Resultados
IMSA 12 Horas de Sebring

Resultados completos de las 12 Horas de Sebring 2026

No hubo forma de detener a Penske, que logró un 1-2 en la 74ª edición de las 12 Horas de Sebring, mientras que GTD se definió con un dramático adelantamiento en la última vuelta.

Nick DeGroot
#7 Porsche Penske Motorsport Porsche 963: Felipe Nasr, Julien Andlauer, Laurin Heinrich

La 74ª edición de las 12 Horas de Sebring ha llegado a su fin, y el #7 de Felipe Nasr, Julien Andlauer y Laurin Heinrich lideró el 1-2 perfecto de Penske con el Porsche 963 #7. Nasr es ahora cuatro veces ganador absoluto en Sebring, Heinrich tiene dos, y Andlauer sube por primera vez en su carrera a lo más alto del podio de GTP en Sebring.

El Oreca #2 de United Autosports se llevó la victoria en LMP2, el Porsche #911 de Manthey ganó en GTD Pro, y GTD se definió con un adelantamiento en la última vuelta, con el Ferrari #21 de AF Corse como vencedor. El argentino Nicolás Varrone completó el podio en el Corvette Z06 GT3.R #4.

Leé nuestro informe completo para ver cómo se desarrolló todo, pero si solo querés revisar los resultados completos, simplemente mirá a continuación.

Pos.   clase # Pilotos coche vueltas tiempo dif. int retiro pits
1   GTP 7 BRA Luiz Felipe Nasr
FRA Julien Andlauer
GER Laurin Heinrich		 Porsche 963 343 12:01'48.652       16
2   GTP 6 BEL Laurens Vanthoor
FRA Kevin Estre
AUS Matthew Campbell		 Porsche 963 343 12:01'50.167 1.515 1.515   13
3   GTP 10 USA Ricky Taylor
POR Filipe Albuquerque
GBR Will Stevens		 Cadillac V-Series.R 343 12:01'58.054 9.402 7.887   14
4   GTP 31 GBR Jack Aitken
NZL Earl Bamber
DEN Frederik Vesti		 Cadillac V-Series.R 343 12:01'59.029 10.377 0.975   14
5   GTP 60 GBR Tom Blomqvist
USA Colin Braun
NZL Scott Dixon		 Acura ARX-06 343 12:01'59.756 11.104 0.727   15
6   GTP 24 BEL Dries Vanthoor
RSA Sheldon Van Der Linde
HOL Robin Frijns		 BMW M Hybrid V8 343 12:02'02.375 13.723 2.619   15
7   GTP 93 HOL Renger van der Zande
GBR Nick Yelloly
ESP Alex Palou		 Acura ARX-06 343 12:02'03.471 14.819 1.096   17
8   GTP 40 USA Jordan Taylor
SUI Louis Deletraz
USA Colton Herta		 Cadillac V-Series.R 343 12:02'05.294 16.642 1.823   16
9   GTP 5 HOL Tijmen van der Helm
CHI Nicolas Pino
USA Kaylen Frederick		 Porsche 963 343 12:02'13.391 24.739 8.097   15
10   LMP2 2 CAN Philip Fayer
AUS Hunter McElrea
DEN Mikkel Jensen		 ORECA LMP2 07 338 12:02'18.247 5 Vueltas 5 Vueltas   22
11   LMP2 22 USA Dan Goldburg
GBR Paul di Resta
SWE Rasmus Lindh		 ORECA LMP2 07 338 12:02'18.757 5 Vueltas 0.510   18
12   LMP2 8 CAN John Farano
FRA Tristan Vautier
ESP Sebastian Alvarez		 ORECA LMP2 07 338 12:02'30.125 5 Vueltas 11.368   18
13   LMP2 18 USA Naveen Rao
AUT Ferdinand Habsburg
USA Jacob Abel		 ORECA LMP2 07 338 12:02'30.663 5 Vueltas 0.538   21
14   LMP2 04 USA George Kurtz
GBR Alex Quinn
GBR Toby Sowery		 ORECA LMP2 07 338 12:02'30.686 5 Vueltas 0.023   21
15   LMP2 99 USA PJ Hyett
USA Dane Cameron
GBR Jonny Edgar		 ORECA LMP2 07 338 12:02'31.538 5 Vueltas 0.852   17
16   LMP2 11 CAN Tobi Lutke
FRA Charles Milesi
DEN David Heinemeier Hansson		 ORECA LMP2 07 338 12:02'33.088 5 Vueltas 1.550   19
17   LMP2 52 CAN Mikhail Goikhberg
CAN Parker Thompson
GBR Harry Tincknell		 ORECA LMP2 07 336 12:02'33.803 7 Vueltas 2 Vueltas   21
18   LMP2 73 BRA Pietro Fittipaldi
POR Manuel Espirito Santo
CAN Christopher Cumming		 ORECA LMP2 07 336 12:02'40.975 7 Vueltas 7.172   23
19   LMP2 37 GBR Oliver Jarvis
USA Seth Lucas
USA Jon Field		 ORECA LMP2 07 334 12:02'59.613 9 Vueltas 2 Vueltas   17
20   GTP 23 GBR Ross Gunn
CAN Roman De Angelis
ESP Alex Riberas		 Aston Martin Valkyrie 331 12:02'58.236 12 Vueltas 3 Vueltas   18
21   GTP 25 AUT Philipp Eng
GER Marco Wittmann
DEN Kevin Magnussen		 BMW M Hybrid V8 329 12:02'21.548 14 Vueltas 2 Vueltas   17
22   GTD PRO 911 AUT Thomas Preining
AUT Klaus Bachler
SUI Ricardo Feller		 Porsche 911 GT3 R (992) 321 12:01'51.487 22 Vueltas 8 Vueltas   13
23   GTD PRO 77 GBR Nick Tandy
GBR Harry King
BEL Alessio Picariello		 Porsche 911 GT3 R (992) 321 12:01'52.917 22 Vueltas 1.430   13
24   GTD PRO 4 USA Tommy Milner
HOL Nicky Catsburg
ARG Nicolas Varrone		 Corvette Z06 GT3.R 321 12:01'56.727 22 Vueltas 3.810   13
25   GTD PRO 3 ESP Antonio Garcia
GBR Alexander Sims
GER Marvin Kirchofer		 Corvette Z06 GT3.R 321 12:02'03.914 22 Vueltas 7.187   13
26   GTD PRO 1 USA Neil Verhagen
USA Connor de Phillippi
GER Max Hesse		 BMW M4 GT3 EVO 321 12:02'05.014 22 Vueltas 1.100   13
27   GTD PRO 64 GBR Ben Barker
NOR Dennis Olsen
GER Mike Rockenfeller		 Ford Mustang GT3 321 12:02'05.538 22 Vueltas 0.524   14
28   GTD PRO 033 GBR James Calado
ITA Riccardo Agostini
ESP Miguel Molina		 Ferrari 296 GT3 321 12:02'26.091 22 Vueltas 20.553   13
29   GTD PRO 65 GER Christopher Mies
BEL Frederic Vervisch
FRA Sebastian Priaulx		 Ford Mustang GT3 321 12:03'16.555 22 Vueltas 50.464   20
30   GTD PRO 59 USA Max Esterson
USA Nikita Johnson
GBR Dean MacDonald		 McLaren 720S GT3 EVO 320 12:02'17.213 23 Vueltas 1 Lap   13
31   GTD PRO 9 ITA Andrea Caldarelli
GBR Sandy Mitchell
FRA Frank Perera		 Lamborghini Temerario GT3 320 12:03'22.218 23 Vueltas 1'05.005   15
32   GTD 21 USA Simon Mann
FRA Lilou Wadoux
ITA Antonio Fuoco		 Ferrari 296 GT3 318 12:02'06.109 25 Vueltas 2 Vueltas   15
33   GTD 27 GBR Tom Gamble
BRA Dudu Barrichello
CAN Zacharie Robichon		 Aston Martin Vantage GT3 Evo 318 12:02'06.855 25 Vueltas 0.746   14
34   GTD 120 USA Adam Adelson
AUS Tom Sargent
GBR Callum Ilott		 Porsche 911 GT3 R (992) 318 12:02'13.193 25 Vueltas 6.338   16
35   GTD 80 AUS Scott Andrews
HOL Lin Hodenius
IRL James Roe		 Mercedes-AMG GT3 318 12:02'14.334 25 Vueltas 1.141   15
36   GTD 96 USA Patrick Gallagher
USA Robby Foley
USA Francis Selldorff		 BMW M4 GT3 EVO 318 12:02'14.751 25 Vueltas 0.417   17
37   GTD 13 CAN Orey Fidani
USA Matt Bell
GER Lars Kern		 Corvette Z06 GT3.R 318 12:02'17.657 25 Vueltas 2.906   14
38   GTD 34 USA Manny Franco
ESP Albert Costa Balboa
ITA Lorenzo Patrese		 Ferrari 296 GT3 318 12:02'42.561 25 Vueltas 24.904   16
39   GTD 66 USA Jake Walker
USA Till Bechtolsheimer
USA Joey Hand		 Ford Mustang GT3 318 12:03'15.671 25 Vueltas 33.110   15
40   GTD 36 USA Mason Filippi
IRL Charlie Eastwood
TUR Salih Yoluc		 Corvette Z06 GT3.R 317 12:02'18.368 26 Vueltas 1 Lap   17
41   GTD PRO 14 GBR Jack Hawksworth
GBR Ben Barnicoat
USA Kyle Kirkwood		 Lexus RC F GT3 316 12:02'33.131 27 Vueltas 1 Lap   14
42   GTD 28 BEL Jan Heylen
USA Dillon Machavern
USA Spencer Pumpelly		 Porsche 911 GT3 R (992) 312 12:02'50.072 31 Vueltas 4 Vueltas   16
43   LMP2 43 FRA Tom Dillmann
USA Bijoy Garg
USA Jeremy Clarke		 ORECA LMP2 07 303 12:02'33.266 40 Vueltas 9 Vueltas   19
44 dnf GTD 912 ITA Riccardo Pera
HOL Morris Schuring
USA Ryan Hardwick		 Porsche 911 GT3 R (992) 302 11:24'50.727 41 Vueltas 1 Lap Retiro 13
45 dnf GTD 16 USA Sheena Monk
BRA Felipe Fraga
USA Jenson Altzman		 Ford Mustang GT3 279 10:30'35.103 64 Vueltas 23 Vueltas Retiro 13
46   GTD 12 USA Aaron Telitz
DEN Benjamin Pedersen
USA Frankie Montecalvo		 Lexus RC F GT3 268 12:02'35.318 75 Vueltas 11 Vueltas   14
47 dnf GTD 19 FRA Valentin Hasse-Clot
USA Rory van der Steur
FRA Sébastien Baud		 Aston Martin Vantage GT3 Evo 239 9:04'30.601 104 Vueltas 29 Vueltas Retiro 13
48 dnf GTD PRO 48 USA Scott Noble
USA Jason Hart
GER Luca Stolz		 Mercedes-AMG GT3 223 8:52'50.121 120 Vueltas 16 Vueltas Retiro 13
49 dnf GTD 023 USA Onofrio Triarsi
USA Kenton Koch
USA Robert Megennis		 Ferrari 296 GT3 208 8:00'31.170 135 Vueltas 15 Vueltas Retiro 11
50 dnf GTD 81 SWE Henrik Hedman
ITA Giacomo Altoè
GBR Casper Stevenson		 Corvette Z06 GT3.R 155 9:01'02.986 188 Vueltas 53 Vueltas Retiro 8
51 dnf GTD 45 CRC Danny Formal
USA Trent Hindman
USA Graham Doyle		 Lamborghini Huracan GT3 EVO2 150 5:46'01.644 193 Vueltas 5 Vueltas Retiro 8
52 dnf GTD 70 USA Brendan Iribe
DEN Frederik Schandorff
GBR Ollie Millroy		 Ferrari 296 GT3 111 4:20'52.450 232 Vueltas 39 Vueltas Retiro 6
53 dnf GTD PRO 62 BRA Daniel Serra
ITA Davide Rigon
ITA Alessandro Pier Guidi		 Ferrari 296 GT3 76 2:51'17.129 267 Vueltas 35 Vueltas Retiro 2
54 dnf GTD 57 USA Russell Ward
GBR Philip Ellis
HOL Indy Dontje		 Mercedes-AMG GT3 76 2:51'19.161 267 Vueltas 2.032 Retiro 3
55 dns LMP2 79 USA Gerry Kraut
AUS Josh Burdon
GBR Sennan Fielding		 ORECA LMP2 07            

