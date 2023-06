Cuando pareció que todo estaba "perdido" para Ferrari en Le Mans

Pier Guidi y sus compañeros de equipo en el Ferrari 499P Nº 51, James Calado y Antonio Giovinazzi, hicieron historia para el Cavallino Rampante al vencer al Toyota GR010 HYBRID #8 por un minuto y 27 segundos en una carrera caótica y de desgaste.

El piloto italiano lideraba la carrera cerca de la medianoche cuando su coche quedó varado en la grava de la primera chicane de Mulsanne al intentar esquivar a otro coche que se había salido delante de él.

Sin embargo, el rápido trabajo de recuperación de los comisarios permitió a Pier Guidi volver a la pista y mantenerse en la vuelta de cabeza, momento a partir del cual él y sus compañeros de equipo pudieron derrotar al único Toyota sobreviviente de Sébastien Buemi, Ryo Hirakawa y Brendon Hartley.

"Para ser sincero, fue un momento difícil", reflexionó Pier Guidi. "Intentando evitar una colisión, me fui sobre mojado y entré en la trampa de grava".

"Sólo esperaba que los comisarios fueran rápidos y al final hicieron un trabajo increíble (recuperando el coche), porque no perdí ni una vuelta. Y después, con el siguiente coche de seguridad, volví al juego".

"Por supuesto, el par de minutos en la trampa de grava no fue una sensación agradable en absoluto, (sentí como si) todo estuviera perdido, estaba en cabeza. Fue una pena. Pero aún quedaba mucho tiempo y sabemos que en las 24 Horas de Le Mans todo puede pasar".

"No me rendí, intenté apretar, y cuando volví a estar en el juego, me dije: 'ok, podemos hacerlo'".

Ganadores de la carrera Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi, Ferrari AF Corse Ferrari 499P Foto de: Alexander Trienitz

Más adelante en la carrera, Pier Guidi sufrió un susto cuando se hizo cargo del coche en una parada en boxes en la 19º hora, ya que el coche #51 no lograba arrancar nuevamente, obligando al piloto italiano a realizar un ciclo completo de potencia antes de reincorporarse, lo que le costó a Ferrari alrededor de un minuto con respecto a Toyota.

El problema se repitió al final de la carrera, de nuevo con Pier Guidi al volante, pero para entonces la ventaja de Ferrari era mucho mayor tras la salida de pista de Ryo Hirakawa en Arnage con el Toyota #8.

"Tuvimos una 'falsa' luz rojay no pudimos arrancar el coche", explicó Pier Guidi. "Tuvimos que reiniciar todos los sistemas, y parte del procedimiento consistía en mantener pulsados estos dos botones, y así lo hice para poder volver a arrancar".

"Sucedió dos veces, quizás para la segunda estaba más preparado que para la primera, y conseguimos reiniciar".

La histórica victoria de Ferrari, tras 50 años de ausencia en la categoría reina de Le Mans, se produjo en la cuarta carrera del 499P Le Mans Hypercar, que no había ganado ninguna competencia del Campeonato del Mundo de Resistencia hasta ahora.

Podio: Ganador #51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P de Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi Fotografía de: Alexander Trienitz

Tanto Calado como Giovinazzi admitieron que no estaban seguros de que la nueva máquina fuera capaz de llegar hasta el final.

"Estábamos apretando al máximo", dijo Calado. "En ese momento, ambos coches (el Ferrari Nº 51 y el Toyota Nº 8) tenían un ritmo similar".

"Nos sorprendió bastante llegar hasta el final, porque eso (la fiabilidad) era nuestro mayor temor".

Giovinazzi añadió: "No esperábamos sobrevivir 24 horas. Pero todo el equipo y mis compañeros han hecho un trabajo fantástico y estamos aquí".

"Gracias a Ferrari por un trabajo increíble que está sucediendo esto, que estamos de vuelta después de 50 años y ganamos Le Mans. Deberíamos estar muy orgullosos".

