MotoGP

David Alonso realizó un test privado con la Honda de MotoGP en Sepang

El joven talento hispano colombiano, que la próxima temporada debutará en MotoGP con el equipo LCR bajo contrato de Honda, dispuso la semana pasada de una primera toma de contacto con la RC214V de 850cc.

Germán Garcia Casanova

Publicado: 17 nov 2026, 12:08

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

Según ha podido saber Motorsport.com, David Alonso rodó en el circuito de Sepang al manillar de la Honda de MotoGP de 2027, con la que hará su debut en la clase reina la próxima temporada. De este modo el talentoso piloto español, que corre en el mundial con pasaporte colombiano, podrá llegar al test oficial de pretemporada que se celebra el 1 de diciembre en Valencia, sabiendo la lección.

El domingo del Gran Premio de Qatar, tras quedarse a las puertas del podio en la carrera de Moto2, Alonso viajó desde Doha directamente a Kuala Lumpur, donde le esperaba el equipo de pruebas y desarrollo de HRC, que tiene montado una especie de cuartel general en el trazado malasio.

Allí tanto Aleix Espargaró como Takaaki Nakagami, los dos probadores oficiales de la casa de Tokio, estaban trabajando en el desarrollo del prototipo de 850cc, el RC214V, con el que competirán los cuatro pilotos de Honda el próximo año.

Alonso dispuso de una jornada completa para una primera toma de contacto con la MotoGP, con la que se dio un buen lote de vueltas y, según ha podido saber Motorsport.com, con unos tiempos que no solo fueron decentes, sino que incluso invitan al optimismo.

La prueba de Alonso se incluye en el programa de test privados de Honda, totalmente dentro de la legalidad y utilizando neumáticos Pirelli de la asignación que le corresponde al fabricante japonés.

Antes del hispano colombiano, también este año han probado el prototipo de 2027 otros pilotos de Moto2, como Izan Guevara o Senna Agius, que se subieron en el test de Austria, respectivamente, a la Yamaha y la KTM con la que debutarán el año que viene.

El 'rookie' que más ha rodado, sin duda, con la moto de MotoGP, es el italiano Nicolò Bulega, el campeón de SBK, que este año disponía de un contrato con Ducati para desarrollar el prototipo de 850cc, y que en 2027 correrá con el equipo VR46 en su año de novato.

El único piloto que el próximo curso debutará en MotoGP y que, de momento, no ha probado la moto de 850cc es Daniel Holgado, fichado por Gresini Racing, donde formará pareja con Joan Mir.

Entre los actuales pilotos de la clase reina, algunos pesos pesados, como Jorge Martín, Pecco Bagnaia, Enea Bastianini, Alex Márquez, Fabio Di Giannantonio o Ai Ogura, no podrán probar la nueva moto hasta el test de Valencia, al cambiar su actual equipo por uno nuevo en 2027.

La última vez que Honda organizó un test privado para que un piloto que iba a debutar el siguiente año en MotoGP, fue en 2012, cuando Marc Márquez se subió a la RC213V en un circuito y una fecha que, aún a día de hoy, se mantienen en secreto.

También en 2007, Yamaha organizó un test para Jorge Lorenzo, en el Circuito de Almería, para que el mallorquín tuviera una primera toma de contacto con la M1 antes de debutar en la clase reina logrando la pole position en el GP de Qatar de 2008.

También lee:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Comparte o guarda esta historia

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo Pedro Acosta: "Es pronto para pensar en ganar el título de MotoGP en 2027"

Comentarios destacados

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

Ver más y Comentar

Más de

Germán Garcia Casanova





Pedro Acosta: "Es pronto para pensar en ganar el título de MotoGP en 2027"



MotoGP



MotoGP 11 h



Pedro Acosta: "Es pronto para pensar en ganar el título de MotoGP en 2027"





Cómo la bandera roja de Qatar ayudó a Johann Zarco a dejar atrás su accidente de Barcelona



MotoGP



MotoGP



GP de Qatar



2 d



Cómo la bandera roja de Qatar ayudó a Johann Zarco a dejar atrás su accidente de Barcelona





Jorge Lorenzo ve a Marc Márquez como "el Ayrton Senna de las motos"



MotoGP



MotoGP



GP de Qatar



5 d



Jorge Lorenzo ve a Marc Márquez como "el Ayrton Senna de las motos"

Más de

David Alonso





David Alonso, duro contra Dani Holgado: "Cuando uno no es buena persona no se puede hacer nada"



Moto2



Moto2



Phillip Island



26 d



David Alonso, duro contra Dani Holgado: "Cuando uno no es buena persona no se puede hacer nada"





Honda confirma a Diogo Moreira en su equipo oficial para el MotoGP 2027; David Alonso irá a LCR



MotoGP



MotoGP 28 d



Honda confirma a Diogo Moreira en su equipo oficial para el MotoGP 2027; David Alonso irá a LCR





¿Qué pilotos dejarán MotoGP en 2027 y quiénes los reemplazarán?



MotoGP



MotoGP 1 m



¿Qué pilotos dejarán MotoGP en 2027 y quiénes los reemplazarán?

Más de

Honda





Tras el Gran Premio de Qatar de MotoGP, es hora de sanar las heridas



MotoGP



MotoGP



GP de Qatar



5 d



Tras el Gran Premio de Qatar de MotoGP, es hora de sanar las heridas





Ezpeleta defiende la seguridad del GP de Qatar pese a las críticas



MotoGP



MotoGP



GP de Qatar



7 d



Ezpeleta defiende la seguridad del GP de Qatar pese a las críticas





El nombre menos pensado



Característica



MotoGP



Característica



MotoGP



GP de Aragón



28 sept 2015



El nombre menos pensado

Últimas noticias





David Alonso realizó un test privado con la Honda de MotoGP en Sepang



MotoGP



MGP MotoGP 1 min



David Alonso realizó un test privado con la Honda de MotoGP en Sepang





¿Qué tiene que perder Cadillac si apuesta por Colton Herta para la F1 2027?



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



Las Vegas GP



2 h



¿Qué tiene que perder Cadillac si apuesta por Colton Herta para la F1 2027?





Fernando Alonso volverá al Dakar con Aston Martin en 2027



Dakar



DAKR Dakar 2 h



Fernando Alonso volverá al Dakar con Aston Martin en 2027





Enrico Zanarini, representante de pilotos de F1, repasa sus 50 años en el automovilismo



Fórmula 1



F1 Fórmula 1 3 h



Enrico Zanarini, representante de pilotos de F1, repasa sus 50 años en el automovilismo

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Suscríbete.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbase ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscríbete