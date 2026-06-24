Por qué liderar el arbitraje independiente de IndyCar es "más trabajo" de lo que se creía

Cuando Raj Nair aceptó la presidencia de la recién formada IndyCar Officiating Inc., sabía que se adentraba en un papel definido por grandes riesgos y un intenso escrutinio del paddock. Lo que no se dio cuenta fue cuánto trabajo pesado haría falta en realidad.

Ahora, en el punto medio de la temporada 2026 de IndyCar, Nair se sincera sobre la realidad de reestructurar la gobernanza de la categoría, impulsar una revolución tecnológica en la inspección técnica y usar la influencia de la junta para aplastar teorías conspirativas mediante una transparencia radical.

"¿Hay un poco más de trabajo del que pensé que habría al entrar en esto? Sí, probablemente lo haya", dijo Nair. "¿Pero está impulsado por la naturaleza de los conflictos de intereses o algo por el estilo? Absolutamente no.”

Percepciones vs. realidad

Alex Palou, Chip Ganassi Racing, Will Power, Andretti Global Photo by: Brandon Badraoui / Lumen via Getty Images

Nair, junto con sus compañeros miembros de la Independent Officiating Board (IOB), Ray Evernham y Ronan Morgan, fue incorporado el pasado diciembre para dirigir un nuevo sistema de arbitraje independiente y sin ánimo de lucro. ¿El mandato inmediato? Borrar la nube oscura de sospechas de sesgo.

Sin embargo, tras media temporada moviéndose apresuradamente por el paddock, Nair no ha visto indicios de parcialidad dentro del paddock.

"En primer lugar, ciertamente se nos incorporó por una percepción de conflicto de intereses”, dijo Nair. "Eso no es ningún secreto. En el tiempo que llevo aquí, no he visto nada de eso. Sin embargo, he visto que aquí no hay nada roto. Los cambios de los que hemos estado hablando han sido lo que yo llamaría evolución frente a revolución y mejora continua.”

Como parte de esa mejora continua, Nair ha pasado sus primeros meses auditando meticulosamente el sistema y elogiando al personal clave, especialmente al director de carrera Kyle Novak, a quien Nair califica como "el mejor del negocio."

"No creo que reciba suficiente crédito por el trabajo que hace", dijo Nair. "Es una decisión de criterio. Toma 99 grandes decisiones. Estoy seguro de que él estaría de acuerdo en que hay un par que le gustaría poder recuperar, y eso es en lo que tendemos a centrarnos."

Si el sistema no estaba roto, Nair aun así reconoció que necesitaba modernización. Tras un examen exhaustivo de dos meses del marco existente, incluida una revisión general y actualizaciones del reglamento, Nair y la IOB comenzaron a ejecutar un plan de sucesión calculado. En enero, contrataron a Nick Allen como gerente de inspección técnica para seguir de cerca las operaciones del director técnico Kevin ‘Rocket’ Blanch. En abril, el trío nombró al veterano oficial Scot Elkins como director gerente de arbitraje (MDO), quien asumió oficialmente las riendas el 11 de mayo. Luego, a principios de este mes, después del Detroit Grand Prix, Blanch se retiró y Allen fue ascendido como su reemplazo. El puesto anterior de Allen aún no ha sido cubierto.

Modernizar el reglamento con músculo y tecnología

Alexander Rossi, Ed Carpenter Racing Chevrolet, Alex Palou, Chip Ganassi Racing Honda Photo by: Penske Entertainment

Uno de los mayores dolores de cabeza operativos que identificó Nair fue lo difícil que era para los equipos navegar los torpes límites técnicos del deporte.

"La dificultad de usar el reglamento y combinarlo con boletines técnicos no es fácil para el equipo. No es fácil para el paddock", dijo Nair. "Así que esa es un área en la que queremos trabajar con IndyCar y resolver."

Para solucionar esto, Nair no solo sugirió cambios, sino que consiguió financiación. Bajo su guía, la junta colaboró con IndyCar para invertir fuertemente en tecnología moderna de escaneo óptico para inspecciones técnicas, alineando la serie con los estándares globales del automovilismo.

Además, Nair se está asegurando de que esta tecnología mire hacia el futuro. Los datos de escaneo óptico ya se están integrando en el desarrollo del chasis de próxima generación de IndyCar, garantizando que el coche del futuro se construya en torno a tolerancias de fabricación estrictas y fácilmente aplicables.

El arma definitiva: transparencia radical

Santino Ferrucci, A.J. Foyt Enterprises, Romain Grosjean, Dale Coyne Racing Photo by: Icon Sportswire via Getty Images

Quizá el cambio más disruptivo de Nair en la cultura de IndyCar sea su negativa a esconderse tras puertas cerradas. El mismo día en que se anunció el retiro de Blanch, Nair y su equipo hicieron públicos informes de arbitraje posteriores al evento, un cambio enorme en la forma en que el organismo sancionador se comunica con el público.

Nair ve la comunicación abierta no como una vulnerabilidad, sino como un escudo contra el drama del paddock.

"Creo que este aspecto de entender realmente lo bien que está haciendo su trabajo el equipo, pero la comunicación con ustedes y con el público y que eso no sea visible... por eso no temo una comunicación más abierta, porque creo que en realidad mostrará que este equipo está haciendo un trabajo increíble. Y eso es un cambio para la organización. Es cultura y puede ser incómodo.

"Pero yo y la junta, y Scot, junto con el equipo que viene con nosotros, hemos dicho que no tenemos nada que ocultar aquí. Y por eso muchas de las preguntas y teorías que ven y teorías conspirativas o como quieran llamarlo, creo que se aclararán con el aumento de la transparencia.”

Para Nair, la carga de trabajo puede ser mayor de lo anunciado, pero la oportunidad de empoderar al personal de arbitraje hace que el esfuerzo valga la pena. Ve el papel de la IOB como el sistema de apoyo definitivo: "Que se nos dé la oportunidad de brindar esa ayuda y aumentar esa visibilidad y quizá usar un poco nuestro músculo para poner en marcha algunas de esas cosas que el equipo ha querido hacer desde hace bastante tiempo."