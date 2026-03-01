Ir al contenido principal

MotoGP GP de Tailandia

Marc Márquez sobre el pinchazo en Tailandia: "Fue como si golpeara una gran roca"

El campeón del mundo arrojó algo de luz sobre su abandono en el Gran Premio de Tailandia tras la carrera en Buriram.

Richard Asher
Editado:
Marc Marquez, Ducati Team

Marc Marquez, Ducati Team

Foto de: Steve Wobser / Getty Images

Marc Márquez atribuyó su abandono del Gran Premio de Tailandia por un neumático pinchado a la mala suerte.

El español se salió del circuito a pocas vueltas del final de la carrera, explicando que fue un intento consciente de evitar una caída al adoptar un enfoque de seguridad ante todo.

Aunque cruzar el piano hacia la zona asfaltada de escape normalmente no tendría consecuencias técnicas, en esta ocasión le jugó en contra al nueve veces campeón del mundo.

"Iba rodando de manera segura, pero tuve mala suerte", dijo Márquez a los medios tras la carrera. "Porque salté ese piano cien veces en el test [previo a la carrera], por ejemplo.

"[Fue lo mismo] durante la práctica. Y nunca pasó lo que pasó ahora. Porque normalmente esos pianos están hechos para que puedas salirte de buena manera.

"Pero cuando me salí, ya sentí que el neumático trasero explotó. Con un gran golpe también en la parte trasera.

"Normalmente saltamos muchas veces en los pianos dobles. Pero esta vez cuando me salí, era como si hubiera una gran roca ahí. Y destruyó y explotó mi neumático trasero."

Así quedó el neumático trasero de Marc Márquez en el GP de Tailandia.

Así quedó el neumático trasero de Marc Márquez en el GP de Tailandia.

Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Márquez, que todavía se está recuperando de las lesiones sufridas en el Gran Premio de Indonesia del año pasado, subrayó que estaba tratando de evitar una caída.

"En la mitad de la curva ya sentí que la parte trasera deslizaba un poco. Más de lo habitual.

"El neumático también estaba [desgastado]… y luego vi que estaba forzando demasiado la moto. Y dije: 'Vale, no quiero asumir ningún riesgo. Aunque pierda tiempo, me voy a salir de la pista y volveré a entrar'.

"Pero ese [enfoque seguro] hoy no fue la mejor decisión. Porque creo que tuve muy mala suerte de destrozar la parte trasera."

Márquez marchaba cuarto en el momento del incidente tras una carrera fluida y conservadora. Dijo que podría haber dado más en las vueltas finales.

"P4 era seguro. [Siendo] optimista, P3. ¿Y por qué no P2?"

