MotoGP GP de Australia

Marc Márquez: Las condiciones de la pista eran “aceptables” pese a la cancelación del GP de Australia

Marc Márquez y Ducati explican sus posturas sobre la cancelación del GP de Australia en una etapa decisiva del campeonato.

Rachit Thukral Oriol Puigdemont

Publicado: 25 oct 2026, 10:28

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Marc Márquez cree que las condiciones de la pista en Phillip Island eran "aceptables" para correr el domingo, y sugirió que el Gran Premio de Australia podría haberse disputado de forma segura si el helicóptero médico hubiera podido volar.

La carrera de MotoGP del domingo fue cancelada después de varios retrasos, ya que la fuerte lluvia redujo la visibilidad e impidió operar al helicóptero médico. Aunque MotoGP puede recurrir a una ambulancia de respaldo en la mayoría de los circuitos en caso de accidentes importantes, la distancia entre Phillip Island y Melbourne continental hacía necesario un helicóptero para garantizar que cualquier piloto lesionado pudiera ser trasladado rápidamente al hospital designado.

Phillip Island tuvo fuertes lluvias y vientos de alta velocidad el domingo, como estaba previsto, después de que la actividad del viernes y el sábado se completara sin interrupciones.

Sin embargo, Márquez dijo que el clima no había hecho que el circuito en sí fuera inseguro, tras evaluar las condiciones durante dos vueltas de demostración detrás del coche de seguridad después de que la carrera fuera cancelada.

"Por supuesto, me siento triste por todos los aficionados en Phillip Island, porque Phillip Island no merecía que su última carrera fuera cancelada", dijo en la transmisión oficial de MotoGP.

"Las condiciones eran aceptables, pero desafortunadamente el helicóptero médico no estaba listo para volar, así que [la cancelación] fue por razones de seguridad.

"Lo siento mucho por todos ustedes (los aficionados). Nosotros, como pilotos, estábamos listos para correr, pero hoy no pudimos. Gracias por apoyar a MotoGP".

El compañero de equipo de Márquez, Francesco Bagnaia, ofreció una evaluación similar de la situación, al decir a TNT Sport: "Está claro que las condiciones eran un poco complicadas y muy frías, pero hemos corrido en condiciones peores que estas.

"Es una pena tener este tipo de domingo, quedarse en el garaje en una pista como esta, la última vez [que MotoGP visitó Phillip Island].

"Solo espero que en el futuro podamos volver a [Phillip Island para] disfrutar, porque como vimos ayer, las carreras que produce esta pista son increíbles; grandes batallas".

Marc Márquez, Ducati Team

Photo by: William West / AFP via Getty Images

La cancelación pone fin de manera prematura a la etapa de Phillip Island como sede de MotoGP, con el popular circuito de 4,4 km previsto para ser reemplazado el próximo año por un renovado circuito urbano en Adelaide.

"Tengo muy buenos recuerdos", dijo Márquez. "La pole position de ayer fue una vuelta muy buena, la victoria de 2024 en la carrera principal. Así que Phillip Island siempre seguirá siendo uno de mis circuitos favoritos".

Márquez tomó el liderato del campeonato en la sprint del sábado tras una batalla épica con Jorge Martin, quien luego se cayó en la vuelta 8.

El piloto de Aprilia se fracturó el brazo en el accidente y fue declarado no apto para correr, lo que significa que Márquez casi con seguridad habría ampliado su ventaja en puntos el domingo si el gran premio no hubiera sido cancelado.

El director de Ducati, Davide Tardozzi, admitió que las condiciones de pista mojada habrían favorecido a Márquez, quien consiguió la pole position por 1,5s después de las lluvias nocturnas del sábado, pero respaldó la decisión de cancelar la carrera por razones de seguridad. "Para Ducati, es obvio que perdimos una oportunidad", dijo. "En estas condiciones, Marc era el favorito, pero la seguridad es primordial. No hay helicóptero y las condiciones no son buenas.

"Marc sabía que podía ganar y sumar 25 puntos, pero la seguridad es lo primero, insisto.

"Lo primero en lo que siempre pensamos en Ducati es en la seguridad de los pilotos. Y eso está por delante de todo; el deporte, el negocio y lo que sea. Personalmente, ya perdí la carrera de un piloto aquí con [Carl] Fogarty, así que no quiero volver a ver algo así.

"Y si la decisión es que por seguridad tenemos que retirarnos, tenemos que retirarnos otra vez. Creo que perdemos una oportunidad, pero la seguridad está por delante del deporte".

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