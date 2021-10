Hulkenberg: el tren de la F1 posiblemente ya se ha ido para mí

¿Seguirá Nico Hulkenberg el camino de Romain Grosjean y se convertirá en el próximo piloto de Fórmula 1 en cambiar a IndyCar?

El lunes, el alemán dará el primer paso cuando participe en el test de evaluación de pilotos y novatos en el Barber Motorsports Park para el equipo Arrow McLaren SP-Chevrolet.

De momento, la jornada se presenta como una oportunidad para que Hulkenberg pruebe un monoplaza de la IndyCar y, en esencia, para ver si le gustaría seguir algún día un programa de competencias en la serie americana.

Sin embargo, hay una clara oportunidad en el horizonte, ya que el equipo está evaluando la posibilidad de correr un tercer coche a tiempo parcial en 2022, junto a los habituales Patricio O'Ward y Felix Rosenqvist, antes de una expansión a tres entradas a tiempo completo en 2023.

Si la prueba tiene éxito y tiene sentido comercial y logístico poner en pista un tercer coche, podría ser una gran oportunidad para ambas partes.

Hulkenberg entraría directamente en un equipo que demostró ser capaz de correr al frente del pelotón durante la temporada 2021 de IndyCar, ya que O'Ward ganó dos carreras, lideró otras tantas y acabó tercero en el campeonato.

El equipo, a su vez, recibiría a un piloto que lo ganó todo en el camino a la F1. Luego, a lo largo de una carrera de 10 años de parón en el máximo nivel con Williams, Force India, Sauber y Renault, lideró, consiguió una pole y marcó dos vueltas rápidas, pero nunca encontró su camino en un coche verdaderamente competitivo. También encontró tiempo para demostrar su versatilidad al ganar Le Mans con Porsche en su primer intento en 2015.

Hulkenberg celebra la victoria en Le Mans con Nick Tandy y Earl Bamber. Photo by: Eric Gilbert

McLaren sabe exactamente lo bueno que puede ser Hulkenberg, por lo que el test de la semana que viene no es realmente para evaluar al piloto. El director general de la compañía, Zak Brown, ha tenido mucho tiempo para observar al alemán de 34 años a lo largo del tiempo, mientras que el jefe del equipo de F1, Andreas Seidl, dirigió el programa WEC de Porsche, por lo que sabe lo bueno que es.

La temporada pasada, Hulkenberg fue piloto reserva de lo que entonces se llamaba Racing Point (ahora Aston Martin), y recordó a todo el mundo su capacidad cuando sustituyó a Sergio Pérez en Silverstone.

Después de no poder arrancar el GP de Gran Bretaña tras un problema de última hora en el garaje, se clasificó en un impresionante tercer puesto en el GP del 70º aniversario del fin de semana siguiente en el mismo lugar. Terminó en una sólida séptima posición, y cuando fue llamado de nuevo para sustituir a Lance Stroll en el Gran Premio de Alemania, sumó más puntos con un octavo puesto.

Este año ha mantenido el papel de reserva en Aston Martin, pero sus servicios no han sido requeridos. Sin programa de carreras de tiempo completo ha podido dedicar su tiempo a la vida familiar, ya que su esposa Egle ha dado a luz recientemente a su primer hijo. Pero definitivamente no está preparado para ser un padre de familia a tiempo completo, y sin oportunidades en la F1 en el horizonte, la IndyCar podría ser su futuro.

"Por supuesto que estoy emocionado por volver a conducir", dice. "Creo que hace un año que no me pongo al volante, desde Nurburgring el año pasado. Esa locura de último minuto”.

"Estoy emocionado, y todavía siento que puedo conseguir un par de buenas vueltas con mi pie derecho, así que el test se tratará de descubrir el coche de Indy. He visto el último par de carreras, y mi corazón está en las carreras de monoplazas. Obviamente la F1 es algo que no va a suceder, así que buscas la siguiente mejor alternativa, y la IndyCar es definitivamente interesante".

Este año Romain Grosjean causó una gran impresión en su temporada de novato, con tres podios y una pole position, y fue obvio para todos lo mucho que disfrutaba de volver a correr en la parte delantera después de sus años de lucha por las migajas en Haas.

Sin embargo, Hulkenberg insiste en que el francés no ha sido una inspiración particular, a pesar de los paralelismos obvios en términos de edad -Grosjean es sólo 16 meses mayor- y trayectoria.

"No, la verdad es que no. No es Romain, es sólo mi deseo de seguir corriendo con un monoplaza al nivel más competitivo posible que esté disponible para mí. Y esos coches son muy hermosos, las carreras son buenas. Parece muy agradable y divertido".

Arrow McLaren SP logró la pole en el circuito Barber de Alabama con Patricio O'Ward. Photo by: Art Fleischmann

La prueba es oficialmente eso, pero la perspectiva de un tercer coche para McLaren desde algún punto más allá de las 500 Millas de Indianápolis añade un poco de intriga al día. ¿Estará Hulkenberg preparado para dar el paso en 2022?

"Creo que sí, en las circunstancias adecuadas, sí", responde. "No es una decisión mía. Es una decisión del equipo y de cuántos coches ponen en el campeonato. Pero tenemos que caminar antes de correr. Voy a hacer el test, y después de eso obviamente sabré más sobre el tema, y entonces nos sentaremos juntos y hablaremos."

También está dispuesto a trasladar a su joven familia a Estados Unidos.

"Es muy factible, sobre todo con un bebé", observa, "porque no tienes que sacar a los niños del colegio y demás. Es realmente el momento de hacerlo".

El interés de Hulkenberg por la IndyCar refleja su aceptación de que no hay ninguna posibilidad real de volver a la parrilla. Durante un tiempo ha sido uno de los hombres con más posibilidades de ser llamado en caso de emergencia, y no sólo por Aston Martin.

Sin embargo, a medida que pasa el tiempo y la distancia desde su última temporada completa en 2019 crece, su estatus cerca de la lista de reservas se desvanece inevitablemente.

"Sí, definitivamente. Tengo que ser realista ahí, que este tren probablemente se ha ido, especialmente, dada la situación actual. Es lo que hay. Obviamente, como piloto eres parte del proceso de decisión, pero los equipos, en última instancia, toman las decisiones, ¡y algunos equipos tienen un gusto o una toma de decisiones cuestionable!”

"En este momento, es una situación un poco interesante en la F1 en general. Creo que los 10 primeros pilotos, tal vez 12, son de gran calidad, pilotos de primera categoría. Y luego la mitad inferior, la calidad no es tan alta como solía ser, pero hay otros factores en juego ahí. Desde mi punto de vista es un poco triste y decepcionante ver eso, pero así son las cosas".

Si el GP de Eifel de 2020 resulta ser su última carrera de F1, entonces Hulkenberg deja la serie como uno de los grandes fracasados, sobre todo teniendo en cuenta que llegó tras el éxito en F3, A1 GP y GP2.

Nunca llegó a dar el salto a un coche ganador de grandes premios y, de hecho, a pesar de que llegó a ser séptimo con Renault en el campeonato del mundo de 2018, nunca subió al podio.

¿Se arrepiente de las decisiones que tomó en el camino?

"Siempre hay cosas que puedes hacer mejor", recuerda, "pero el asunto de la retrospectiva no es algo que sea parte de mi personalidad, no me gusta pensar en eso tanto tiempo”.

"Por supuesto, hay cosas que podría haber hecho de forma diferente -en realidad, más al principio de mi carrera- y dirigir las cosas hacia situaciones diferentes. Y, por supuesto, aprendí de ellas, pero... ya está hecho.

"Así que no me arrepiento demasiado, para ser sincero. Lo pasé muy bien".

Hulkenberg's F1 highlight was driving his Williams to pole ahead of the Red Bull Racing duo at Interlagos in 2010. Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images