Tom Blomqvist consigue la pole en Petit Le Mans, mientras que Jack Aitken se acerca al título

Tom Blomqvist lideró el doblete en la primera fila en la última participación de Acura Meyer Shank Racing en la Motul Petit Le Mans, celebrada en el Michelin Raceway Road Atlanta.

Al volante del Acura ARX-06 n.º 60, Blomqvist marcó una vuelta rápida espectacular de 1m09,703s que le valió la pole en este circuito de terreno natural de 12 curvas y 2,54 millas. Nick Yelloly, al volante del coche gemelo de Acura con el número 93, quedó segundo a una diferencia considerable de 0,222 s.

Sheldon van der Linde, del BMW M Team WRT, ganador de la última prueba en el Indianapolis Motor Speedway, fue tercero.

El líder del campeonato, Jack Aitken, se acercó un poco más a su primer título de GTP al clasificarse cuarto. Montó un juego de neumáticos nuevos a mitad de la sesión de clasificación y realizó una sólida vuelta final que le permitió auparse al quinto puesto con el Cadillac V-Series n.º 31 de Whelen Cadillac.R. Sin embargo, ascendió al cuarto puesto después de que el Porsche 963 n.º 6, clasificado por Laurens Vanthoor, bajara del cuarto al quinto puesto debido a un incidente en el que se vio involucrado Kevin Estre durante los entrenamientos del viernes por la noche.

Con ello, y sumado a que Laurin Heinrich se clasificó séptimo con el Porsche 963 n.º 7, Aitken solo tiene que tomar la salida en la carrera del sábado para proclamarse campeón, salvo que surja algún problema en las inspecciones posteriores a la clasificación.

GTP

La pugna entre los únicos aspirantes al título se desató desde el principio, con Heinrich marcando el ritmo inicial con un tiempo de 1m10,656s y mejorando aún más hasta 1m10,521s en la siguiente vuelta, mientras que Aitken registró una vuelta de 1m10,965s.

Sin embargo, esos tiempos no se mantendrían, ya que Blomqvist marcó una vuelta de 1m10,3s para auparse a la cabeza antes de ir aún más rápido momentos después con una vuelta de 1m10,022s que destronó el tiempo de van der Linde, de 1m10,091s.

A más de cinco minutos del final, Yelloly dejó huella con una vuelta rapidísima de 1m09,925s que le aupó al primer puesto. Un minuto después, Blomqvist respondió con una vuelta de 1m09,703s.

Aitken, con un juego de neumáticos nuevos, marcó un tiempo de 1m10,273s para ascender al quinto puesto cuando quedaban menos de 1m30s. A continuación, mejoró con un tiempo de 1m10,171s para avanzar un puesto cuando quedaban menos de 30s.

Al concluir la sesión, nadie fue capaz de desbancar a Blomqvist.

LMP2

A seis minutos del final, PJ Hyet, de AO Racing, fue el primer piloto en bajar de 1m13s con una vuelta de 1m12,944s, lo que le bastó para mantenerse firme y hacerse con la pole de su categoría al volante del ORECA 07 LMP2 n.º 99.

Jeremy Clarke, que se había salido de pista en la curva 10 al principio de la sesión, situó al Inter Europol Competition n.º 43 en segunda posición, a 0,223 s del tiempo marcado por Hyet. Misha Goikhberg (Bryan Herta Autosport con PR1/Mathiasen) fue tercero, por delante de Daniel Goldburg (United Autosports USA), cuarto.

GTD Pro

Neil Verhagen marcó la primera vuelta rápida y la mejoró hasta establecer la referencia en 1m18,268s al volante del BMW M4 GT3 Evo n.º 1 de Paul Miller Racing. A tres minutos del final, rebajó el tiempo a 1m18,194s.

Al final, Verhagen se mantuvo intocable y se hizo con la pole de la categoría. Mattia Drudi, de Car Blanche, saltó al segundo puesto en el último minuto con una vuelta de 1m18,338s, lo que desplazó a Nicky Catsburg (Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports) al tercer puesto por una diferencia de 0,017s. Este resultado cambió el panorama de la lucha por el título gracias a los valiosos puntos de clasificación, y la ventaja de Catsburg y su copiloto, Tommy Milner, en la clasificación general se redujo a 42 puntos sobre Verhagen.

GTD

Se mostró la bandera roja cuando quedaban poco más de tres minutos para el final, ya que Adam Adelson (Wright Motorsports) redujo la velocidad fuera de la trazada en la curva 10, dejando libre el carril interior. Sin embargo, Brenden Iribe (Inception Racing) pareció tomar la curva más cerrada y chocó con la parte trasera del Porsche 911 GT3.R n.º 120 de Adelson con su Ferrari 296 GT3 Evo n.º 70.

El incidente puso fin a la sesión, en la que Philip Ellis, de Winward Racing, había registrado el mejor tiempo antes del accidente con una vuelta de 1m18,674s a bordo de su Mercedes-AMG GT3 n.º 57.

Antonio Fuoco, al volante del Ferrari 296 GT3 Evo n.º 21 de AF Corse USA, terminó segundo a 0,161 s. Aaron Telitz, de Vasser Sullivan, se hizo con el tercer puesto en la última carrera del Lexus RC F GT3.