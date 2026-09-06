Yuki Tsunoda se enfrentó a los comisarios de la FIA, que investigaban la reanudación de la carrera del piloto japonés en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1.

En la reanudación de la vuelta 6, tras la bandera roja provocada por el accidente de Charles Leclerc en la vuelta 2, Tsunoda pareció salirse de su casilla de parrilla al ocupar su 14.ª posición en la parrilla de salida.

La dirección de carrera informó rápidamente de un posible problema, pero los comisarios optaron por revisar el caso tras la carrera, y Tsunoda y su equipo RB fueron citados en la oficina de los comisarios por una "presunta infracción del artículo B5.9.4 del Reglamento de la FIA de Fórmula 1: incumplimiento del procedimiento de salida a las 15:41".

Sin embargo, tras analizar la situación, los comisarios determinaron que no era necesario aplicar ningún castigo al piloto japonés.

Tsunoda disfrutó de una buena tarde en el circuito de alta velocidad de Monza, donde sumó su primer punto de la temporada en su segunda participación en un Gran Premio, terminando décimo, mientras que su compañero de equipo en Racing Bulls, Arvid Lindblad, se hizo con el octavo puesto tras una larga batalla por el rebufo en el pelotón medio de la F1.

Tras perder su asiento habitual al final de la temporada pasada, Tsunoda pasó a ser piloto de reserva de Red Bull y regresó a su antiguo equipo, Racing Bulls, sustituyendo a Liam Lawson, quien a su vez había sustituido al lesionado Isack Hadjar en Red Bull Racing.

"Estaba un poco confundido al salir entre la 14.ª y la 15.ª posición", explicó Tsunoda. "En mi opinión, no gané realmente ninguna posición antes de la bandera roja. Creía que iba en 15.ª posición.

"Pero al menos aparqué detrás del box, bastante lejos, así que no creo que eso me haya dado ninguna ventaja. Ya veremos. Espero que todo vaya bien".