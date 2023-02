Button: Garaje 56 mostrará la "verdadera NASCAR" en Le Mans

Cargar reproductor de audio

Jenson Button probará hoy por primera vez el Chevrolet Camaro ZL1 modificado en el circuito de Daytona International Speedway.

Como parte de un esfuerzo conjunto entre NASCAR, Hendrick Motorsports, Automobile Club de l'Ouest, IMSA y Goodyear, el campeón del mundo de Fórmula 1 de 2009 compartirá el Chevy basado en Next Gen con Mike Rockenfeller y Jimmie Johnson en la edición del centenario del clásico francés de resistencia, utilizando el hueco del Garage 56 dedicado a la "tecnología del mañana y más allá".

El proyecto rinde homenaje al fundador de la NASCAR, Bill France Sr., que llevó por primera vez coches de serie a las 24 Horas de Le Mans hace casi medio siglo, y muestra cómo el ACO está aumentando sus lazos con sus homólogos de Norteamérica.

Button fue anunciado como parte de la alineación el pasado fin de semana, en vísperas de la Rolex 24 Horas de Daytona, y ya tuvo la oportunidad de ver el Camaro en acción durante una prueba privada en Sebring justo antes de las Navidades del año pasado.

El inglés cree que el Garage 56 demostrará las cualidades únicas de la NASCAR a un público relativamente desconocido en Europa, y espera que añada otro elemento nuevo a las celebraciones del centenario de Le Mans.

"Creo que la gente debería ver la NASCAR como lo que realmente es, que es lo que van a experimentar", dijo. "Estoy deseando ver a los demás competidores y conocer la opinión de los aficionados sobre el coche y lo que estamos intentando conseguir".

"Me destaqué en la pista en Sebring y me sentí como un niño otra vez. Eso es lo que quiero del automovilismo. Puso una gran sonrisa en mi cara, ese amor volvió por las carreras.

"Cuando escuchas un NASCAR en pista es una locura y esta cosa parece incluso más ruidosa que un coche de la Copa [regular] por alguna razón.

"El cambio de pilotos va a ser interesante. Vamos a seguir teniendo cambios de pilotos de coches de Copa de la vieja escuela con el gato, lo que es genial y como debe ser".

Garage 56 Driver Lineup for Historic Entry at Le Mans , Jimmie Johnson, Mike Rockenfeller and Jenson Button Photo by: Bob Meyer

Cuando se le preguntó qué significaba para él el espíritu de la NASCAR, el británico respondió: "Coches de serie. Mucho ruido. Grandes V8.

"He visto la NASCAR durante años y siempre he seguido la carrera de Jeff [Gordon] y la de Jimmie. Jimmie me invitó a un par de carreras, así que siempre me ha gustado el ambiente de aquí.

"Parece un poco más relajado de lo que he estado acostumbrado, no en un sentido negativo sino positivo, porque lo que hacen en la pista es muy serio pero fuera del coche es un poco más relajado".

Button reveló que fue una conversación casual con Johnson, siete veces campeón de la Cup Series, lo que le llevó a ser invitado a una prueba en Sebring, antes de llegar a un acuerdo para unirse al equipo dirigido por Hendrick para su primera aparición en Le Mans desde su debut en un coche SMP Racing LMP1 en 2018.

"Le estaba preguntando a Jimmie qué estaba haciendo en 2023, porque este tipo no puede quedarse quieto", dijo el piloto de 43 años. "Estaba repasando algunas cosas que espera hacer, y dijo: espero llevar la NASCAR a Le Mans. Yo le pregunté: "Perdona, ¿qué?

"La cosa empezó ahí, y entonces me puse en contacto con Rocky y me dijo que estábamos haciendo pruebas en Sebring. Me dijo: 'Ven a ver lo que estamos haciendo y a ver si te interesa'. Luego hablé con John [Doonan, el presidente de IMSA que supervisa el proyecto] y todo empezó a partir de ahí".