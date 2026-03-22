Resultados completos de las 12 Horas de Sebring 2026
No hubo forma de detener a Penske, que logró un 1-2 en la 74ª edición de las 12 Horas de Sebring, mientras que GTD se definió con un dramático adelantamiento en la última vuelta.
La 74ª edición de las 12 Horas de Sebring ha llegado a su fin, y el #7 de Felipe Nasr, Julien Andlauer y Laurin Heinrich lideró el 1-2 perfecto de Penske con el Porsche 963 #7. Nasr es ahora cuatro veces ganador absoluto en Sebring, Heinrich tiene dos, y Andlauer sube por primera vez en su carrera a lo más alto del podio de GTP en Sebring.
El Oreca #2 de United Autosports se llevó la victoria en LMP2, el Porsche #911 de Manthey ganó en GTD Pro, y GTD se definió con un adelantamiento en la última vuelta, con el Ferrari #21 de AF Corse como vencedor. El argentino Nicolás Varrone completó el podio en el Corvette Z06 GT3.R #4.
Leé nuestro informe completo para ver cómo se desarrolló todo, pero si solo querés revisar los resultados completos, simplemente mirá a continuación.
|Pos.
|clase
|#
|Pilotos
|coche
|vueltas
|tiempo
|dif.
|int
|retiro
|pits
|1
|GTP
|7
| Luiz Felipe Nasr
Julien Andlauer
Laurin Heinrich
|Porsche 963
|343
|12:01'48.652
|16
|2
|GTP
|6
| Laurens Vanthoor
Kevin Estre
Matthew Campbell
|Porsche 963
|343
|12:01'50.167
|1.515
|1.515
|13
|3
|GTP
|10
| Ricky Taylor
Filipe Albuquerque
Will Stevens
|Cadillac V-Series.R
|343
|12:01'58.054
|9.402
|7.887
|14
|4
|GTP
|31
| Jack Aitken
Earl Bamber
Frederik Vesti
|Cadillac V-Series.R
|343
|12:01'59.029
|10.377
|0.975
|14
|5
|GTP
|60
| Tom Blomqvist
Colin Braun
Scott Dixon
|Acura ARX-06
|343
|12:01'59.756
|11.104
|0.727
|15
|6
|GTP
|24
| Dries Vanthoor
Sheldon Van Der Linde
Robin Frijns
|BMW M Hybrid V8
|343
|12:02'02.375
|13.723
|2.619
|15
|7
|GTP
|93
| Renger van der Zande
Nick Yelloly
Alex Palou
|Acura ARX-06
|343
|12:02'03.471
|14.819
|1.096
|17
|8
|GTP
|40
| Jordan Taylor
Louis Deletraz
Colton Herta
|Cadillac V-Series.R
|343
|12:02'05.294
|16.642
|1.823
|16
|9
|GTP
|5
| Tijmen van der Helm
Nicolas Pino
Kaylen Frederick
|Porsche 963
|343
|12:02'13.391
|24.739
|8.097
|15
|10
|LMP2
|2
| Philip Fayer
Hunter McElrea
Mikkel Jensen
|ORECA LMP2 07
|338
|12:02'18.247
|5 Vueltas
|5 Vueltas
|22
|11
|LMP2
|22
| Dan Goldburg
Paul di Resta
Rasmus Lindh
|ORECA LMP2 07
|338
|12:02'18.757
|5 Vueltas
|0.510
|18
|12
|LMP2
|8
| John Farano
Tristan Vautier
Sebastian Alvarez
|ORECA LMP2 07
|338
|12:02'30.125
|5 Vueltas
|11.368
|18
|13
|LMP2
|18
| Naveen Rao
Ferdinand Habsburg
Jacob Abel
|ORECA LMP2 07
|338
|12:02'30.663
|5 Vueltas
|0.538
|21
|14
|LMP2
|04
| George Kurtz
Alex Quinn
Toby Sowery
|ORECA LMP2 07
|338
|12:02'30.686
|5 Vueltas
|0.023
|21
|15
|LMP2
|99
| PJ Hyett
Dane Cameron
Jonny Edgar
|ORECA LMP2 07
|338
|12:02'31.538
|5 Vueltas
|0.852
|17
|16
|LMP2
|11
| Tobi Lutke
Charles Milesi
David Heinemeier Hansson
|ORECA LMP2 07
|338
|12:02'33.088
|5 Vueltas
|1.550
|19
|17
|LMP2
|52
| Mikhail Goikhberg
Parker Thompson
Harry Tincknell
|ORECA LMP2 07
|336
|12:02'33.803
|7 Vueltas
|2 Vueltas
|21
|18
|LMP2
|73
| Pietro Fittipaldi
Manuel Espirito Santo
Christopher Cumming
|ORECA LMP2 07
|336
|12:02'40.975
|7 Vueltas
|7.172
|23
|19
|LMP2
|37
| Oliver Jarvis
Seth Lucas
Jon Field
|ORECA LMP2 07
|334
|12:02'59.613
|9 Vueltas
|2 Vueltas
|17
|20
|GTP
|23
| Ross Gunn
Roman De Angelis
Alex Riberas
|Aston Martin Valkyrie
|331
|12:02'58.236
|12 Vueltas
|3 Vueltas
|18
|21
|GTP
|25
| Philipp Eng
Marco Wittmann
Kevin Magnussen
|BMW M Hybrid V8
|329
|12:02'21.548
|14 Vueltas
|2 Vueltas
|17
|22
|GTD PRO
|911
| Thomas Preining
Klaus Bachler
Ricardo Feller
|Porsche 911 GT3 R (992)
|321
|12:01'51.487
|22 Vueltas
|8 Vueltas
|13
|23
|GTD PRO
|77
| Nick Tandy
Harry King
Alessio Picariello
|Porsche 911 GT3 R (992)
|321
|12:01'52.917
|22 Vueltas
|1.430
|13
|24
|GTD PRO
|4
| Tommy Milner
Nicky Catsburg
Nicolas Varrone
|Corvette Z06 GT3.R
|321
|12:01'56.727
|22 Vueltas
|3.810
|13
|25
|GTD PRO
|3
| Antonio Garcia
Alexander Sims
Marvin Kirchofer
|Corvette Z06 GT3.R
|321
|12:02'03.914
|22 Vueltas
|7.187
|13
|26
|GTD PRO
|1
| Neil Verhagen
Connor de Phillippi
Max Hesse
|BMW M4 GT3 EVO
|321
|12:02'05.014
|22 Vueltas
|1.100
|13
|27
|GTD PRO
|64
| Ben Barker
Dennis Olsen
Mike Rockenfeller
|Ford Mustang GT3
|321
|12:02'05.538
|22 Vueltas
|0.524
|14
|28
|GTD PRO
|033
| James Calado
Riccardo Agostini
Miguel Molina
|Ferrari 296 GT3
|321
|12:02'26.091
|22 Vueltas
|20.553
|13
|29
|GTD PRO
|65
| Christopher Mies
Frederic Vervisch
Sebastian Priaulx
|Ford Mustang GT3
|321
|12:03'16.555
|22 Vueltas
|50.464
|20
|30
|GTD PRO
|59
| Max Esterson
Nikita Johnson
Dean MacDonald
|McLaren 720S GT3 EVO
|320
|12:02'17.213
|23 Vueltas
|1 Lap
|13
|31
|GTD PRO
|9
| Andrea Caldarelli
Sandy Mitchell
Frank Perera
|Lamborghini Temerario GT3
|320
|12:03'22.218
|23 Vueltas
|1'05.005
|15
|32
|GTD
|21
| Simon Mann
Lilou Wadoux
Antonio Fuoco
|Ferrari 296 GT3
|318
|12:02'06.109
|25 Vueltas
|2 Vueltas
|15
|33
|GTD
|27
| Tom Gamble
Dudu Barrichello
Zacharie Robichon
|Aston Martin Vantage GT3 Evo
|318
|12:02'06.855
|25 Vueltas
|0.746
|14
|34
|GTD
|120
| Adam Adelson
Tom Sargent
Callum Ilott
|Porsche 911 GT3 R (992)
|318
|12:02'13.193
|25 Vueltas
|6.338
|16
|35
|GTD
|80
| Scott Andrews
Lin Hodenius
James Roe
|Mercedes-AMG GT3
|318
|12:02'14.334
|25 Vueltas
|1.141
|15
|36
|GTD
|96
| Patrick Gallagher
Robby Foley
Francis Selldorff
|BMW M4 GT3 EVO
|318
|12:02'14.751
|25 Vueltas
|0.417
|17
|37
|GTD
|13
| Orey Fidani
Matt Bell
Lars Kern
|Corvette Z06 GT3.R
|318
|12:02'17.657
|25 Vueltas
|2.906
|14
|38
|GTD
|34
| Manny Franco
Albert Costa Balboa
Lorenzo Patrese
|Ferrari 296 GT3
|318
|12:02'42.561
|25 Vueltas
|24.904
|16
|39
|GTD
|66
| Jake Walker
Till Bechtolsheimer
Joey Hand
|Ford Mustang GT3
|318
|12:03'15.671
|25 Vueltas
|33.110
|15
|40
|GTD
|36
| Mason Filippi
Charlie Eastwood
Salih Yoluc
|Corvette Z06 GT3.R
|317
|12:02'18.368
|26 Vueltas
|1 Lap
|17
|41
|GTD PRO
|14
| Jack Hawksworth
Ben Barnicoat
Kyle Kirkwood
|Lexus RC F GT3
|316
|12:02'33.131
|27 Vueltas
|1 Lap
|14
|42
|GTD
|28
| Jan Heylen
Dillon Machavern
Spencer Pumpelly
|Porsche 911 GT3 R (992)
|312
|12:02'50.072
|31 Vueltas
|4 Vueltas
|16
|43
|LMP2
|43
| Tom Dillmann
Bijoy Garg
Jeremy Clarke
|ORECA LMP2 07
|303
|12:02'33.266
|40 Vueltas
|9 Vueltas
|19
|44
|dnf
|GTD
|912
| Riccardo Pera
Morris Schuring
Ryan Hardwick
|Porsche 911 GT3 R (992)
|302
|11:24'50.727
|41 Vueltas
|1 Lap
|Retiro
|13
|45
|dnf
|GTD
|16
| Sheena Monk
Felipe Fraga
Jenson Altzman
|Ford Mustang GT3
|279
|10:30'35.103
|64 Vueltas
|23 Vueltas
|Retiro
|13
|46
|GTD
|12
| Aaron Telitz
Benjamin Pedersen
Frankie Montecalvo
|Lexus RC F GT3
|268
|12:02'35.318
|75 Vueltas
|11 Vueltas
|14
|47
|dnf
|GTD
|19
| Valentin Hasse-Clot
Rory van der Steur
Sébastien Baud
|Aston Martin Vantage GT3 Evo
|239
|9:04'30.601
|104 Vueltas
|29 Vueltas
|Retiro
|13
|48
|dnf
|GTD PRO
|48
| Scott Noble
Jason Hart
Luca Stolz
|Mercedes-AMG GT3
|223
|8:52'50.121
|120 Vueltas
|16 Vueltas
|Retiro
|13
|49
|dnf
|GTD
|023
| Onofrio Triarsi
Kenton Koch
Robert Megennis
|Ferrari 296 GT3
|208
|8:00'31.170
|135 Vueltas
|15 Vueltas
|Retiro
|11
|50
|dnf
|GTD
|81
| Henrik Hedman
Giacomo Altoè
Casper Stevenson
|Corvette Z06 GT3.R
|155
|9:01'02.986
|188 Vueltas
|53 Vueltas
|Retiro
|8
|51
|dnf
|GTD
|45
| Danny Formal
Trent Hindman
Graham Doyle
|Lamborghini Huracan GT3 EVO2
|150
|5:46'01.644
|193 Vueltas
|5 Vueltas
|Retiro
|8
|52
|dnf
|GTD
|70
| Brendan Iribe
Frederik Schandorff
Ollie Millroy
|Ferrari 296 GT3
|111
|4:20'52.450
|232 Vueltas
|39 Vueltas
|Retiro
|6
|53
|dnf
|GTD PRO
|62
| Daniel Serra
Davide Rigon
Alessandro Pier Guidi
|Ferrari 296 GT3
|76
|2:51'17.129
|267 Vueltas
|35 Vueltas
|Retiro
|2
|54
|dnf
|GTD
|57
| Russell Ward
Philip Ellis
Indy Dontje
|Mercedes-AMG GT3
|76
|2:51'19.161
|267 Vueltas
|2.032
|Retiro
|3
|55
|dns
|LMP2
|79
| Gerry Kraut
Josh Burdon
Sennan Fielding
|ORECA LMP2 07
Comparte o guarda esta historia
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Comentarios destacados