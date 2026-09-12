Marc Márquez domina a Bezzecchi y gana el sprint en Misano
Marc Márquez ganó la carrera Sprint del Gran Premio de San Marino de MotoGP al tomar ventaja sobre Marco Bezzecchi desde la salida, antes de imponer su ley en el circuito italiano. Jorge Martín completó el podio.
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Marco Bezzecchi salía desde la pole position de la carrera Sprint del Gran Premio de San Marino, por delante de Marc Márquez y Fermín Aldeguer. Noveno en la parrilla, Johann Zarco había sido sancionado por molestar a Bezzecchi durante la clasificación, pero su sanción no se aplicará hasta la carrera principal, mañana.
Las temperaturas habían aumentado claramente con respecto a las observadas hasta entonces, con 39°C en pista y 27°C en el aire.
En cuanto a los neumáticos, Marc Márquez y Jorge Martín eligieron salir con el medio trasero, mientras que los otros pilotos del top 5 montaban el blando.
Marc Márquez se lanzó por el interior de la primera curva y le arrebató directamente el liderato de la carrera a Marco Bezzecchi. Fermín Aldeguer perdió varias posiciones y quedaba sexto. Johann Zarco también falló en su salida, pero se mantenía a las puertas del top 10, junto a Fabio Quartararo.
Marc Márquez no lograba abrir hueco en cabeza. Por detrás, Aldeguer y Pedro Acosta luchaban por la quinta plaza, pero finalmente fue Álex Márquez quien aprovechó para adelantar a los dos pilotos.
En la tercera vuelta, Fabio Quartararo cometió un error al intentar el interior sobre Diogo Moreira. El francés pudo reincorporarse, pero en última posición. Marc Márquez conseguía por fin alejarse de Marco Bezzecchi, que se dejaba distanciar. Jorge Martín estaba a rueda de Fabio Di Giannantonio, al acecho para recuperar el último escalón del podio.
Márquez impone su ley en el jardín de Bezzecchi
Marc Márquez parecía ahora intocable, a más de un segundo de Bezzecchi. El español era el único piloto que rodaba en 1'30. Johann Zarco había logrado remontar hasta la décima posición.
En la séptima vuelta, Jorge Martín superaba a Fabio Di Giannantonio, mientras que Álex Márquez ya había alcanzado a los dos pilotos. El piloto de Aprilia estaba a algo menos de un segundo de su compañero de equipo.
A seis vueltas del final, Marco Bezzecchi aumentaba el ritmo y había reducido la diferencia con Marc Márquez a seis décimas. El campeón vigente lograba contener al italiano estabilizando la diferencia. Jorge Martín se había quedado descolgado, a 2,7 segundos de los dos líderes. En las últimas vueltas, Marc Márquez recuperó ritmo, alejando a su primer perseguidor a más de un segundo.
Marc Márquez finalmente ganó la carrera sprint del Gran Premio de San Marino por delante de Marco Bezzecchi y Jorge Martín. Johann Zarco cruzó la línea de meta a las puertas de los puntos, en la décima posición.
Grand Prix de San Marino - Sprint
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|Retirada
|Puntos
|1
|M. Márquez Ducati
|93
|Ducati
|13
|
19'48.519
|12
|2
|M. Bezzecchi Aprilia
|72
|Aprilia
|13
|
+1.068
19'49.587
|1.068
|9
|3
|J. Martín Aprilia
|89
|Aprilia
|13
|
+3.538
19'52.057
|2.470
|7
|4
|F. Di Giannantonio VR46
|49
|Ducati
|13
|
+3.968
19'52.487
|0.430
|6
|5
|A. Márquez Gresini
|73
|Ducati
|13
|
+4.348
19'52.867
|0.380
|5
|6
|P. Acosta KTM
|37
|KTM
|13
|
+6.944
19'55.463
|2.596
|4
|7
|R. Fernández Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|13
|
+7.707
19'56.226
|0.763
|3
|8
|F. Aldeguer Gresini
|54
|Ducati
|13
|
+8.832
19'57.351
|1.125
|2
|9
|L. Marini Honda
|10
|Honda
|13
|
+11.712
20'00.231
|2.880
|1
|10
|J. Zarco LCR
|5
|Honda
|13
|
+14.534
20'03.053
|2.822
|11
|D. Moreira LCR
|11
|Honda
|13
|
+17.043
20'05.562
|2.509
|12
|F. Morbidelli VR46
|21
|Ducati
|13
|
+17.405
20'05.924
|0.362
|13
|P. Bagnaia Ducati
|63
|Ducati
|13
|
+17.763
20'06.282
|0.358
|14
|B. Binder KTM
|33
|KTM
|13
|
+18.181
20'06.700
|0.418
|15
|E. Bastianini Tech3 GasGas Factory Racing
|23
|KTM
|13
|
+18.476
20'06.995
|0.295
|16
|P. Espargaró Tech3 GasGas Factory Racing
|44
|KTM
|13
|
+18.752
20'07.271
|0.276
|17
|J. Miller Pramac
|43
|Yamaha
|13
|
+21.113
20'09.632
|2.361
|18
|T. Razgatlioglu Pramac
|7
|Yamaha
|13
|
+20.698
20'09.217
|19
|A. Rins Yamaha
|42
|Yamaha
|13
|
+21.740
20'10.259
|1.042
|20
|J. Mir Honda
|36
|Honda
|13
|
+22.054
20'10.573
|0.314
|21
|F. Quartararo Yamaha
|20
|Yamaha
|13
|
+24.419
20'12.938
|2.365
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