente, el italiano pasó naturalmente al ataque.

"Intentamos anticiparnos a diversos escenarios posibles, y ambos han sido fantásticos a la hora de entender y aceptar el aspecto colectivo, algo difícil para un piloto que busca ganar un Gran Premio —especialmente para Kimi en Monza, y sobre todo para George, que necesita seguir sumando puntos para mantenerse en la pelea por el título—. Pero siempre han competido de forma limpia", señala Toto Wolff.

No obstante, la tensión aumentó en el garaje de Mercedes cuando Kimi Antonelli se vio obligado a salirse a la grava en la primera curva tras un intento fallido de adelantar a George Russell.

 

Mercedes no lograba un doblete desde las dos primeras carreras del año en Australia y China. En Monza —el circuito de casa para Kimi Antonelli, a pesar de que partía desde el fondo de la parrilla debido a una penalización por cambio de motor—, las "Flechas de Plata" volvieron a saborear ese éxito. El líder del campeonato fue un paso más allá y se llevó la victoria, tras haber llegado al Gran Premio de Italia con el objetivo principal de salvar tantos puntos como fuera posible.

Durante todo el fin de semana, Kimi Antonelli jugó en equipo; el sábado, ayudó a su compañero George Russell dándole rebufo en la clasificación, devolviéndole así el favor tras las órdenes de equipo dadas en Zandvoort dos semanas antes. Sin embargo, en las últimas vueltas, los sentimentalismos quedaron a un lado. Habiéndose reincorporado a la lucha por la victoria gracias a una estrategia diferente, el italiano pasó naturalmente al ataque.

"Intentamos anticiparnos a diversos escenarios posibles, y ambos han sido fantásticos a la hora de entender y aceptar el aspecto colectivo, algo difícil para un piloto que busca ganar un Gran Premio —especialmente para Kimi en Monza, y sobre todo para George, que necesita seguir sumando puntos para mantenerse en la pelea por el título—. Pero siempre han competido de forma limpia", señala Toto Wolff.

No obstante, la tensión aumentó en el garaje de Mercedes cuando Kimi Antonelli se vio obligado a salirse a la grava en la primera curva tras un intento fallido de adelantar a George Russell.

Más de la F1 :

Comparte o guarda esta historia

Artículo previo Vasseur: "Sabíamos que Monza sería la carrera más difícil, pero fue peor de lo esperado"
Artículo siguiente Russell admite que ya no piensa en el campeonato: Antonelli "lo tiene bajo control"

Comentarios destacados
Más de
Basile Davoine

Los resultados completos del Gran Premio de Italia de F1 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
Los resultados completos del Gran Premio de Italia de F1 2026

Así queda el campeonato tras el GP de Italia: Antonelli amplía su ventaja y Colapinto suma

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
Así queda el campeonato tras el GP de Italia: Antonelli amplía su ventaja y Colapinto suma

Alonso y Lawson saldrán desde el pitlane en el GP de Italia

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
Alonso y Lawson saldrán desde el pitlane en el GP de Italia
Más de
George Russell

Rosberg niega que Mercedes favorezca a Kimi Antonelli sobre George Russell tras Monza

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
Rosberg niega que Mercedes favorezca a Kimi Antonelli sobre George Russell tras Monza

Mercedes aclara la diferencia de estrategias entre Russell y Antonelli en Monza

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
Mercedes aclara la diferencia de estrategias entre Russell y Antonelli en Monza

Russell admite que ya no piensa en el campeonato: Antonelli "lo tiene bajo control"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
Russell admite que ya no piensa en el campeonato: Antonelli "lo tiene bajo control"
Más de
Mercedes

Kimi Antonelli: la victoria en su regreso al GP de Italia, "un sueño hecho realidad"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
Kimi Antonelli: la victoria en su regreso al GP de Italia, "un sueño hecho realidad"

Antonelli avanza desde el 19º lugar para ganar en Italia; Colapinto en los puntos y Checo Pérez es penúltimo

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
Antonelli avanza desde el 19º lugar para ganar en Italia; Colapinto en los puntos y Checo Pérez es penúltimo

De Chess.com a la pole de Monza: cómo Gasly venció a Russell dos veces en un día

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
De Chess.com a la pole de Monza: cómo Gasly venció a Russell dos veces en un día

Últimas noticias

Los resultados completos del Gran Premio de Italia de F1 2026

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Italia
Los resultados completos del Gran Premio de Italia de F1 2026

Rosberg niega que Mercedes favorezca a Kimi Antonelli sobre George Russell tras Monza

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Italia
Rosberg niega que Mercedes favorezca a Kimi Antonelli sobre George Russell tras Monza

Mercedes aclara la diferencia de estrategias entre Russell y Antonelli en Monza

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Italia
Mercedes aclara la diferencia de estrategias entre Russell y Antonelli en Monza

Russell admite que ya no piensa en el campeonato: Antonelli "lo tiene bajo control"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Italia
Russell admite que ya no piensa en el campeonato: Antonelli "lo tiene bajo control"