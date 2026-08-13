El desconcierto de Márquez en Silverstone: moto "inmanejable" y brazo "incontrolable"

Ducati acostumbra a filmar el detrás de escena de sus fines de semana de carrera. El video sobre el Gran Premio de Gran Bretaña, especialmente difícil para Marc Márquez y Pecco Bagnaia, ofrece una nueva mirada a las dificultades atravesadas por los dos pilotos.

El equipo italiano revela varios intercambios entre los pilotos y su equipo técnico en el garaje. Márquez y Bagnaia se quejaban de falta de agarre desde el viernes e intercambiaron impresiones sin encontrar realmente una solución.

Tras el sprint, Márquez estaba atónito por la degradación de su neumático trasero, que le hizo caer hasta la novena posición. "El neumático trasero… increíble", resumió el español en el garaje, describiendo una enorme degradación de la goma blanda ya desde la tercera vuelta.

"Era inmanejable. Inmanejable… Era im-po-si-ble. Incluso para inclinar, abrir gas, era como un neumático de lluvia inclinado. Nunca había pasado antes con este neumático. Esa sensación, nunca. No conseguía pilotar. Era imposible."

Marc Márquez, Ducati Team Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

"No puedo decir cómo hacerlo mejor", añadió. "Vi que Diggia tenía más o menos el mismo problema. Álex [Márquez] era el único [que salía adelante], porque Diggia tenía una gran degradación."

El domingo, con el neumático medio, Márquez consideró que la situación era menos problemática. "El neumático estaba mucho mejor", explicaba a su equipo tras su sexta plaza. "Se degradaba, pero era constante. Fui prudente en las dos primeras vueltas, pero era una degradación normal."

Márquez, en cambio, mostró sus límites físicos. Antes del inicio del fin de semana, reconocía estar todavía lejos de su mejor nivel y sus dudas se confirmaron en la carrera principal.

"Físicamente, no estaba ahí. Podía caerme, no controlaba mi brazo derecho. Perdía la parte delantera en las curvas 1 y 9. No me gusta eso."

Bagnaia, entre sufrimiento e incomprensión

Pecco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Al otro lado del garaje, Pecco Bagnaia vivió un fin de semana aún más difícil. El italiano también estaba limitado físicamente tras una operación por síndrome compartimental durante el verano. El video muestra un intercambio con Marc Márquez en el que los dos pilotos hablan de la dificultad de compensar las lesiones en las extremidades superiores.

"¡Te entiendo!", indicó Márquez, que conoce mejor que nadie en la parrilla las lesiones en el brazo. "Es más fácil cuando te duele la parte inferior del cuerpo", analizó Bagnaia. "Cuando tienes algo en la parte superior, te limita."

El doble campeón de MotoGP estuvo rezagado durante todo el fin de semana, antes de una caída que resultó muy sorprendente en la carrera principal. "No sé cómo explicarlo", confesó el italiano a su jefe de mecánicos. "Quizá alguien dejó caer algo al suelo. ¡Es imposible!"