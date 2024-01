Pato O'Ward cree que a la IndyCar debe ser "más agresiva" para crecer

No han faltado retos para la IndyCar Series en el transcurso de esta temporada baja, incluyendo, entre muchos otros, otro retraso en la llegada del motor híbrido.

Los dirigentes de Penske, empresa dueña de la serie, se reunieron con un selecto grupo de pilotos durante una cena el martes por la noche para responder a preguntas y abordar sus preocupaciones. O'Ward no formó parte de esa reunión, por lo que su punto de vista fue diferente al optimismo compartido por asistentes como Alexander Rossi, compañero de equipo del mexicano en Arrow McLaren, y Graham Rahal.

O'Ward ha sido franco recientemente. El mes pasado, antes del retraso del motor híbrido, dijo a Motorsport.com que un nuevo chasis debería haber sido la prioridad sobre un motor actualizado. Hablando con los medios de comunicación el jueves de esta semana, el mexicano proporcionó algunas ideas sobre cómo la IndyCar necesita impulsar conceptos innovadores para aumentar el compromiso de los aficionados más allá del producto que se ve en las pistas.

"Sólo tengo 24 años, así que sé que hay mucha gente que tiene mucha más experiencia que yo", dijo O'Ward.

"Pero en mis años de vida hasta ahora, cuando ves crecer las cosas, puede ser una persona, una empresa, un negocio, un grupo de personas. Pero cuando se habla de crecimiento, el cambio suele sacudir el suelo de la gente. Como que moverá las cosas. A algunos les gustará, a otros no".

"Pero si no evolucionas y no cambias, seguro que no creces. La única forma de hacerlo es cambiar las cosas".

O'Ward sugirió que los ideales de la IndyCar están anticuados.

"La forma en que las cosas crecen hoy en día es completamente diferente a lo que era hace 30 años", dijo O'Ward.

"Ten en cuenta que yo no estaba vivo hace 30 años, pero he oído hablar mucho a mis abuelos, a mis padres. He visto lo que sólo 10 años han hecho y han cambiado en los mercados de muchos productos y muchas cosas diferentes".

"Creo que tener un buen producto es importante. Pero, en última instancia, lo que se necesita es que la gente esté presente. Quieres que la gente sea parte de algo que no es sólo coches de carreras dando vueltas".

"Creo que nosotros, como serie, somos un ejemplo perfecto de ello porque las carreras son increíbles. Las carreras son muy buenas, pero hay algo que nos falta y que aún no hemos conseguido descifrar. Y creo que hay muchos ejemplos en los deportes de motor que han mostrado crecimiento. Básicamente, no es algo automático porque cada serie es diferente, pero ves cómo crecen otras series".

"Creo que la forma más sencilla sería ver realmente qué es lo que les funciona, qué es lo que hace que eso ocurra".

Foto: Michael L. Levitt / Motorsport Images Patricio O'Ward, Flecha McLaren Chevrolet

Aunque O'Ward admitió ser optimista por naturaleza, parte de su pensamiento proviene de cómo ha visto a Arrow McLaren avanzar utilizando esa táctica.

"Siempre he sido de la mentalidad, todo lo que hago, siempre voy al 100%", dijo O'Ward.

"Nunca hago las cosas a medias. Quizá sea un poco agresivo para, obviamente, una serie o lo que sea, pero tenemos potencial para ser como dos o tres Xing, no para crecer un cinco o un diez por ciento al año. Nos estamos vendiendo mal si sólo queremos crecer incrementalmente de esa manera·.

"Creo que realmente tenemos el potencial para ver enormes ganancias, pero al igual que en un montón de cosas, obviamente tienes que alimentarlo si quieres ver algo de ese doble, triple, cuádruple".

"Sé que sólo soy una voz. Algunas personas están de acuerdo conmigo, otras no. Creo que en Arrow McLaren como grupo, estamos en el barco de definitivamente turbo cargarlo un poco y sólo conseguir que un poco más - tomar un enfoque más agresivo, que se ha demostrado que funciona".

"No lo sé. Intento hacer todo lo que puedo para ayudar y atraer a nuevas audiencias y nuevas personas a la serie, porque creo que una vez que la gente la vea, querrá quedarse. El problema es que necesitas ponerla delante de tantos ojos como puedas".