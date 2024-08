Cómo se prepara Prema para llegar a la IndyCar en 2025

El gigante de las categorías inferiores europeas, con sede en Italia, anunció a principios de abril sus planes de crear una base de operaciones en Indiana y presentar dos coches a tiempo completo con motor Chevrolet en el principal campeonato norteamericano de monoplazas a partir de la próxima temporada.

Desde entonces, Prema ha realizado importantes progresos.

El director del equipo, René Rosin, hijo del fundador y patriarca Angelo, proporcionó una actualización exclusiva con Motorsport.com, revelando entre otras cosas que la enorme sede de Prema se basará en Fishers, Indiana, que se encuentra a unos 20 kilómetros del Indianapolis Motor Speedway.

"Estamos en pleno proceso de construcción y organización de la mejor manera posible", dijo Rosin. "Disponemos de unas instalaciones en Fishers de 100.000 pies cuadrados (casi 9.300 metros cuadrados).

"En estos momentos, estamos construyendo todas las oficinas interiores y todo lo demás, y creo que estará plenamente operativo a partir de septiembre. Hasta que esté listo, tenemos un local provisional donde podemos hacer reuniones y demás".

Y la tienda, construida en 2023, también ofrece una oportunidad de expansión.

"Por el momento, nuestra empresa hermana que hace el programa IMSA, Iron Lynx, tiene su sede en Detroit", dijo Rosin. "Estamos evaluando traer eso a Indianápolis el próximo año, pero es algo que decidiremos en el próximo mes".

"Es un edificio que nos permite hacer todo este tipo de operaciones, incluso si crecen nuestras estructuras actuales en los EE.UU. en diferentes programas también, tenemos espacio suficiente para permitir hacer eso sin pensar en cambiar y buscar nuevas instalaciones".

"Estas instalaciones nos cubrirán durante bastantes años".

René Rosin, director del equipo Prema Racing Foto: ELMS

Aunque Rosin ya ha nombrado director general del equipo de IndyCar a Piers Phillips, ex presidente de Rahal Letterman Lanigan Racing y director general de Schmidt Peterson Motorsports (ahora Arrow McLaren), hay otros planes como llevar a Estados Unidos parte del personal de su base en Europa.

"Ya tengo algunas personas que empiezan ahora, digamos que ya estamos con el 50% del personal", dijo Rosin. "Por supuesto, habrá más gente disponible cuando termine la temporada".

"Gente de Europa, cuando terminen las temporadas de Fórmula 2 y Fórmula 3, porque queremos traer a algunas personas de Prema en Europa a Prema Estados Unidos. Habrá una mezcla de interacción entre el Este y el Oeste, digamos, y para eso necesito más tiempo, pero ya tenemos un plan en el que el 50% ya está asegurado".

"Ya lo hemos pedido todo en cuanto a equipamiento en cuanto a coches, material, remolques. Y todo está empezando a encajar, digamos que después de las vacaciones europeas de verano -en septiembre, octubre- es cuando casi estará todo listo de cara a estar preparados para el año que viene y salir a competir".

Una de las pocas cosas importantes que quedan por concretar es la alineación de pilotos, ya que Prema cuenta con una serie de ex repartidos por todo el mundo.

Su lista de antiguos alumnos incluye a nueve pilotos de la actual parrilla de Fórmula 1, entre los que destacan Charles Leclerc, Esteban Ocon, Oscar Piastriy Pierre Gasly. La cantera también se extiende a los habituales de IndyCar Felix Rosenqvist y Marcus Armstrong, junto con Callum Ilott, que ha disputado 38 carreras en la categoría desde 2021, pero ahora compite a tiempo completo en el WEC con el equipo Jota.

Logan Sargeant, Prema Racing, compitiendo en la FIA F3. Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Y aunque Rosin ha confirmado previamente a Motorsport.com que ha habido conversaciones con el piloto estadounidense de Williams Logan Sargeant -que pilotó para Prema en la temporada 2020 de F3- sobre pasar de F1 a IndyCar, aún no hay nada decidido respecto a pilotos, ya que su atención se ha centrado principalmente en el equipo y el personal.

"No sólo hay coches y motores, sino también equipamiento de boxes, puestos de boxes y pistolas de pitstop: todo", dijo. "Ahora estoy concentrado en formar al resto de mecánicos e ingenieros".

"Viene gente de Europa y de otras partes del mundo. Estamos deseando que llegue septiembre u octubre para empezar a trabajar juntos en nuestras instalaciones de Fishers".

"Y los pilotos son ahora el siguiente tema. Tenemos una idea. Se nos han acercado un montón de pilotos, conocidos por nosotros y algunos tienen experiencia en América, algunos no tienen experiencia en América, sino en Europa, y tengo que decir que ahora es el momento en que el próximo mes, mes y medio, es ahora cuando, por supuesto, tengo que concentrarme en eso. Pero veo la situación de pilotos realmente positiva".

Cuando se le preguntó si el plan es tener la alineación de pilotos resuelta para septiembre, Rosin compartió que tiene "una lista corta" en mente y que el mercado "se ve bastante bien" en este momento.

René Rosin Foto de: Prema Powerteam

El último punto de debate fue cómo afectará a Prema el inminente sistema chárter de la IndyCar al entrar como nuevo equipo.

"Lo que sé, y de lo que estoy seguro, es que en 2025 Prema estará corriendo", dijo Rosin.

"No hay ninguna duda al respecto. Dicho eso, el sistema chárter... hay muchas discusiones. Todavía no hay nada seguro, todavía no se ha anunciado nada".

"Estamos debatiendo en contacto con la organización tanto con IndyCar como con Penske Corporation para ver cómo integrar el sistema y demás. Pero, por supuesto, estoy esperando más información".

"En las próximas semanas, el próximo mes, creo que podré entender qué camino tomar. Pero de lo que estoy seguro es de que Prema estará ahí".