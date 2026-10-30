MotoGP GP de Malasia

Marc Márquez planea atacar al máximo en el GP de Malasia tras un viernes dominante

Con Jorge Martín lidiando con una lesión y Ducati como la moto más rápida el viernes, Marc Márquez quiere dejar el título de MotoGP fuera de alcance en Malasia

Richard Asher Rachit Thukral

Publicado: 30 oct 2026, 11:15

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Marc Márquez prometió seguir atacando después de empezar con fuerza en Sepang el viernes, pese a que su rival por el título, el lesionado Jorge Martín, parecía estar en desventaja.

El piloto oficial de Ducati, Márquez, tiene un historial relativamente modesto en el circuito situado a las afueras de Kuala Lumpur, pero dijo que se sintió en sintonía con su GP26 desde el momento en que salió a la pista el viernes por la mañana.

"Algunos años [en Sepang], me siento bien desde el principio. Otros años, sufro desde el principio, y entonces todo el fin de semana es más difícil", dijo. "Pero hoy, desde la vuelta de salida, la sensación fue buena. Después, con el neumático trasero medio, la sensación fue buena".

Después de liderar la sesión matutina, Márquez repitió con facilidad por la tarde, cuando solo una pequeña caída al comienzo de la sesión empañó su actuación.

"Y por la tarde, aparte de la pequeña caída en la curva 15, que es donde estoy asumiendo más riesgos, el resto fue perfecto".

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Con tres Ducati entre los cinco primeros, y su hermano Alex como segundo más rápido detrás de él, Márquez ve una oportunidad para hacer valer su ventaja y dejar prácticamente sentenciado el campeonato. Martín, de Aprilia, está 10 puntos por detrás de Márquez, con su participación en el resto del fin de semana en duda, pero Márquez no contempla un enfoque conservador.

"Estoy en una posición en el campeonato en la que depende de mí, así que intento estar lo más cerca posible de los 37 puntos. Vemos que también aquí Ducati está trabajando bien con Alex y Diggia [Fabio Di Giannantonio] también".

La caída a baja velocidad que tuvo el viernes no le preocupa a Marc Márquez.

Photo by: Mohd Rasfan - AFP - Getty Images

Márquez añadió, sin embargo, una nota de cautela, al recordar ante los medios que el fin de semana todavía podría tomar otro rumbo: "Pero estamos en viernes. Como vimos en muchos circuitos este año, en Assen, en Mandalika, parecía que el viernes era como, 'Vale, están en otro nivel', y después el fin de semana cambia. Así que tenemos que estar tranquilos".

El piloto oficial de Aprilia, Marco Bezzecchi, que está 50 puntos por detrás de Márquez en la tercera posición del campeonato, coincidió tanto en la ventaja de Ducati como en el potencial de mejora de su propio paquete.

"Parece que Marc está un poco por delante de todos. Su hermano también es bastante rápido, un poco más rápido que yo", dijo Bezzecchi.

"En esta pista ellos [Ducati] siempre han sido mucho, mucho más fuertes. Ahora quizá estamos un poco más cerca, pero la diferencia siempre ha sido enorme.

"En general, hay muchas Ducati que son superrápidas. Esta nunca ha sido una de nuestras pistas más fuertes, pero la mejora que conseguimos es interesante, así que ojalá podamos dar otro paso.

"Es cierto que todavía me falta algo, pero el ritmo no es tan malo. En cuanto al ataque al crono, quizá podría hacer algo mejor en términos de pilotaje para intentar ganar un par de décimas".

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Vale la pena señalar que Bezzecchi fue casi medio segundo más lento que Márquez tanto por la mañana como por la tarde en Sepang, y que Marc ni siquiera utilizó un segundo juego nuevo de neumáticos al final de la última sesión. Por otro lado, las banderas amarillas sí interrumpieron a la mayoría de quienes perseguían a la Ducati oficial en los minutos finales, lo que posiblemente distorsione el panorama de cara al sábado.

La Aprilia más rápida en la práctica de la tarde fue en realidad la moto de Trackhouse de Ai Ogura. El piloto japonés terminó a 0.167s del mejor tiempo de Márquez, de 1m57.000s.

Información adicional de Oriol Puigdemont

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