Bezzecchi aún se ve "en la pelea por el título"

Marco Bezzecchi tenía confianza de cara a la carrera principal del Gran Premio de los Países Bajos de MotoGP en Assen. El piloto italiano había dominado todo el fin de semana hasta el domingo, incluyendo la carrera al sprint del sábado, en la que pudo doblegar a Pecco Bagnaia.

Sin embargo, este domingo tuvo que conformarse con una segunda posición. El del Mooney VR46 volvió a repetir con una mala salida, que le dejó tercero, por detrás del vigente campeón del mundo, que quedó líder, y de Brad Binder. Tras varias vueltas detrás de la estela de la KTM, pudo superar al sudafricano, pero ya era tarde para intentar alcanzar a Bagnaia, aunque estuvo cerca en algún giro de los compases finales.

El resultado, que deja a Bezzecchi aún tercero de la general, a 36 puntos de Bagnaia, pero a uno de Jorge Martín, que terminó quinto la carrera principal, no le deja del todo contento porque es consciente de que aún tiene que dar un paso más, lo cual no quita que siga pensando en pelear por el título en la vuelta del parón de verano.

"Pecco ha sido más rápido que yo, que he perdido tiempo con Binder", explicó el italiano en declaraciones a DAZN. "En la salida me toqué con Marini y eso me impidió echarme encima de Brad y de Pecco".

"Luego, me costó mucho superar a Binder porque él frena muy tarde, y a mÍ me subió mucho la presión y la temperatura de la goma delantera. En un momento dado la moto comenzó a vibrar, y en las últimas vueltas fueron de supervivencia", comentó, alegando de nuevo problemas de sobrecalentamiento en los Michelin, como han hecho otros pilotos (Fabio Quartararo o Aleix Espargaró, entre otros) a lo largo del fin de semana.

Además, Bezzecchi confirmó lo especial que es para él conseguir un podio en un escenario como Assen, un lugar histórico donde él ya iba de pequeño a ver a su actual maestro, Valentino Rossi: "Tengo muchos recuerdos de esta pista de cuando mis padres me traían aquí, de pequeño. Vale era ya mi ídolo".

Por último, el #72 fue claro sobre qué su situación en la general: "De momento estamos allí, en la pelea por el título, pero ahora me voy de vacaciones. Después tenemos que dar otro paso para intentar estar más cerca de Pecco", finalizó.