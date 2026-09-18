La dura advertencia de Espargaró sobre las pruebas de Bulega para 2027: "Es injusto"

Al margen de la temporada actual, los constructores preparan activamente lo que será el MotoGP del mañana, es decir, nuevos prototipos menos potentes y menos evolucionados en aerodinámica, equipados también con neumáticos completamente nuevos suministrados por Pirelli. Grandes cambios técnicos que representarán un salto a lo desconocido para muchos pilotos, y más aún porque serán numerosos los que tendrán una experiencia muy limitada antes de lanzarse al primer Gran Premio.

Los test de desarrollo están, en efecto, reservados a los pilotos que no son titulares actualmente, con la excepción de una jornada en Brno en el mes de junio y una segunda que se celebrará el lunes en el Red Bull Ring, abiertas a un puñado de ellos según la voluntad de los constructores. Todos los demás deberán conformarse con los test invernales, reducidos este año y de los cuales dos jornadas (las del shakedown) están reservadas a los rookies.

Los rodajes dedicados al desarrollo de las máquinas están, por tanto, principalmente a cargo de los pilotos probadores. Así, Pol Espargaró estuvo en pista esta semana en Mugello, donde trabajó para KTM mientras Nicolò Bulega rodaba para Ducati. Ambos ya se han cruzado este año, implicados en la preparación de estas motos.

Se sabe que, este miércoles, Bulega sufrió una fuerte caída que le valió una visita preventiva al hospital. Pero lo que también se sabe es que el piloto italiano confirma su velocidad en cada uno de estos rodajes. Y eso no se le ha escapado a Espargaró, que incluso ve perfilarse una situación injusta para los pilotos que compartirán la parrilla con el futuro piloto VR46 en 2027.

El español expresó este punto de vista el jueves, en el Red Bull Ring, durante un encuentro con la prensa internacional, en el que participaba Motorsport.com. Cuando se le señaló que Bulega estaba preparando la futura Ducati, pero al mismo tiempo entrenándose con esa moto y con los neumáticos de 2027, Espargaró reaccionó:"Es una locura, es absolutamente una locura. Y también diría que es injusto, en realidad, porque será piloto titular el año que viene, y [está acumulando] una cantidad de kilómetros. Y además, está haciendo esta moto a su medida, ya sabéis, será perfecta para él."

"Conocerá la moto a la perfección, conocerá los neumáticos a la perfección, también tendrá los dos días [de test] adicionales con el shakedown, así que la experiencia y la velocidad que tendrá van a ser increíbles. Creo que también es injusto para los pilotos que van a pasar de Moto2 a MotoGP, en comparación con los pilotos de MotoGP que se quedan."

Pol Espargaro, Red Bull KTM Tech 3 Photo by: Joe Klamar / Getty Images

Pol Espargaró ya presiente que el futuro piloto de VR46 será ultra competitivo en el primer Gran Premio de 2027, en Tailandia:"Imaginad que Bulega llega de un campeonato, el Superbike, donde la moto es bastante similar a la MotoGP del año que viene. Y con su experiencia y el hecho de que haya hecho tantos test este año, creo que va a aplastar a todo el mundo."

Además de su experiencia con los neumáticos Pirelli y con motos de tecnología menos avanzada que las MotoGP actuales, quien hoy está en camino de ganar el título de WorldSBK habrá acumulado por tanto una experiencia de rodaje que les faltará a los demás pilotos. Ahora bien, Pol Espargaró considera que eso aporta una clara ventaja al acelerar la puesta en marcha, algo que él mismo pudo experimentar en otras circunstancias.

"Si tuviera que correr, yo mismo tendría grandes ventajas",considera. "Voy a hacer una comparación. ¿Recordáis lo fuerte que estaba el año pasado cuando hice wild-cards?Llegaba el viernes y golpeaba fuerte. Fui segundo en la FP1 en Austria, porque había hecho test. Pasaba fácilmente a la Q2-cada fin de semana en el que corría, diría. Y era una 1000cc, todo el mundo conocía esa moto."

"Así que imaginad, yendo a lugares sobre los que tendrá información, y son muchos: estuvo en Mugello, seguramente estará en Jerez, estará en Misano... Joder, tiene mucha experiencia. Y este tipo es rápido. No es como yo, que voy hacia la retirada. Es un tipo que está a un nivel premium. Así que también será una buena ayuda para Ducati, para Marc [Márquez] y Pedro [Acosta], tendrán una moto que estará lista y un tipo que llevará la moto al límite inmediatamente, desde la primera carrera."