Bird: "Es una de mis victorias más especiales"

El británico selló su 12º victoria en el campeonato totalmente eléctrico con un adelantamiento en la última vuelta sobre el líder Mitch Evans en Brasil, después de haber estado al frente de la carrera de 34 vueltas en varios momentos.

La victoria es la primera de Bird en casi tres años, después de haber subido por última vez a lo más alto del podio en Nueva York en julio de 2021 con Jaguar, antes de una etapa de sequía que acabó con su salida del equipo al final de la temporada pasada.

El británico se trasladó a McLaren, y la carrera del sábado fue solo la cuarta en el equipo, mientras que la marca británico solo se unió a la Fórmula E el año pasado.

"Creo que esta es una de las (victorias) más especiales por lo que he tenido que pasar para volver a esta silla (en la conferencia de prensa como ganador)", dijo Bird.

"Esta definitivamente se siente muy especial, también el hecho de que es la primera para McLaren".

"A principios de año nos propusimos algunos podios y les mentiría si les dijera que pensaba que podríamos ganar una carrera tan pronto".

"Habría sido un sueño, no me lo imaginaba pero lo hemos conseguido. Eso no quiere decir que lo hayamos conseguido y que tengamos que descansar, aún queda mucho trabajo por hacer, pero conseguir nuestra primera victoria es muy especial".

Mitch Evans, Jaguar Racing , Jaguar I-TYPE 6, Jean-Eric Vergne, DS Penske, DS E-Tense FE23, Sam Bird, NEOM McLaren Formula E Team, e-4ORCE 04, Edoardo Mortara, Mahindra Racing, Mahindra M9Electro Foto: Simon Galloway / Motorsport Images

Evans subió a su primer podio del año en segunda posición, tras haber demostrado una gran velocidad antes de sufrir problemas en las tres carreras anteriores de 2024.

El piloto de Jaguar tomó la delantera sobre su antiguo compañero de equipo a seis vueltas del final de la carrera con una buena cantidad de energía aún por desplegar.

Pero las temperaturas abrasadoras de Brasil causaron estragos, ya que los coches de toda la parrilla se vieron afectados por el sobrecalentamiento, y Evans sufrió pérdida de potencia por ello en la última vuelta.

"Parecía que estaba en un coche Gen1", dijo Evans antes de agregar: "Es agridulce, diría yo. A pocas vueltas del final pensé que iba a ser para nosotros de nuevo (después de ganar en Brasil el año pasado), pero empecé a recibir algunas advertencias de temperatura con bastante rapidez y luego se intensificó en la última vuelta".

"Tuve una gran pérdida de ritmo en la última vuelta con la potencia. Creo que incluso si Sam no me hubiera adelantado (donde lo hizo) probablemente me habría adelantado en la línea de salida/llegada".

"Ha sido un poco frustrante, me quedaba mucha energía, sólo intentaba llegar a casa, pero me han faltado dos curvas".