Zhou saldrá desde el pitlane en el GP de Australia de F1

Zhou se clasificó último en Albert Park el sábado después de que rompiera la parte izquierda de su alerón delantero en los bordillos de salida de la curva 10 en su última vuelta rápida, con el plano principal agrietado y el endplate finalmente roto.

En ese momento, Zhou iba camino de ser uno de los aspirantes a la Q2, rodando a un ritmo similar al de su compañero de equipo, Valtteri Bottas, que avanzó a la segunda fase.

En cambio, el piloto chino se clasificó 19º y último ante la ausencia de Logan Sargeant, de Williams, pero no ocupará ese lugar en la parrilla de salida.

Sauber ha confirmado a Motorsport.com que Zhou tiene que volver a una especificación anterior del alerón delantero, ya que el equipo no trajo repuestos del nuevo alerón a Australia.

Ese cambio de especificación supone una infracción de las normas del parque cerrado, lo que significa que Zhou tendrá que empezar la carrera del domingo desde el pitlane.

Zhou dijo que no tenía ni idea de por qué se rompió el alerón al tomar la trazada habitual en la curva 10.

"No cometí ningún error en mi vuelta, simplemente conduje como en todas las demás", explicó.

"Llegué al último sector y de repente me bloqueo, me falta esta carga y cuando crucé la línea de meta vi que me faltaba el lado izquierdo. Y no tengo ni idea de dónde ha salido eso, porque todo fue normal".

"He visto la repetición, ha venido de la vibración donde sea del bordillo de la curva 10, lo que es muy frustrante que ocurra en la sesión más importante, porque en realidad no me he ido ancho. Muy decepcionante, por supuesto, por lo demás fue una vuelta bastante buena".

Zhou Guanyu, Stake F1 Team Kick Sauber, Valtteri Bottas, Stake F1 Team Kick Sauber Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Zhou dijo que el nuevo alerón delantero no supuso un gran aumento de rendimiento, sino que fue un intento de ayudar al coche a lograr un mejor equilibrio, mientras el equipo suizo lucha particularmente por el ritmo a una vuelta hasta ahora, ya que sufre de inestabilidad en la parte trasera.

"No se trata de un aumento de rendimiento, sino de conseguir un equilibrio más constante", añadió.

"Durante todo el fin de semana parecía estar bien, en la parte alta de la batalla del mediocampo".

"Es cierto que no es fácil para nosotros este año conseguir una vuelta perfecta, pero el ritmo estaba ahí hoy, honestamente. Desafortunadamente, ha ocurrido en el peor momento del fin de semana".

Cuando se le pidió a Bottas su veredicto sobre el nuevo alerón, dijo: "No es nada mágico, la verdad".

"Todavía estamos un poco limitados con la estabilidad trasera en alta velocidad, así que eso es todavía en lo que tenemos que seguir trabajando. Pero en general la carga es un poco mejor, y te da más agarre".

