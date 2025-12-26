Davide Tardozzi descarta los "absurdos" rumores sobre su salida de Ducati

El director del equipo Ducati, Davide Tardozzi, desestimó las especulaciones que sugerían que podría abandonar al equipo campeón del mundo de MotoGP, calificando los rumores como "absurdos" y "sin fundamento".

En los últimos días, la maquinaria de rumores ha estado llena de comentarios sobre una gran reestructuración en Ducati, con afirmaciones de que el ex piloto del Mundial de Superbike podría dejar su cargo después de la temporada 2026.

Incluso un informe aseguró que el italiano había tenido un enfrentamiento con el director general de Ducati, Gigi Dall’Igna, por la forma en que el fabricante gestionó las dificultades de Francesco Bagnaia este año.

Sin embargo, tras aparecer en primera fila en el evento ‘Campioni in Pista’ de la semana pasada en la sede de Ducati, el hombre de 66 años apagó cualquier especulación sobre su futuro, insistiendo en que no ha habido conversaciones internas sobre una posible salida.

"Ha habido rumores absurdos y sin fundamento", declaró al medio GPOne.com, perteneciente al grupo Motorsport.com. "De hecho, nos preguntamos por qué, porque no había absolutamente ningún motivo".

Consultado sobre si los informes, publicados por algunos medios italianos, le habían molestado, respondió: "En absoluto, porque conozco mi relación con Gigi Dall’Igna, Mauro Grassilli [director deportivo de Ducati] y Claudio Domenicali [CEO de Ducati].

"Nos reímos, preguntándonos por qué habían surgido, pero repito que no tienen ninguna base. Además, cuando alguien escribe sobre ‘rumores internos’, no está claro a quién se refiere, porque no existen rumores internos en absoluto".

La propia Ducati se burló de las especulaciones en redes sociales, publicando una foto de Tardozzi y Dall’Igna antes del evento de Bolonia con el texto: "¿Divorcio? Descúbrelo a las 12".

Preguntado por la intención de la imagen, Tardozzi dijo: "Sí, no hay ninguna razón para esta historia, pero es agradable hacer que la gente hable.

"Si la gente piensa que yo puedo ser noticia, está bien, pero mi relación con Ducati es absolutamente sólida".

Tardozzi está al frente del equipo oficial de MotoGP de Ducati desde 2014. Anteriormente disfrutó de grandes éxitos con la marca de Borgo Panigale en el Mundial de Superbike durante las décadas de 1990 y 2000, antes de pasar a BMW en 2010 para lo que finalmente resultó ser una etapa de solo un año.