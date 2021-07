Brown cree que la F1 sentó un mal precedente en el GP de Austria

Tras la sanción impuesta a Lando Norris en el Gran Premio de Austria el fin de semana pasado, Brown teme que se haya creado un mundo en el que ya no se permita pelear duro.

Y sobre todo teme que, si Norris tenía que ceder el paso a Sergio Pérez simplemente porque el mexicano se había puesto a su lado en la entrada a la curva, entonces cambien por completo las reglas.

Hablando en una entrevista exclusiva con Motorsport.tv, Brown dijo: "La alternativa ahora es que has sentado un precedente para que te pongas al lado de alguien y entonces tenga que dejarte pasar. Y creo que será muy complicado poder competir de esa manera".

Brown dijo que no comprende por qué se consideró que Norris actuó de manera injusta en ese incidente, y asegura que pocos pilotos estarían de acuerdo con la postura de la FIA.

"Me pareció una tontería", reflexionó. “Creo que desde que estoy en el automovilismo, que son unos 35 años, cuando vas a hacer un adelantamiento por fuera, y más en la primera vuelta, el que adelanta sabe que tiene riesgo".

“Durante 50 años hemos visto grandes batallas rueda a rueda. Pero corres el riesgo de quedarte sin espacio en la salida de la curva".

"Creo que ha sido un duelo fantástico, firme y duro. Y creo que a veces tenemos que dejar que los pilotos corran. Tenemos que asegurarnos de que se hagan cosas seguras y de que conduzcan dentro de los límites".

Lando Norris, McLaren MCL35M Photo by: Alessio Morgese

“Pero de todas las personas con las que he hablado, no creo que haya un piloto de carreras en el mundo que no pensara que eso fue una batalla limpia. Y si vas a adelantar por fuera, o lo intentas, corres ese riesgo".

Brown cree que en los últimos años ha habido un aumento progresivo de limitar los duelos en pista, algo que no contribuye al espectáculo.

"El automovilismo existe desde hace mucho tiempo y no hemos tenido estas sanciones hasta hace poco", explicó. "Por lo que recuerdo de los años en los que crecí siguiendo la F1 y todo tipo de carreras de motor, las carreras eran geniales, difíciles, había incidentes".

"Pero estas penalizaciones de cinco segundos porque no dejaste a alguien suficiente espacio, no existían hace 5/10/15 años, y las carreras estaban bien. Así que no estoy seguro de por qué hemos tenido que regular en exceso la actividad en la pista".

"Obviamente, si alguien hace algo peligroso, sí que está justificado, pero no vi ese movimiento peligroso en absoluto. Fue una buena pelea".

Los comentarios de Brown sobre el incidente de Norris forman parte de una interesante entrevista que concedió a Motorsport.tv sobre la temporada de F1 de McLaren, además de su participación en IndyCar y Extreme E.