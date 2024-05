La maniobra de Colapinto en Imola "no fue la más limpia", dice su rival

Franco Colapinto alcanzó su primer triunfo en la Fórmula 2 después de un espectacular sobrepaso a Paul Aron al entrar en la última vuelta de carrera en el Autódromo Enzo y Dino Ferrari de Imola.

El piloto argentino había estado detrás del estonio durante la mayor parte de la carrera prevista a 25 giros, hasta que sorprendió a su rival con un ataque por afuera en la Variante Tamburello para ganarle la primera posición y encaminarse a la victoria.

Apenas concretado el adelantamiento, Aron se quejó en la radiocomunicación con su equipo Hitech Pulse-Eight preguntando si la acción había sido legal. Los comisarios deportivos la analizaron rápidamente y no encontraron motivo para sancionar al argentino.

De todos modos, Aron insistió en la conferencia de prensa posterior a la carrera que no sintió que la maniobra de Colapinto haya sido del todo limpia.

"No quiero quitarle nada a Franco. Es su primera victoria y creo que hizo una buena carrera y se la merece, pero desde mi punto de vista creo que no fue la maniobra más limpia", dijo el estonio, antes de continuar: "pero todavía no la volví a ver y obviamente siempre se ve diferente desde el coche. Si los comisarios decidieron que estuvo bien, entonces lo hicieron por alguna razón. Si lo vieron bien, deben tener razón. Eso es todo lo que puedo decir".

Franco Colapinto, MP Motorsport (Dutch Photo Agency)

Aron, que perseguía su primera victoria el sábado en Imola tras haber sido segundo en dos ocasiones en lo que va del año, se mostró especialmente molesto por haber perdido la victoria sobre el final de la carrera.

"Como pueden imaginar, estoy decepcionado. Es el peor sentimiento que puedes tener perder el liderato en la última vuelta, pero tuvimos problemas con el ritmo desde el principio", dijo.

"Tuve una buena salida y tomé el liderato, lo cual fue ideal, y sabía que sería difícil adelantarme después de eso, pero después empecé a tener problemas con el balance del coche y nuestro ritmo no fue tan fuerte como el de Franco", agregó.

Aron indicó que tener a Colapinto cerca de él fue parte de su estrategia al ver que no tenía la velocidad para alejarse del argentino.

"Tuve que hacer una carrera muy inteligente y dejé de empujar cuando vi que me estaba alcanzando, lo dejé que se me acercara y después solo traté de mantenerlo cerca en el primer y segundo sector y después alejarme en el tercero", explico.

"Funcionó durante la mayor parte de la carrera, así que no puedo decir que hayamos perdido una victoria hoy porque no teníamos ritmo. Creo que si logré mantenerlo detrás esas 19 vueltas, entonces debí haberlo hecho también en la última vuelta. Obviamente es una gran pena por eso", finalizó.