La dirección de Honda esperaba más en la primera parte de la temporada de MotoGP 2026

En Honda, los pilotos no son los únicos que se quedan con ganas de más a estas alturas del campeonato. Alberto Puig, team manager de la formación oficial del HRC, admite también sin dudarlo que la primera mitad de la temporada no ha aportado los resultados esperados.

El constructor se encontraba, sin embargo, en una buena dinámica, respaldado por varios podios y clasificaciones al alza, además de ser cada vez más regular, durante toda la última parte del campeonato anterior. Pero si la curva parece haberse invertido, posiblemente sea porque Honda no ha invertido tanto en desarrollo como la competencia en su moto actual. Esa es, al menos, la conclusión a la que llega el responsable español.

"Creo que hemos mantenido más o menos el nivel que mostramos en la última parte de la temporada pasada", admite Alberto Puig al sitio oficial de MotoGP. "Hemos logrado progresos en la moto, pero no tanto a nivel de resultados. Conseguimos un podio en Barcelona, pero quizá esperábamos algo más."

Aunque esperaba más, el responsable español incluye, sin embargo, en el balance de mitad de temporada un podio ciertamente celebrado, pero que finalmente le fue retirado a Joan Mir por una infracción de la regla de presión de los neumáticos y, por tanto, no figura en los resultados oficiales del constructor. Los pilotos Honda se han situado, en el mejor de los casos, en la quinta posición: en sprint para Luca Marini en Austin y Johann Zarco en Barcelona; en GP para Marini en Balaton Park y para Mir en Brno.

"Creo que, de media, somos un poco más regulares que el año pasado", rescata finalmente Alberto Puig entre los elementos alentadores. Eso no impide que Honda retroceda, ya que la marca vuelve al último grupo de concesiones después de haber traducido sus resultados del año pasado en un ascenso al grupo C. En el campeonato, sigue por delante de Yamaha, y de forma clara, pero sin posibilidad de alcanzar a las marcas europeas.

Alberto Puig, team manager Honda HRC Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Alberto Puig concede fácilmente que la transición que se está produciendo este año seguramente ha pesado en el nivel de la RC213V. "Teniendo en mente la moto del año que viene, hemos evolucionado un poquito la moto, pero probablemente no lo suficiente como para dar un segundo paso. Es así", reconoce.

Mientras Luca Marini busca empujar a los ingenieros a continuar sus inversiones en la moto actual, con la idea de que algunas soluciones serán beneficiosas para el futuro modelo de 850cc, Alberto Puig parece, en cambio, bastante pesimista respecto a los desarrollos aún posibles.

"Según lo entendemos, lo que hemos implementado en la moto actual nos ayudará para el año que viene, así que bueno, estamos aquí, todavía quedan bastantes carreras y evidentemente esperamos mejorar nuestros resultados", subraya.

La cuestión que se plantea ahora es la de la progresión que aún será posible en la segunda mitad del campeonato. "Creo que no es tan fácil", responde el español, "porque la gente piensa en la nueva moto."

"Debemos intentar hacer un buen fin de semana, encontrar los reglajes adecuados. Quedan cosas muy pequeñas que podemos ajustar pero, en líneas generales, habrá que intentar concentrarnos en lo que tenemos y simplemente correr a nuestro mejor nivel y ver qué conseguimos sacar de los fines de semana."