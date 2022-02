Benito Guerra ya tiene rival para Race Of Champions 2022

Cargar reproductor de audio

Ambas estrellas se enfrentarán los días 5 y 6 de febrero en el hielo y la nieve del Pite Havsbad de Suecia, situado en el congelado Mar Báltico, a sólo 60 millas del Círculo Polar Ártico.

Estrellas de la Fórmula 1, la NASCAR, la IndyCar, el WEC, el WRC, la W Series y el World Rallycross competirán en dos pruebas, en primer lugar la ROC Nations Cup -Copa de Naciones) (sábado 5 de febrero, 12:00-15:00 CET que serán las 05:00 horas de México y las 08:00 horas de Argentina), en la que los pilotos se emparejan en equipos para competir por el título de nación más rápida del mundo.

A continuación, todo el trabajo en equipo sale a la luz para la Carrera de Campeones individual, en la que se lucha por ser coronado Campeón de Campeones (domingo 6 de febrero a los mismos horarios).

Otros enfrentamientos incluyen a grandes estrellas del mundial de rallies como Sébastien Loeb contra Petter Solberg, las estrellas de la F1 Sebastian Vettel y Valtteri Bottas también estarán en duelo, mientras que los campeones suecos de la FIA World Rallycross Johan Kristoffersson y Timmy Hansen renovarán su rivalidad.

La bicampeona de la W Series, Jamie Chadwick, se enfrentará a Mick Schumacher, piloto de la F1, mientras que el joven de la IndyCar, Colton Herta, luchará contra Helio Castroneves, cuatro veces ganador de la Indy 500. Ambos vienen de triunfar en las 24 Horas de Daytona del pasado fin de semana.

Ganador, Benito Guerra (MEX) celebra en el podio Photo by: Race of Champions

El campeón reciente, el mexicano Benito Guerra tendrá un primer duelo ante Oliver Solberg. El campeón de la desaparecida categoría PWRC se impuso en la edición que se celebró en México en 2019 en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Mientras tanto, en el sorteo de la Copa de Naciones, Hakkinen se enfrentará a su antiguo compañero de equipo en McLaren F1, David Coulthard, y el Equipo de Finlandia se enfrentará al Equipo de Gran Bretaña.

Toda la acción tendrá lugar en la icónica pista paralela del ROC, que cuenta con un puente transversal, y que ha sido construida expresamente sobre hielo por primera vez en la historia.

Debido a que las condiciones de la pista en la nieve y el hielo pueden cambiar rápidamente en función del tiempo, no se celebrará la tradicional fase de grupos del ROC, ya que a menudo se producen empates que requieren un recuento de las vueltas más rápidas. Las pruebas de la Final Mundial del ROC de 2022 utilizarán un sistema de eliminación directa.

Didier Auriol, Peugeot 206 WRC Photo by: Motorsport Images

Auriol se une al grupo

El grupo se ha completado hoy con el cuatro veces campeón de la Carrera de Campeones Didier Auriol, que también correrá junto al reciente ganador del Rally de Montecarlo, Loeb, para el equipo de Francia en la Copa de Naciones de la ROC.

"Siempre he disfrutado compitiendo en la Carrera de Campeones", dijo Auriol. "Va a ser muy divertido representar a Francia con Sébastien. Hice el Rally Del Ticino con un coche DS3 WRC el pasado mes de septiembre, pero no compito muy a menudo, ¡así que espero no ser un hándicap para él en la Copa de Naciones del ROC!"

"En cuanto a la Carrera de Campeones individual, la he ganado cuatro veces, pero quizá Sébastien pueda conseguir su cuarta victoria este año, con lo que estaríamos empatados en el récord histórico de la ROC".