Calderón: IndyCar no significa que he dejado de lado llegar a F1

Tatiana Calderón está lista para una nueva aventura en Estados Unidos, el lugar donde su sueño por trascender en el deporte motor y alcanzar la Fórmula 1 comenzó, ahora la serie es IndyCar, la máxima categoría del openwheel en esta nación, un lugar donde la colombiana espera obtener importantes resultados que la encaminen a cumplir sus objetivos.

Para la sudamericana el trasladarse a Estados Unidos no significa terminar con sus sueños de alcanzar el Gran Circo, de hecho, lo ve como un gran escaparate para estar en una mejor posición no solo en el lado deportivo, pero también desde el punto del marketing.

“Siempre que estés en monoplazas quiere decir que tienes las ganas y la ilusión de estar algún día en la Fórmula 1”, expresó Calderón en entrevista con Motorsport.com.

“La F1 ha mostrado interés en el mercado americano y ahora lo vemos crecer con la llegada del Gran Premio de Miami. Si hago un buen papel en la IndyCar todo mundo va a estar mirando. Sigo con la esperanza y con los objetivos claros”.

Tener en la mira la Fórmula 1 no significa que su mente se encuentra en Europa; su concentración está en América con el equipo AJ Foyt que le abrió las puertas para disputar las carreras en circuitos permanentes y callejeros en 2022, aunque ella misma ha reconocido en el pasado que las 500 Millas de Indianápolis son algo que le generan atracción.

“Estoy muy concentrada en esta gran oportunidad que me han dado en IndyCar, en hacer un buen papel porque así es como se le abren a uno las puertas para futuras ocasiones para otras categorías”.

Por ahora no quiere poner un número a una posición del campeonato que quisiera ocupar en su primera temporada, en especial porque solo tuvo unos días de pretemporada antes de la primera competencia en St Petersburg de este fin de semana donde se enfrentará a hombres de experiencia como Will Power, Scott Dixon o Helio Castroneves, pero también a sangre joven como Alex Palou o Patricio O’Ward.

“En los test no sabes que programa tiene los demás equipos. Hay que ver las tres primeras tres carreras para ver que potencial tenemos y ponernos objetivos realistas. Estar en el top 10 es mi objetivo de aquí en adelante, pero lo más importante no es donde empezamos sino donde terminamos. Llevo solo tres días en el coche contra frente a gente que lleva mucho tiempo, que conoce las pistas, los compuestos, me llevan ventaja en ese sentido y es algo que debo aprender”.

Un reto físico y un papel diferente como mujer

Tatiana Calderón, A.J. Foyt Enterprises Photo by: IndyCar Series

Para ella los coches exigentes físicamente y de gran potencia no son algo nuevo luego de su experiencia en el Campeonato Mundial de Resistencia, la Súper Fórmula Japonesa y la Fórmula 2, pero los monoplazas de IndyCar tienen sus propios retos a los que ha tenido que adaptarse.

“Cambié varias cosas en el asiento, en el timón, en el agarre del timón. Es uno de los coches más físicos, a la par del F2, además de tener elementos especiales como el Aeroscreen, lo larga que son las carreras y un poco también los neumáticos donde la degradación no es tan grande como lo es en la Fórmula 2”.

“He intensificado la parte física un poco en el último mes y también me he enfocado en esos pequeños detalles que hacen una gran diferencia en la comodidad el asiento por la longitud de las competencias”.

Calderón será la única mujer en la parrilla con un calendario extenso durante el 2022 de IndyCar, un tema que se ha manejado distinto en Estados Unidos a como había sido en otras categorías a las que había llegado donde la presencia femenina había sido más reducida. En opinión de ella aquí existe el balance entre lo mediático y lo competitivo en su papel como mujer dentro del deporte motor.

"Aquí ven el potencial que hay de marketing de las cosas porque es un valor agregado. Hemos tenido historias de éxito como Danica Patrick que ha ganado una carrera en IndyCar y de otras mujeres que han pasado por aquí. Hay más credibilidad (en cuanto al papel de la mujer en el deporte motor) en América que en otras categorías en las que he pasado en Europa y ven ese valor extra que puedes traer al espectáculo, porque esto es un deporte, pero también es un show. Los americanos ven ese valor y te hacen sentir a gusto y muchas veces ese no ha sido el caso en mi carrera".