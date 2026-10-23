MotoGP GP de Australia

Los resultados completos del viernes del GP de Australia de MotoGP en Phillip Island

Estos son los resultados completos del día de prácticas del MotoGP en el circuito de Phillip Island, que recibe por última vez el Gran Premio de Australia.

Federico Faturos

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Editado: 23 oct 2026, 10:13

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Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

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Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

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Todas las estadísticas

 

Cla Piloto #   Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta 1 Italy M. Bezzecchi Aprilia 72   Aprilia 23

1'26.775

  184.532 358 2 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25   Aprilia 21

+0.072

1'26.847

0.072 184.379 354 3 Spain M. Márquez Ducati 93   Ducati 27

+0.126

1'26.901

0.054 184.264 355 4 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79   Aprilia 27

+0.126

1'26.901

0.000 184.264 360 5 Spain J. Martín Aprilia 89   Aprilia 29

+0.255

1'27.030

0.129 183.991 356 6 Spain A. Márquez Gresini 73   Ducati 24

+0.375

1'27.150

0.120 183.738 354 7 Italy E. Bastianini Tech3 GasGas Factory Racing 23   KTM 24

+0.407

1'27.182

0.032 183.670 357 8 Spain P. Acosta KTM 37   KTM 23

+0.433

1'27.208

0.026 183.616 355 9 Brazil D. Moreira LCR 11   Honda 24

+0.744

1'27.519

0.311 182.963 352 10 Italy F. Di Giannantonio VR46 49   Ducati 23

+0.756

1'27.531

0.012 182.938 350 11 France J. Zarco LCR 5   Honda 25

+0.782

1'27.557

0.026 182.884 355 12 Australia J. Miller Pramac 43   Yamaha 23

+0.823

1'27.598

0.041 182.798 349 13 South Africa B. Binder KTM 33   KTM 25

+0.880

1'27.655

0.057 182.679 352 14 Italy P. Bagnaia Ducati 63   Ducati 25

+0.952

1'27.727

0.072 182.529 354 15 France F. Quartararo Yamaha 20   Yamaha 26

+1.051

1'27.826

0.099 182.324 351 16 Spain I. Lecuona Gresini 27   Ducati 24

+1.065

1'27.840

0.014 182.295 352 17 Italy F. Morbidelli VR46 21   Ducati 23

+1.204

1'27.979

0.139 182.007 348 18 Spain A. Rins Yamaha 42   Yamaha 23

+1.341

1'28.116

0.137 181.724 351 19 Spain M. Viñales Tech3 GasGas Factory Racing 12   KTM 27

+1.377

1'28.152

0.036 181.649 352 20 Spain A. Fernández Pramac 47   Yamaha 25

+2.045

1'28.820

0.668 180.283 348 21 Italy L. Marini Honda 10   Honda 0

 

      Ver los resultados completos

MotoGP - GP de Australia - 1° Práctica

Todas las estadísticas

 

Cla Piloto #   Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta 1 Spain M. Márquez Ducati 93   Ducati 19

1'27.985

  181.994 354 2 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25   Aprilia 15

+0.048

1'28.033

0.048 181.895 350 3 Australia J. Miller Pramac 43   Yamaha 16

+0.135

1'28.120

0.087 181.715 352 4 Italy M. Bezzecchi Aprilia 72   Aprilia 19

+0.293

1'28.278

0.158 181.390 355 5 Spain A. Márquez Gresini 73   Ducati 17

+0.300

1'28.285

0.007 181.376 354 6 Spain P. Acosta KTM 37   KTM 19

+0.449

1'28.434

0.149 181.070 356 7 Spain J. Martín Aprilia 89   Aprilia 20

+0.453

1'28.438

0.004 181.062 355 8 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79   Aprilia 19

+0.635

1'28.620

0.182 180.690 352 9 France F. Quartararo Yamaha 20   Yamaha 18

+0.803

1'28.788

0.168 180.348 350 10 Italy F. Di Giannantonio VR46 49   Ducati 19

+0.967

1'28.952

0.164 180.016 348 11 South Africa B. Binder KTM 33   KTM 17

+0.980

1'28.965

0.013 179.989 351 12 France J. Zarco LCR 5   Honda 20

+1.160

1'29.145

0.180 179.626 355 13 Spain A. Rins Yamaha 42   Yamaha 16

+1.212

1'29.197

0.052 179.521 350 14 Italy E. Bastianini Tech3 GasGas Factory Racing 23   KTM 18

+1.357

1'29.342

0.145 179.230 352 15 Spain M. Viñales Tech3 GasGas Factory Racing 12   KTM 21

+1.446

1'29.431

0.089 179.052 350 16 Spain A. Fernández Pramac 47   Yamaha 19

+1.572

1'29.557

0.126 178.800 345 17 Spain I. Lecuona Gresini 27   Ducati 16

+1.603

1'29.588

0.031 178.738 346 18 Italy P. Bagnaia Ducati 63   Ducati 15

+1.677

1'29.662

0.074 178.590 350 19 Italy F. Morbidelli VR46 21   Ducati 18

+1.850

1'29.835

0.173 178.246 344 20 Brazil D. Moreira LCR 11   Honda 17

+1.920

1'29.905

0.070 178.108 351 21 Italy L. Marini Honda 10   Honda 2

+6.048

1'34.033

4.128 170.289 335 Ver los resultados completos

 

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