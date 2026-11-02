MotoGP GP de Malasia

Ganadores y perdedores de un GP de Malasia de MotoGP con mucha carga política

El panorama del campeonato está más claro que nunca después de un GP de Malasia en el que la atención estuvo tanto en el drama fuera de la pista como en la acción en pista

Rachit Thukral

Publicado: 2 nov 2026, 13:07

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Puede que el Sepang International Circuit no haya ofrecido la carrera de MotoGP más emocionante de 2026, pero hubo muchos temas para analizar tras el Gran Premio de Malasia del fin de semana pasado. El deterioro de la pista, la controversia de Qatar y el intento de regreso de Jorge Martín mantuvieron ocupados a los aficionados, mientras Aprilia y Ducati vivieron fortunas contrapuestas en el Sudeste Asiático.

Estos son los ganadores y perdedores del Gran Premio de Malasia de MotoGP:

Marc Marquez, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Marc Márquez tiene un historial irregular en Sepang, pero estuvo muy afinado en el GP de Malasia de la semana pasada. Rápido, táctico y sereno, su actuación tuvo todos los rasgos de una clase magistral perfecta.

Salvo una pequeña caída en la Práctica, Márquez no dio un paso en falso en todo el fin de semana, equilibrando la agresividad con un criterio sólido. Con Jorge Martín en dificultades y finalmente retirándose, Márquez entendió que tenía una gran oportunidad para tomar distancia en el campeonato, pero estaba decidido a hacerlo sin asumir riesgos innecesarios.

Aun así, fue probablemente el piloto más rápido del pelotón en Sepang. En la clasificación, fue superado de verdad por su hermano Alex Márquez después de cometer un pequeño error en la curva 14 que comprometió su última vuelta lanzada. En la sprint, jugó sobre seguro en medio de las condiciones meteorológicas, y solo entró en modo combate cuando necesitó superar a la Trackhouse Aprilia de Ai Ogura.

El domingo fue cuando realmente brilló, ayudado por Alex Márquez actuando como escudero en la primera mitad de la carrera, cuando el neumático blando estaba en su momento más efectivo.

Un 10º título mundial -y octavo en MotoGP- está ahora al alcance de la mano, y sus rivales deben preguntarse si existe alguna manera de detenerlo en los próximos años.

Perdedor: Aprilia

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

La decepción en el rostro de Massimo Rivola era evidente mientras veía a Marco Bezzecchi tocar ruedas con Ai Ogura y perder una posición con la única otra Aprilia que quedaba en pista.

La fábrica de Noale tuvo un fin de semana miserable en Sepang en una temporada que ya la ha visto atravesar varios altibajos. Primero, Raul Fernandez se vio obligado a bajarse del GP de Malasia después de apenas cinco vueltas registradas en la FP1. Luego, el valiente intento de Jorge Martín de correr con una lesión en la muñeca tuvo que interrumpirse.

Para cuando llegó la clasificación, Aprilia se había quedado con solo dos pilotos, y su mejor aspirante al título restante era el más lento de la dupla. En la sprint, Ogura ofreció un destello de esperanza al tomar el mando del grupo tras la caída de Alex Márquez, pero con la amenaza de lluvia siempre presente, existía el riesgo de que cayera en el orden. Un aguacero fuerte nunca llegó a materializarse, pero con gotas esporádicas de lluvia en distintos puntos del circuito, Ogura cayó al cuarto lugar, detrás de la moto oficial de Bezzecchi.

El domingo, incluso el podio quedó fuera del alcance de Aprilia. Peor aún, Bezzecchi y Ogura se tocaron en la curva 1 mientras peleaban por el cuarto puesto, un incidente que fácilmente podría haber dejado a uno, si no a los dos, en el suelo. Bezzecchi finalmente terminó sexto después de salirse de la pista en la última vuelta.

Aprilia necesita ahora reagruparse rápidamente, o corre el riesgo de perder también el título de constructores frente a Ducati.

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Solo Pedro Acosta podía sentirse "terrible" sobre la moto y aun así conseguir una victoria en la sprint un día después. Es justamente el tipo de actuación que uno ha llegado a esperar de él en su tercera temporada en la categoría reina.

El sábado por la mañana, clasificó su KTM oficial en la primera fila, solo por detrás de las Ducati de Alex y Marc Márquez. En la sprint, Alex Márquez se sacó de la pelea con una caída en la vuelta 3, pero Acosta todavía tuvo que superar a Ai Ogura, que parecía lo suficientemente rápido como para ganar en condiciones de seco. Después de seguirlo durante varias vueltas, el español finalmente pudo lanzar el ataque y asegurarse la segunda victoria sprint de su carrera.

Sin embargo, sus problemas con el tren delantero resultaron ser una limitación seria el domingo, ya que pasó media carrera atrapado detrás de Alex Márquez. Para cuando superó al piloto de Gresini, Marc Márquez ya se había escapado a la distancia, dejando la victoria fuera de su alcance.

Aun así, Acosta igualó en Malasia su mejor cosecha de puntos de la temporada, aprovechando los problemas de Aprilia para emerger como el piloto no Ducati mejor ubicado del pelotón.

Iker Lecuona, Gresini Racing

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Iker Lecuona se ha construido una reputación como super sustituto, pero este fin de semana resultó ser una gran decepción para él. Según admitió él mismo, Sepang es el peor circuito del mundo para él, con un trazado que nunca se adaptó a su estilo de pilotaje. Tampoco es fanático del calor ni de la humedad (casi toda la temporada de WSBK se disputa en Europa), así que un evento tropical en Asia siempre iba a ser una dificultad.

Si a eso se suma que ahora ha disputado cinco rondas en seis fines de semana, es fácil entender por qué Lecuona sintió que ya no le quedaba nada en el tanque.

En la clasificación, Lecuona fue el segundo piloto más lento de la parrilla, solo por delante de la Pramac Yamaha de Augusto Fernandez (otro piloto sustituto). Teniendo en cuenta que Alex Márquez puso la otra Gresini Ducati en la pole, la diferencia entre los dos compañeros de equipo fue especialmente marcada.

Las dos carreras ofrecieron poca mejora. El sábado, terminó último absoluto del pelotón después de que una apuesta por neumáticos de lluvia fracasara de manera espectacular. En una carrera dominical completamente seca, disputada bajo un calor sofocante, Lecuona sumó un solo punto, pero terminó a casi 40s de la punta, perdiendo casi dos segundos por vuelta con los de adelante.

Luca Marini, Honda HRC

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Cualquiera que se preguntara por qué Luca Marini es el máximo anotador de Honda en MotoGP pese a ser a menudo el más lento de sus cuatro pilotos en clasificación habría encontrado la respuesta en Malasia. De regreso a la acción después de retirarse del GP de Australia por un virus, Marini todavía no estaba en plena forma física a su llegada a Sepang. De hecho, después de la clasificación y la sprint del sábado, se sintió "completamente destruido" por el cansancio, incluso encendiendo las alarmas sobre la carrera principal.

Pero llegado el domingo, demostró una perseverancia notable, saltando al octavo puesto en la primera vuelta con una salida rápida desde el 13º lugar de la parrilla. El italiano explicó que "arriesgó todo" en la largada porque necesitaba "motivación para olvidarse de su condición física".

Su único lamento fue que Johann Zarco se vio obligado a retirarse en el tramo final por problemas técnicos, privándolo de una pelea tardía con el piloto de LCR. De todos modos, Marini contuvo a la Ducati más rápida de Fabio di Giannantonio con neumáticos gastados para asegurar el séptimo lugar.

Perdedor: MotoGP SEG

All rider in the meeting

Photo by: MotoGP

El control de MotoGP Sports Entertainment Group sobre el campeonato y el paddock en general parece estar aflojándose, a juzgar por los acontecimientos alrededor del GP de Qatar. Durante muchísimo tiempo, Carmelo Ezpeleta gobernó la serie con mano de hierro, ejerciendo control tanto directa como indirectamente a través de distintos comités.

Pero ahora incluso los pilotos han logrado unirse contra la organización antes conocida como Dorna, cada vez más descontentos con varios cambios de reglamento relacionados con cuestiones deportivas y actividades promocionales. Cualquier ‘sindicato de trabajadores’ siempre es algo negativo para la dirección de cualquier organización, y MotoGP SEG debe estar preocupado por ver a los pilotos dejar de lado sus intereses individuales para actuar en conjunto. El hecho de que MotoGP SEG se negara a proporcionar una oficina para que los pilotos mantuvieran una reunión el sábado mostró que está en contra de cualquier forma de sindicato, aunque nunca lo admitiría públicamente.

El hecho de que Yamaha esté boicoteando el GP de Qatar, pese a las amenazas de MotoGP SEG, muestra que los fabricantes están dispuestos a desafiar a los organizadores, independientemente de las posibles consecuencias.

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