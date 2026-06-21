Marco Bezzecchi se disculpa con el comisario que golpeó en República Checa

Marco Bezzecchi se ha disculpado después de que se le prohibiera participar en el Gran Premio de la República Checa por golpear a un comisario.

El líder de puntos de MotoGP se metió en problemas con los comisarios después de que aparecieran imágenes que lo mostraban involucrándose en un altercado con un comisario en el sprint del sábado.

Después de caerse en la penúltima vuelta de la carrera, el piloto de 27 años corrió hacia su Aprilia oficial, que estaba siendo retirada por los comisarios al borde de la pista. Las imágenes onboard mostraron a un comisario acelerando el motor - probablemente por accidente - mientras levantaban la moto varada de la grava.

La escena pareció agitar a Bezzecchi, a quien luego se vio empujando y golpeando al trabajador en una acalorada discusión.

Tras la carrera, los comisarios lo convocaron a una audiencia y finalmente lo prohibieron participar en la carrera del domingo en Brno por conducta antideportiva.

Una apelación posterior presentada por Aprilia el sábado por la noche fue rechazada. Aunque el panel de comisarios encabezado por Simon Crafar admitió que los pilotos pueden “experimentar una emoción intensa inmediatamente después de un incidente”, argumentaron que “tales circunstancias no pueden excusar ni justificar una agresión física dirigida hacia el personal del circuito que desempeña sus funciones oficiales”.

El domingo por la mañana, Bezzecchi emitió su primera declaración pública tras el incidente, diciendo que no puede haber justificación para su comportamiento.

“Quisiera disculparme con toda la comunidad de MotoGP por mi comportamiento hacia el comisario de pista”, escribió. “También lo siento porque sé cuánto esfuerzo y sacrificio hacen los comisarios para garantizar nuestra seguridad.

“Este comportamiento no debería ocurrir y no hay justificación para ello. Pido disculpas a todos, a Aprilia Racing y a todos mis aficionados.”

Durante el warm-up del domingo por la mañana, Bezzecchi fue hasta el comisario apostado en la curva 3 para disculparse personalmente por sus acciones.

Aprilia responde

Tras la declaración de Bezzecchi, Aprilia confirmó que no tomará ninguna otra medida.

"Como Aprilia Racing, ayer presentamos una apelación que fue rechazada, así que aceptamos la sanción y no apelaremos ante la CAI (Tribunal Internacional de Apelación)", dijo.

En cuanto a la intención detrás de la apelación original, el CEO de Aprilia Racing, Massimo Rivola, dijo que la marca consideraba que la sanción no se ajustaba a la falta.

"Nos disculpamos con el comisario, aceptamos la sanción y, como equipo, no toleramos este tipo de comportamiento por parte del piloto", dijo a DAZN. "Dicho eso, apelamos porque creemos que la sanción fue desproporcionada respecto a la acción cometida.

"Tenemos una carrera menos. Como dije cuando las cosas iban bien, el campeonato es muy largo. Lo dije cuando las cosas iban bien y lo repito ahora.

"Marco, como pueden imaginar, está decepcionado. Son chicos jóvenes que pueden experimentar subidas de adrenalina, pero eso de ninguna manera justifica lo que hizo."

Con la ausencia de Bezzecchi, el equipo oficial de Aprilia disputará el GP de la República Checa con solo un piloto - Jorge Martin.

Bezzecchi podría perder su liderato en puntos el domingo, con su ventaja sobre Martin ya reducida a 15 puntos.