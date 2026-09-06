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Declaraciones
Fórmula 1 GP de Italia

Hamilton reacciona al incidente con Leclerc en Monza: “Ya es demasiado tarde” para favorecerme

Tras un costoso enfrentamiento con Charles Leclerc en la largada del Gran Premio de Italia de F1 2026, Lewis Hamilton considera que ya es “demasiado tarde” para que Ferrari tome la decisión de favorecerlo en la lucha por el título, mientras Kimi Antonelli se escapa en el campeonato.

Fabien Gaillard
Publicado:
Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del domingo del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del domingo del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza
Pierre Gasly, Alpine

Las fotos del domingo del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza
Yuki Tsunoda, Racing Bulls

Las fotos del domingo del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza
Coches y Crocs en el paddock

Las fotos del domingo del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza
Esteban Ocon, equipo Haas de F1

Las fotos del domingo del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza
Sebastian Vettel

Las fotos del domingo del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza
Desfile de vehículos militares y policiales

Las fotos del domingo del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza
Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del domingo del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las fotos del domingo del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza
Nico Hülkenberg, Audi F1 Team

Las fotos del domingo del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza
George Russell, Mercedes

Las fotos del domingo del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza
Charles Leclerc, Ferrari; Lando Norris, McLaren

Las fotos del domingo del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza
Aficionados a Ferrari

Las fotos del domingo del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza
Raquel Stroll, Yael Shelbia

Las fotos del domingo del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del domingo del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza
Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA; Stefano Domenicali, presidente y director ejecutivo de Fórmula 1

Las fotos del domingo del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza
Laura Mueller, ingeniera de carrera de Haas

Las fotos del domingo del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza
Rayo McQueen

Las fotos del domingo del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza
Woody Johnson, accionista de Aston Martin

Las fotos del domingo del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del domingo del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del domingo del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza
Nico Hülkenberg, Audi F1 Team

Las fotos del domingo del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza
Gabriel Bortoleto, equipo Audi de F1

Las fotos del domingo del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del domingo del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza
Lando Norris, McLaren, Pierre Gasly, Alpine

Las fotos del domingo del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del domingo del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza
Yuki Tsunoda, Racing Bulls

Las fotos del domingo del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza
Lewis Hamilton, Ferrari, Oscar Piastri, McLaren

Las fotos del domingo del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza
Nico Hulkenberg, equipo Audi F1; Oliver Bearman, equipo Haas F1

Las fotos del domingo del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza
Charles Leclerc, Ferrari

Las fotos del domingo del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza
Charles Leclerc, Ferrari

Las fotos del domingo del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza
Charles Leclerc, Ferrari

Las fotos del domingo del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del domingo del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza
Pierre Gasly, Alpine

Las fotos del domingo del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza
Esteban Ocon, equipo Haas de F1

Las fotos del domingo del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza
Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

Las fotos del domingo del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza
Max Verstappen, Red Bull Racing, Pierre Gasly, Alpine

Las fotos del domingo del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza
Oliver Bearman, equipo Haas de F1

Las fotos del domingo del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del domingo del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza
George Russell, Mercedes

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Lando Norris, McLaren

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del domingo del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del domingo del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del domingo del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del domingo del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del domingo del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes

Las fotos del domingo del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza
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Entre los pilotos que esperaban aprovechar la salida desde el fondo de la parrilla de Kimi Antonelli, Lewis Hamilton figuraba en un lugar destacado. El piloto de Ferrari, tercero del campeonato pero empatado a puntos con George Russell, podía esperar reducir la diferencia de 59 unidades que lo separaba de Antonelli en la clasificación de pilotos.

Por desgracia, la diferencia es finalmente mayor ahora, ya que Hamilton no solo terminó detrás del italiano, sino que este ganó desde la 19ª posición mientras que el siete veces campeón del mundo tuvo que conformarse con el sexto puesto final tras salir cuarto.

Difícil ver otra cosa que no sea un nuevo revés para Ferrari, que, en casa, vio cómo su carrera tomaba un cariz cercano a la catástrofe desde las primeras vueltas. Si se piensa obviamente en primer lugar en el violento accidente de Charles Leclerc en la Parabolica, el enfrentamiento inicial entre los dos pilotos en la primera chicane no queda muy lejos.

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En la salida, Hamilton tuvo en efecto la oportunidad de atacar a Leclerc por el interior en la primera curva. Tras meterse por dentro, el británico dejó espacio a su compañero para que ambos afrontaran la primera parte de la chicana rueda a rueda. Luego, en la segunda curva, Leclerc —sin que esta maniobra fuera considerada ilícita por los comisarios— no tuvo la misma actitud, obligando a Hamilton a pisar la grava a costa de un ligero contacto.

La sanción fue inmediata: el Ferrari con el número 44 fue relegado a la décima posición, una situación muy incómoda para el resto de la carrera. Aunque la bandera roja causada por Leclerc y la segunda salida recolocaron a Hamilton en una posición más interesante, la falta de velocidad punta de Ferrari nunca le permitió mezclarse en la lucha por el podio. Él mismo, autor de una carrera lejos de ser perfecta, ni siquiera logró superar a los dos McLaren en la meta.

Preguntado por Sky Sports sobre el incidente de la primera chicana y la hipótesis de que pudiera no haberse producido si Ferrari hubiera dado prioridad, ya antes de la carrera, a su piloto mejor situado en el campeonato, Hamilton prefirió apartar ese debate, considerando que, en cualquier caso, ya era demasiado tarde, al salir de Monza, para plantearse esas cuestiones cuando Antonelli cuenta ahora con 76 puntos de ventaja.

"Ya hemos superado con creces esa etapa [de las órdenes a su favor], ahora es demasiado tarde para eso", declaró. "Hoy he perdido muchos puntos frente a esos pilotos; así que haremos todo lo posible para seguir luchando hasta el final de la temporada, pero ahora ellos se han escapado."

Hamilton no está convencido por la estrategia

Lewis Hamilton pasa por el Ferrari chocado de Charles Leclerc.

Lewis Hamilton pasa por el Ferrari chocado de Charles Leclerc.

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Más allá de este incidente de la primera vuelta y de la dinámica interna, la estrategia global de Ferrari para la carrera no pareció convencer realmente a un Hamilton que, además, se vio imposibilitado de zafarse de una larga lucha con Oscar Piastri, armado con un SF-26 demasiado limitado en recta.

"Todavía no hemos hecho el debriefing, así que es una de las situaciones más difíciles de aceptar hoy", respondió cuando se le preguntó si Ferrari debería haberlo parado bajo Virtual Safety Car a mitad de carrera.

"Realmente esperaba algo mejor, pero de verdad lo di todo. Simplemente no teníamos la velocidad necesaria en las rectas; era una presa fácil para los pilotos a mi alrededor y para todos los que me precedían. Pero analizaremos la situación internamente e intentaremos determinar qué podríamos haber hecho mejor."

"Tenía la impresión de que probablemente deberíamos haber optado por los neumáticos duros [en la segunda salida], pero también teníamos que adelantar a pilotos, porque estábamos más atrás de lo previsto en el pelotón."

"Y luego creí que nos iban a parar [bajo VSC], pero no lo hicieron, así que simplemente llegué al final con mis neumáticos."

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