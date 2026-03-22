12 Horas de Sebring: Porsche Penske Motorsport resiste el caos final y logra el 1-2

Hubo caos, banderas amarillas, drama en la radio del equipo y relanzamientos tardíos, pero Felipe Nasr se mantuvo firme y llevó a Porsche Penske Motorsport a la victoria en las 12 Horas de Sebring Mobil 1.

Un relanzamiento con menos de 18 minutos por disputarse vio al brasileño contener a su compañero Kevin Estre para lograr una ventaja de 1.515 segundos en el circuito de aeródromo de 3.74 millas y 17 curvas.

Ricky Taylor terminó tercero para colocar a Cadillac Wayne Taylor Racing en el último escalón del podio general. El poleman Jack Aitken fue cuarto al volante de su Cadillac #31 Whelen, por delante del Acura #60 de Acura Meyer Shank Racing de Tom Blomqvist en quinto lugar.

El mayor drama en el final se produjo en GTD, con Antonio Fuoco superando varias penalizaciones para ejecutar un adelantamiento en la última vuelta sobre Tom Gamble y darle la victoria a AF Corse USA.

Después de la hora 8…

Laurin Heinrich se mantuvo firme en el relanzamiento por delante de su compañero de Porsche Laurens Vanthoor, pero era Earl Bamber, con el Whelen Cadillac, quien intentaba aplicar presión desde la tercera posición.

Un incidente en GTD vio al líder Antonio Fuoco (AF Corse USA) penalizado con un drive-through por un contacto con el competidor de GTD Pro Ben Barker (Ford Racing) con aproximadamente 3h30m restantes, lo que entregó el liderato de GTD a Riccardo Pera en el Porsche 911 GT3 R (992) #912 de Manthey 1st Phorm. Fuoco cayó al décimo lugar de su clase, pero 15 minutos más tarde recibió otra penalización de drive-through por tener demasiados miembros del equipo sobre el muro durante su parada.

El dúo de Porsche Penske Motorsport fue el último en completar un ciclo de paradas en boxes, haciéndolo con 3h02m restantes, con Heinrich bajando del Porsche 963 #7 y Julien Andlauer subiendo; Matt Campbell reemplazó a Vanthoor en el auto hermano #6.

Colin Braun, en el Acura ARX-06 #60 de Acura Meyer Shank Racing, ascendió al tercer lugar como resultado de una carga corta de energía, con el Cadillac #10 Whelen de Filipe Albuquerque en cuarto con una estrategia similar. Ambos entraron a boxes con 2h33m restantes, lo que elevó temporalmente al tercer puesto al BMW M Hybrid V8 #24 de Dries Vanthoor (BMW M Team WRT) antes de detenerse dos minutos después.

La secuencia de paradas fuera de estrategia de los tres autos GTP permitió al cuatro veces campeón de IndyCar Alex Palou ascender al tercer lugar con el Acura ARX-06 #93 de Acura Meyer Shank Racing, en la misma estrategia —pero a 18 segundos— de los dos Porsche Penske.

La lucha por el tercer lugar en GTD Pro dio otro giro cuando Nico Varrone (Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports) golpeó al BMW M4 GT3 EVO #1 de Paul Miller Racing de Max Hesse en la curva 16 con 2h06m restantes. El contacto resultó en un drive-through para Varrone.

Con dos horas por disputarse, GTD Pro tenía a dos Porsche 911 GT3 R (992) en posiciones 1-2, liderados por Alessio Picariello de AO Racing, seguido por Klaus Bachler para Manthey. Hesse era tercero.

El dúo de Penske entró a boxes momentos después, con Nasr tomando el relevo en el #7 y Estre en el #6. La salida de boxes vio a Estre tomar la ventaja y el liderato general. Ambos protagonizaron un momento tenso cuando Estre se fue fuera de pista intentando mantener la punta, con Nasr presionando detrás. Solo un minuto después, Estre había construido una ventaja de 1.5 segundos sobre Nasr, mientras ambos adoptaban una estrategia conservadora con la esperanza de hacer solo una parada más.

Jonny Edgar (AO Racing) lideraba en LMP2 con poco menos de dos horas restantes, con Hunter McElrea (United Autosports USA) segundo a 3.4 segundos. Lorenzo Patrese (Conquest Racing) tenía una ventaja de 13 segundos en GTD sobre Lin Hodenius de Lone Star Racing.

Harry Tincknell (Bryan Herta Autosport con PR1/Mathiesen) acababa de salir de boxes cuando la rueda trasera derecha de su auto LMP2 se desprendió, provocando una neutralización completa con 1h49m restantes. La bandera amarilla anuló la gran ventaja que Porsche Penske Motorsport tenía sobre sus rivales, con el BMW #24 de van der Linde en tercer lugar.

Las paradas en boxes generaron una estrategia dividida entre los Porsche Penske, con Nasr solo recargando y tomando el liderato, mientras Estre montó un juego nuevo de neumáticos.

El orden en GTP tras las paradas era Nasr primero, seguido por Estre, Jack Aitken (Whelen Cadillac), Nick Yelloly (Acura Meyer Shank Racing) y Sheldon van der Linde (BMW M Team WRT) completando el top cinco.

#93 Acura Meyer Shank Racing w/Curb Agajanian Acura ARX-06: Renger van der Zande, Nick Yelloly, Alex Palou Photo by: IMSA

El relanzamiento con 1h31m restantes vio a Jack Aitken presionar a Estre por el segundo puesto mientras Nasr escapaba con limpieza. Momentos después, Yelloly fue penalizado por pasar por encima de equipamiento en boxes durante su parada, mientras que Tom Blomqvist en el Acura #60 también fue sancionado por no estar correctamente posicionado en su detención. Ambos recibieron drive-through.

Un fuerte accidente ocurrió con 1h29m restantes cuando Jenson Altzman (Myers Riley Motorsports) aparentemente tomó mal un bache, enviando su Ford Mustang GT3 #16 a través de la pista y contra las barreras de neumáticos en la curva 1, provocando otra neutralización completa.

La rápida limpieza permitió un relanzamiento con 1h19m restantes, en el que Estre aumentó la presión sobre Nasr pero no logró superarlo. Poco después, Dirección de Carrera le dio una advertencia a Estre por bloquear a Aitken en el relanzamiento anterior.

Se formó una diferencia de 0.6 segundos entre Nasr y Estre, con Aitken cayendo a 3 segundos con 1h15m restantes. Mientras tanto, los dos Acura cumplieron sus respectivas sanciones.

Las órdenes de equipo permitieron que Estre superara a Nasr apenas tres minutos después. Sin embargo, ambos comenzaron a encontrarse con tráfico, lo que permitió a Nasr volver a presionar por el liderato. La batalla permitió a Aitken acercarse, pero Nasr ejecutó una maniobra tardía en la curva 17 para adelantar por el interior a su compañero con 1h04m restantes.

Estre intentó abrirse paso entre el tráfico pero se salió brevemente de pista antes de recuperar el control y mantener el segundo lugar, aunque a 0.7 segundos de Nasr. Aitken comenzó a presionar a Estre a medida que se acercaba la última hora. Sin embargo, la salida de pista de Estre fue considerada como una ventaja por Dirección de Carrera, que lo penalizó dejándolo detrás de Aitken.

Aitken superó al GTD Pro de Harry King (AO Racing), pero esto acercó nuevamente a Estre, y ambos volvieron a luchar, con el BMW de van der Linde sumándose y casi formando un triple paralelo. Estre logró recuperar la posición por delante de Aitken, aunque ambos perdieron terreno frente a Nasr, que construyó una ventaja de 4.9 segundos.

Aitken realizó su última parada con 52 minutos restantes, incluyendo neumáticos nuevos y recarga de energía. Estre entró en la siguiente vuelta, también por neumáticos nuevos y energía. Nasr entró a boxes con 49 minutos restantes, igualmente montando neumáticos nuevos y carga completa.

Tras el ciclo, Nasr mantuvo su ventaja sobre Estre y Aitken. La diferencia entre Nasr y Estre era de 1.2 segundos con 44 minutos restantes, con Aitken a 4.4 segundos.

En LMP2, Edgar detuvo su ORECA #99 de AO Racing, que incluyó un rápido cambio del frontal mientras cargaban combustible y realizaban un cambio de piloto, con Mikkel Jensen tomando el relevo. Momentos después, el Ferrari #21 de Fuoco, que marchaba segundo en GTD, recibió un drive-through tras colisionar con el Ferrari #033 de Miguel Molina de la clase GTD Pro.

Una neutralización llegó con 33 minutos restantes después de que el Porsche #912 de Manthey 1st Phorm de Riccardo Pera quedara momentáneamente detenido fuera de pista en la curva 8. Logró volver a ponerse en marcha sin asistencia.

La bandera amarilla ayudó a Joey Hand de Gradient Racing, que lideraba GTD pero intentaba extender su combustible hasta el final.

Sprint final hacia la meta

#7 Porsche Penske Motorsport Porsche 963: Felipe Nasr, Julien Andlauer, Laurin Heinrich Photo by: Jake Galstad / Lumen via Getty Images

Con 20 minutos restantes, los cinco primeros en GTP eran Nasr, Estre, Aitken, y el dúo de Cadillac Wayne Taylor Racing formado por Ricky Taylor y Louis Deletraz.

Tras una prolongada neutralización por restos en pista, la carrera se relanzó con 16 minutos restantes y vio a Nasr y Estre abrir una diferencia sobre Aitken.

Las esperanzas de Hand por la victoria en GTD se desvanecieron cuando Tom Gamble (Heart of Racing Team) tomó el liderato tras el relanzamiento. A pesar de las sanciones, Fuoco volvió a ascender al segundo lugar, a 2 segundos de Gamble.

Nasr amplió la ventaja a 3.2 segundos sobre Estre. La lucha por el último escalón del podio se intensificó cuando Ricky Taylor superó a Aitken, con ambos a más de 5 segundos de Nasr con 10 minutos restantes.

La batalla más cerrada con menos de ocho minutos por disputarse era entre Gamble y Fuoco, separados por solo 1.1 segundos. Fuoco se acercó a menos de dos minutos del final, pero no pudo concretar el adelantamiento cuando los líderes de GTP pasaron entre ellos y alteraron la pelea. Sin embargo, en la última vuelta, un error de Gamble fue suficiente para que Fuoco lo superara y tomara el liderato rumbo a la victoria por 0.824 segundos. Costa fue tercero.

Thomas Preining (Manthey) completó una carrera sólida hasta el final con su Porsche 911 GT3 R (992) #911, logrando la victoria en GTD Pro por delante de Harry King de AO Racing. Nick Catsburg (Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports) fue tercero.

La lucha en LMP2 fue ajustada, con Mikkel Jensen resistiendo a su compañero de United Autosports USA Paul Di Resta, mientras Tristian Vautier colocó a Tower en el último escalón del podio.

Nasr se escapó para lograr una cómoda victoria general, la tercera en la prueba de 12 horas (2019, 2025).