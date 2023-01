Button correrá el NASCAR en Le Mans en el proyecto Garage 56

Cargar reproductor de audio

El campeón del mundo de la Fórmula 1, Jenson Button, ha sido presentado como parte de los pilotos que competirán en el proyecto Garage 56 de NASCAR en las próximas 24 Horas de Le Mans en junio próximo en un proyecto iniciado po Hendrick Motorsport.

Button, campeón de la F1, se unió al múltiple campeón de NASCAR Cup, Jimmie Johnson, en la presentación de la alineación que se realizó este sábado previo al arranque de las 24 Horas de Daytona donde se dieron cita personalidades de la resistencia francesa como Pierre Fillon, director de ACO, organismo encargado del reglamento de la carrera de resistencia en junio.

El proyecto se presentó a inicios del año pasado y desde ese momento Hendrick Motorsport ha trabajado en el desarrollo del coche con varios nombres rondando como posibles pilotos, incluido el propio Jeff Gordon que es parte de la organización en un papel como directivo.

A lado de ellos también se ubicó Mike Rockenfeller, ganador de Le Mans en 2010, siendo parte del equipo Audi en aquel entonces.

El proyecto pretende llevar un Chevrolet Camaro ZL1 de los nuevos coches de NASCAR denominados NEXT Gen al circuito de La Sarthe y competir bajo la inscripción del Garaje 56 reservado para nuevas tecnologías e innovación. El trabajo se ha realizado en conjunto entre ACO y NASCAR con el desarrollo del equipo Hendrick, uno de los más importantes dentro de la serie de stock cars en Estados Unidos, Chevrolet, IMSA y Goodyear.

Una vez concluidas las 24 Horas de Daytona, el equipo hará pruebas en el circuito de Florida iniciando la próxima semana.

Button señaló que todo el arreglo se dio a través de Johnson y surgió de una plática casual entre ambos.

"Siempre me he considerado un piloto de carreras y he buscado nuevos retos. Estoy muy emocionado de trabajar con un equipo de estrellas", expresó el británico.

"Todo surgió a través de Jimmie hace mucho tiempo. Yo le estaba preguntando qué se traía entre manos para 2023 porque no puede estarse quieto. Me dijo que esperaba llevar un NASCAR a Le Mans, y entonces Rocky me invitó a un test en Sebring, y todo comenzó a girar desde ahí. Observé y escuché toda la información, y seguí todos los pasos que estaban dando".

Hendrick Motorsports, Garage 56, Chevrolet Camaro ZL1 Photo by: Hendrick Motorsports