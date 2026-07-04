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Crónica de clasificación
IndyCar Mid-Ohio

IndyCar Mid-Ohio: Christian Lundgaard con la pole seguido por Pato O’Ward

Lundgaard superó a su compañero de equipo Pato O’Ward por 0.0253 s después de que la clasificación de IndyCar se retrasara por repetidas interrupciones por relámpagos

Joey Barnes
Joey Barnes
Publicado:
Christian Lundgaard, Arrow McLaren

Christian Lundgaard desbancó a su compañero Pato O'Ward de lo más alto de la tabla de tiempos en el último momento para conseguir la pole para la ronda de IndyCar del domingo en Mid-Ohio Sports Car Course.

Tras un retraso de dos horas y 33 minutos debido a repetidas demoras por rayos, Lundgaard, próximo agente libre, se guardó lo mejor para el final y marcó una vuelta rápida de 1m04.839s, desbancando a O’Ward por 0.0253s en el circuito de 2.258 millas y 13 curvas. Es la primera pole de la temporada para Lundgaard y la cuarta de su carrera.

Cuando FOX Sports le preguntó qué mensaje está enviando Lundgaard sobre sus capacidades de cara a la agencia libre, ofreció una respuesta breve:

“Creo que todos lo saben”, dijo Lundgaard. “Creo que todos conocen las capacidades, así que no necesito decir más que eso.”

Fast Six

Christian Rasmussen marcó la primera vuelta rápida de 1m05.619 en el Chevrolet #21 de ECR, pero en los últimos 30s de la ronda sus rivales comenzaron a superar sus respectivos mejores tiempos.

Justo cuando ondeó la bandera a cuadros en la sesión, O’Ward superó a Rasmussen con un 1m04.864s. Sin embargo, el compañero de O’Ward, Lundgaard, seguía en pista y fue el último piloto en cruzar la línea, y fue aún más rápido con su vuelta de 1m04.839s, capaz de catapultarlo a lo más alto.

Will Power, de Andretti Global, quedó a 0.0382s del mejor registro para terminar tercero, con David Malukas, de Team Penske, cuarto a 0.0687s.

Rasmussen cayó al quinto puesto, por delante de VeeKay en sexto.

Ronda de 12

 

La mayor sorpresa de la sesión llegó en la Ronda de 12, ya que Alex Palou, de Chip Ganassi Racing, ganador de las últimas cinco poles consecutivas, terminó octavo y quedó eliminado sin avanzar.

“Cometí un gran error en la curva 1 en mi primera vuelta lanzada y luego no pude realmente juntar mi mejor vuelta”, dijo Palou. “Así que sí, es una pena. Teníamos un coche realmente rápido, pero simplemente estaba intentándolo con muchas ganas. Sabía que iba a estar muy, muy ajustado, pero me excedí.”

Malukas fue el más rápido de la ronda con una vuelta de 1m04.709s, que le dio el primer puesto por 0.1266s sobre Rasmussen.

Lundgaard fue tercero, por delante de Power en cuarto, O’Ward en quinto y VeeKay en sexto.

Marcus Ericsson, de Andretti Global, fue el primer piloto en quedar fuera, perdiendo el puesto de transferencia para luchar por la pole por 0.0109s y terminando séptimo, justo por delante de Palou.

Josef Newgarden (Team Penske) fue noveno, mientras que Kyle Kirkwood (Andretti Global) fue 10º.

El debutante de AJ Foyt Racing, Caio Collet, terminó 11º, con el Honda #15 de Graham Rahal, de Rahal Letterman Lanigan Racing (RLL), en 12º.

Grupos

En el primer grupo, Kirkwood marcó una enorme vuelta lanzada de 1m04.893s para colocarse en lo más alto de la tabla.

Rasmussen fue un distante segundo a 0.2419s, seguido por O’Ward en tercero. Malukas fue el cuarto más rápido, con VeeKay avanzando en quinto. El último puesto de transferencia fue para Rahal.

Felix Rosenqvist, de Meyer Shank Racing, fue el primer piloto en quedarse sin avanzar, fallando el corte por un estrecho margen de 0.0130s. Al sueco le siguieron Nolan Siegel (Arrow McLaren), Scott McLaughlin (Team Penske) y Louis Foster (RLL), que terminó 10º.

El seis veces campeón de IndyCar Series Scott Dixon terminó 11º en el grupo, afectado después de que Dirección de Carrera le impusiera una sanción por interferencia en la clasificación al obstaculizar a Romain Grosjean, de Dale Coyne Racing. Como resultado, Dixon perdió sus dos vueltas más rápidas. Grosjean terminó 12º - último - en el primer grupo.

Palou lideró el segundo grupo, marcando una vuelta rápida de 1m04.865s cuando quedaban aproximadamente 45s. Lundgaard le siguió en segundo, a solo 0.0496s. Ericsson se ubicó tercero, con Newgarden cuarto y Power quinto. Collet aseguró el último puesto de transferencia en sexto.

Sting Ray Robb, de Juncos Hollinger Racing, se quedó fuera por 0.080s y quedó séptimo, pero sufrirá una penalización de seis puestos en la parrilla por un cambio de motor. El novato de RLL Mick Schumacher fue octavo, seguido por Alexander Rossi de ECR y Kyffin Simpson de CGR.

Santino Ferrucci (AJ Foyt Racing) fue 11º, por delante de Marcus Armstrong (Meyer Shank Racing) y el debutante Dennis Hauger (Dale Coyne Racing).

Q3

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Mph
1 Denmark C. Lundgaard Arrow McLaren 7 3

1'04.8396

   125.368
2 Mexico P. O'Ward Arrow McLaren 5 3

+0.0253

1'04.8649

 0.0253 125.319
3 Australia W. Power Andretti Global 26 4

+0.0382

1'04.8778

 0.0129 125.294
4 United States D. Malukas Team Penske 12 4

+0.0687

1'04.9083

 0.0305 125.235
5
C. Rasmussen Ed Carpenter Racing
 21 4

+0.3773

1'05.2169

 0.3086 124.643
6 Netherlands R. van Kalmthout Juncos Hollinger Racing 76 4

+0.5696

1'05.4092

 0.1923 124.276
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