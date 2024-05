Duerksen celebra su primer podio en F2 y sueña con la victoria

Joshua Duerksen hizo historia en el Autódromo Enzo y Dino Ferrari al convertirse en el primer piloto de Paraguay en subir al podio en una carrera de Fórmula 2, campeonato antesala de la Fórmula 1.

El piloto del renombrado equipo AIX Racing saltó de quinto a tercero en los primeros metros de la competencia y a partir de allí fue un claro contendiente a los primeros puestos a lo largo de las 35 vueltas de carrera al circuito italiano hasta cruzar la bandera a cuadros en el tercer puesto.

El resultado no solo significó el primer podio de Duerksen en la F2, sino también sus primeros puntos en el campeonato después de haber estado cerca de sumar en las carreras anteriores.

"Se siente muy bien. Conseguir mis primeros puntos y mi primer podio al mismo tiempo es una gran sensación. Terminé en los puntos en Yeda, pero una penalización me dejó fuera de los puntos. Y luego en Australia realmente pensé que lograría mis primeros puntos allí, pero luego tuve un choque. También pensé que lograría mis primeros puntos ayer, pero lamentablemente sucedió el accidente y no lo pude evitar. Así que sí, esta fue una gran recuperación (por ayer) y me siento realmente feliz, muy agradecido al equipo, a Dios y a mi familia", dijo el piloto de 20 años.

Duerksen siente que la clave para su gran resultado estuvo en el trabajo que ha estado realizando junto al equipo AIX Racing para luchar por posiciones de avanzada en la Fórmula 2.

"Creo que se trata del trabajo duro que hemos estado haciendo. El equipo está trabajando muy duro y yo también. Así que es eso, trabajar duro. Por supuesto ahora tenemos un nuevo nombre en el equipo y nuevas motivaciones. Creo que esa es la clave: la preparación, el trabajo y por supuesto queremos continuar así", aseguró.

Lejos de conformarse con el resultado del domingo en Imola y sabiendo las dificultades que presenta cada ronda de la F2, Duerksen se ilusiona con seguir creciendo y poder luchar por ganar en el que es su año debut en la serie.

"Por supuesto que esto es un gran comienzo para mi temporada después de un par de carreras difíciles. Quiero ir paso a paso. Este fue un gran fin de semana, pero en cada pista puede ser diferente. Mi enfoque principal estará en trabajar duro y optimizar lo que tenemos para maximizar todo. Quiero enfocarme en mi trabajo y dejar que la victoria llegue", comentó.

Duerksen expresó las sensaciones de ser el primer piloto de Paraguay en alcanzar un resultado tan importante dentro de la F2, destacando la poca tradición que existe en su país para las carreras de pista.

"Es un gran honor porque del país del que vengo solo hay una pista de karting en todo el país, de 600 metros, bastante corta y con baches. Y un solo autódromo, que apenas se usa. Es un privilegio para mí. El rally es muy fuerte en Paraguay, pero las carreras en circuitos no son tan populares. Por supuesto que para mí es un honor representar a Paraguay siendo el primer piloto paraguayo en correr en la Fórmula 2 y ahora logrando el primer podio. Es un gran honor para mí y estoy muy feliz con todo el apoyo que estoy recibiendo del país".

Prácticamente sin descanso, la temporada de la Fórmula 2 continuará el próximo fin de semana en Mónaco, un circuito donde Duerksen ya sabe lo que es competir por haberlo hecho en la Fórmula Regional Europea by Alpine.

"Mónaco siempre es especial. Creo que todos mejoramos paso a paso, carrera a carrera. Este fue un fin de semana genial. Por supuesto que tenemos que ver qué sucede en otras pistas porque puede cambiar mucho de una pista a la otra. En Imola estuvo bien, pero tenemos que ver en las pistas que vienen", finalizó.