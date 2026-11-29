MotoGP GP de Valencia

Alex Márquez sobre el final de la carrera de Marc en MotoGP: "Algo dentro de mí siente que se está rompiendo"

Un Alex Márquez profundamente emocionado no pudo estar en pista para la despedida de Marc en Valencia

Rubén Carballo Rosa

Publicado: 29 nov 2026, 15:10

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Álex Márquez no pudo contener las lágrimas en un domingo profundamente significativo para él y toda su familia. Una jornada aún más emotiva por el hecho de no haber podido estar en la pista para despedir a su hermano, Marc Márquez.

El diez veces campeón del mundo puso punto final a su trayectoria este domingo en la última carrera de MotoGP de 2026, celebrada en Valencia, tras el sorpresivo anuncio que había realizado el viernes.

Durante la competencia, incluso llegó a tomar el liderato tras una espectacular arrancada. Finalmente terminó segundo, aunque peleó por desafiar al eventual ganador, Raúl Fernández, hasta los últimos instantes.

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Apenas concluyó la prueba, las cámaras apuntaron hacia Marc y su hermano. Álex tuvo que presenciar la despedida de su hermano mayor desde el garaje de Gresini, luego de verse obligado a retirarse de la carrera debido a un broncoespasmo pulmonar. Este problema requirió que fuera trasladado en ambulancia al hospital esta mañana, tras un fin de semana en el que ya venía lidiando con dificultades físicas.

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Afortunadamente, la condición de Álex mejoró, permitiéndole estar presente en el circuito para esta ocasión especial. Abrazó a su hermano justo antes de la vuelta de calentamiento y, una vez terminada la carrera, rompió en llanto antes de llenar de elogios a Marc.

"No hay palabras", declaró en entrevista con DAZN. "Él decidió que este era el final y se lo merece. Estoy muy feliz por él, por cómo lo hizo, a su manera. Y, sobre todo, por mantenerse fiel a su propio ADN hasta el último momento. Por hacernos seguir soñando".

Alex Marquez missed out on his final race for Gresini but watched it from the pit

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Nos hizo soñar hasta el final, como siempre. Fue realmente hermoso. Se merece esta despedida y mucho más. Todo lo bueno que le pase es más que merecido. Puedo decir, con mucho orgullo, que es el mejor hermano del mundo".

"Al final del día, uno está solo arriba de la moto. Intenté ayudarlo desde mi perspectiva, aunque él me ayudó muchísimo más a mí. En última instancia, todo lo logró él mismo. Él es quien va sobre la moto; se lo ganó a pulso".

"Hoy siento que algo dentro de mí —algo relacionado con el motociclismo— se rompe. Pero bueno, como él dice, todos estamos de paso y pude disfrutarlo hasta el final".

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