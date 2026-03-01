La era de dominio de Ducati en MotoGP parece estar más amenazada que nunca después de que la racha de podios del fabricante de Borgo Panigale finalmente llegara a su fin en el Gran Premio de Tailandia el domingo.

La victoria de Marco Bezzecchi para Aprilia, por delante de Pedro Acosta (KTM) y Raúl Fernández (Trackhouse Aprilia), significó que no hubiera ninguna Ducati en el podio por primera vez desde el Gran Premio de Gran Bretaña de 2021.

Después de que Marc Marquez sufriera un pinchazo mientras rodaba cuarto, el mejor piloto de Ducati en Buriram fue Fabio di Giannantonio, que terminó sexto para VR46.

Aquella carrera de 2021 en Silverstone tuvo a tres fabricantes diferentes en el podio, con Fabio Quartararo, Alex Rins y Aleix Espargaro representando a Yamaha, Suzuki y Aprilia respectivamente.

Pocos podrían haber imaginado ese día que pasarían más de cuatro años hasta el siguiente podio sin un piloto de Ducati en al menos uno de los escalones. Ducati ganó los siguientes cuatro campeonatos de pilotos gracias a Pecco Bagnaia (2022 y 2023), Jorge Martín (2024) y Marc Márquez (2025).

Numerosos tripletes subrayaron el dominio de Ducati durante este período. En Australia en 2024, Márquez lideró un tren de seis motos Ducati hasta la meta en Phillip Island. Márquez también encabezó un triplete de cinco Ducati en el Gran Premio de Argentina de 2025, pero tales picos no se han repetido desde entonces.

Los finalistas del podio de Silverstone 2021 sin ningún representante de Ducati. Photo by: Dorna

Ducati tuvo su último dominio en los cuatro primeros lugares en Mugello la temporada pasada, y su más reciente triplete en el podio llegó en Alemania el año pasado. Mantener su racha de podios se veía cada vez más difícil a medida que la competencia —especialmente su rival italiana Aprilia— comenzaba a representar una amenaza seria.

La racha estuvo a punto de terminar en la final de Valencia del año pasado, pero Di Giannantonio (VR46 Ducati) la mantuvo viva al colocarse tercero con solo dos vueltas por disputarse.

Mientras Ducati tiene mucho en qué pensar tras su decepcionante fin de semana en Tailandia, Aprilia tiene un motivo extra para celebrar, ya que la victoria de Bezzecchi representó la tercera consecutiva para el fabricante de Noale. El italiano inició esa racha con sus triunfos en Portugal y Valencia al final de la temporada pasada.