Honda se proclama campeón de constructores de la IndyCar de 2026

Honda y Honda Racing Corporation USA (HRC US) se aseguraron oficialmente el Campeonato de Constructores de la IndyCar de 2026 durante el fin de semana de doble carrera en Milwaukee Mile, lo que supone la octava corona de la serie para el fabricante de motores y su duodécimo título estadounidense en la categoría de monoplazas en total. Este logro se produce exactamente 30 años después de que Honda se alzara con su primer campeonato estadounidense de monoplazas en 1996. El fin de semana también supuso un punto y aparte adicional para el fabricante japonés, ya que Alex Palou, piloto del coche n.º 10 de Chip Ganassi Racing equipado con un motor Honda, se alzó con su cuarto título consecutivo —y el quinto en seis temporadas— de pilotos de la IndyCar tras la carrera del domingo por la tarde.

El título de constructores culmina una campaña dominante en 2026 en las cuatro disciplinas de pista: circuitos de carretera, óvalos cortos, superspeedways y circuitos urbanos. A lo largo de la temporada, los monoplazas propulsados por Honda han sumado 10 victorias, 13 poles y cinco tripletas en el podio. Demostrando la consistencia de todo el equipo, 13 de los 15 coches con motor Honda de la parrilla aportaron puntos al palmarés del campeonato de constructores.

Honda se mostró prácticamente imbatible en los circuitos urbanos esta temporada, arrasando en las seis carreras urbanas (algo que no ocurría desde 2023), conquistando 15 de los 18 puestos de podio disponibles y liderando más del 90 % de todas las vueltas en circuitos urbanos. Palou encabezó el esfuerzo con victorias en los circuitos urbanos de San Petersburgo, Long Beach y Detroit, a las que se sumaron triunfos en Barber y Nashville. Kyle Kirkwood, de Andretti Global, se alzó con la victoria en Arlington y Washington D. C., mientras que su compañero de equipo, Marcus Ericsson, se llevó los máximos honores en Markham.

El momento culminante del año para Honda llegó en la 110.ª edición de las 500 Millas de Indianápolis, donde Felix Rosenqvist condujo el Honda n.º 60 de Meyer Shank Racing hasta la victoria en la llegada más reñida de la historia de esta mítica carrera, asegurando así el 17.º triunfo total de Honda en "El mayor espectáculo del automovilismo".

A falta de una carrera en el WeatherTech Raceway Laguna Seca, aún queda un título por decidir: la lucha por el título de Novato del Año. Honda ocupa los dos primeros puestos en esta contienda a tres bandas, con Dennis Hauger, de Dale Coyne Racing, liderando a Mick Schumacher, de Rahal Letterman Lanigan Racing, por 18 puntos (223-205), mientras que el único rival de Chevrolet, Caio Collet, de AJ Foyt Racing, se encuentra a una distancia de 30 puntos.

"¡Muchísimas felicidades a los brillantes hombres y mujeres de HRC por ganar el campeonato de constructores de la IndyCar… ¡otra vez!", declaró David Salters, presidente de Honda Racing Corporation USA. "Estamos muy orgullosos de correr para Honda y encantados de seguir ampliando la historia de Honda en el mundo del automovilismo. Rindo homenaje y admiro a cada una de las personas de Honda Racing Corporation USA, que trabajan como un equipo de talla mundial. Nuestros esfuerzos, habilidades y tenacidad han dado lugar a otra temporada dominante. En pocas palabras: ¡El poder de los sueños!"