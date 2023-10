Aleix Espargaró: "Ahora mismo me iría a mi casa"

Está siendo una muy mala racha para Aleix Espargaró. Pudiendo luchar por el Top 5, el piloto de Granollers se vio obligado a abandonar por problemas mecánicos en su Aprilia en la carrera larga del Gran Premio de la India de hace apenas una semana. Pero la situación no ha mejorado con el tiempo, y sufrió el mismo destino este sábado en la prueba corta del GP de Japón.

Mientras que en Buddh el #41 achacó los problemas al calor, unas condiciones en las que la RS-GP sufre desde hace bastante, en Motegi vio cómo sí hubo un daño en el motor que le llevó a retirarse, algo que los mecánicos de Noale afortunadamente pudieron descartar en la India.

Al término de la carrera al sprint, en la que tuvo que abandonar estando clasificado en el Top 10, Espargaró se mostró descontento por la falta de fiabilidad que está demostrando a Aprilia, a la que le están volviendo así fantasmas del pasado. Pero sobre todo por no poder demostrar su buen nivel por estos problemas, algo por lo que ahora mismo "se iría a su casa", tal y como ha comentado, dada la decepción.

"No entiendo qué está pasando; vuelven los problemas del pasado", empezó diciendo Aleix. "No sé muy bien qué decir. En Buddh se dañó un elemento de la moto en la cronometrada, y otro en la carrera. Hoy, otra vez. Yo creo que cuando llegan las carreras estoy demostrando ser muy competitivo. Esta vez volvía a estar el quinto, rodando muy rápido. No puedo hacer más, y esto le quita la ilusión y las ganas a cualquiera. Ahora mismo me iría a mi casa".

Espargaró explicó la diferencia entre los problemas de India y los de Japón: "Se paró una de las bancadas del motor, y la moto no pasa a 80 por hora. Esta vez, a diferencia de Buddh, se ha dañado el motor y tenemos que cambiarlo. Es verdad que tenemos problemas cuando hace mucho calor, pero no creo que este haya sido el problema, porque aquí la temperatura no es como en India".

"Siempre nos pasa en la segunda mitad del campeonato, no en la primera. Los ingenieros pueden pensar que es una cuestión de mala suerte por ser una pieza así, periférica. Yo no creo en la mala suerte, de modo que habría que investigarlo", siguió el catalán.

Además, Aleix también valoró la gran actuación de su amigo Jorge Martín, que ganó con firmeza la sprint para seguir su remontada con respecto a Pecco Bagnaia. Apuesta por el madrileño para el título: "Martín está en un momento de confianza brutal. Lo demostró en el primer ensayo libre, de modo que por eso creo que se llevará el título", finalizó.

Señales 1 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 2 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 3 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, caída del Aprilia Racing Team 4 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 5 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Di Giannantonio, Gresini Racing 6 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Cal Crutchlow, Yamaha Racing Team 7 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing 8 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 9 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team 10 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 11 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team 12 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 13 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, RNF MotoGP Racing 14 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaro, Tech3 GASGAS Factory Racing 15 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing 16 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing 17 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 18 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 19 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 20 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Equipo Repsol Honda 21 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Equipo Repsol Honda 22 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Cal Crutchlow, Yamaha Racing Team 23 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team 24 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Equipo Repsol Honda 25 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 26 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Ventiladores 27 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing, 28 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 29 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 30 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 31 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 32 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 33 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 34 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 35 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing 36 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 37 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 38 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 39 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 40 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Equipo Repsol Honda 41 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 42 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, RNF MotoGP Racing 43 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team 44 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 45 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 46 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 47 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing 48 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 49 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 50 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 51 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 52 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 53 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 54 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 55 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 56 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 57 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 58 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 59 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 60 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images