Marc Márquez temía abandonar el GP de Austria y explica la causa de sus dificultades

Marc Márquez confesó que llegó a plantearse abandonar el Gran Premio de Austria debido a unos problemas de frenos que lastraron considerablemente su rendimiento en la carrera de MotoGP del domingo.

El piloto oficial de Ducati partió desde la primera fila de la parrilla, pero terminó quinto —y lejos de la cabeza— tras una carrera accidentada en el Red Bull Ring.

Los problemas de Márquez fueron evidentes desde el inicio, ya que cayó de la segunda a la quinta posición, viéndose además presionado por su compañero de equipo, Francesco Bagnaia.

Tras recuperar la cuarta plaza al adelantar a la Aprilia del equipo Trackhouse pilotada por Ai Ogura, se salió de la pista en la novena vuelta, cayendo hasta el séptimo puesto.

En la fase final de la prueba, logró superar tanto a Brad Binder como a Fermín Aldeguer para terminar quinto —siendo la mejor Ducati en pista—, aunque cruzó la meta a más de siete segundos del ganador, Pedro Acosta (KTM).

Al finalizar la carrera, el vigente campeón del mundo reveló que sufrió problemas de frenos durante gran parte de la prueba, lo que incluso le llevó a considerar entrar en boxes para retirarse.

"Tuvimos más dificultades que otros fines de semana, pero estábamos ahí. El problema es que, en la primera parte de la carrera, tuve muchísimos problemas con el freno delantero", comentó Márquez.

"Por eso me fui largo en la curva 1. La maneta delantera no ofrecía una respuesta constante y el comportamiento variaba en cada frenada. Cuando cometí el error en la curva 1, accioné el freno y estaba vacío; no había nada. Por eso me fui muy largo: no un poco, sino muchísimo".

"Hoy tuvimos mucha suerte, porque en un momento dado de la carrera pensé: 'Vale, no puedo seguir'. Pero luego, de una vuelta a otra, los frenos empezaron a funcionar. Volví a ganar velocidad y recuperé algunas posiciones, aunque obviamente ya era demasiado tarde".

"Lo bueno es que es algo que se puede ver en la telemetría, así que podrán analizarlo e intentar buscar una solución de cara al futuro".

Márquez señaló que aún no se había identificado la causa, al tiempo que explicaba cómo los problemas de frenado afectaban al comportamiento de la moto.

"Aquí no tenemos el problema de las vibraciones ni nada por el estilo. [El proveedor de frenos] Brembo trabajó muy duro en ese aspecto", añadió el piloto español.

"Normalmente, si hay vibraciones, suelen aparecer entre las curvas 7 y 8, y luego el problema persiste en la curva 9. Pero en el resto del circuito el comportamiento es constante.

"Tuvimos un problema importante. Por eso, en la primera vuelta no frené con agresividad. Intentaba entender el tacto de la maneta delantera en cada punto de frenada, y ahí perdía mucho tiempo.

"Me siento muy afortunado, porque hoy el máximo al que podíamos aspirar era el segundo o tercer puesto, y al final terminamos quintos".

El sábado, Márquez señaló la carcasa más rígida del neumático trasero de Michelin como la principal razón de la falta de ritmo de Ducati en el Red Bull Ring. La Desmosedici parece tener dificultades con este neumático especial, que solo se utiliza en Buriram, Goiânia y Mandalika, además del Red Bull Ring.

Incluso el domingo, Ducati pareció ser la tercera mejor marca en Spielberg: Acosta ganó con KTM y Aprilia copó los puestos del segundo al cuarto.

Márquez no quiso usar la construcción del neumático como excusa, aunque admitió que Ducati tiene trabajo pendiente en este aspecto de cara al Gran Premio de Indonesia del próximo mes.

"Es otro factor, pero al final es igual para todos", comentó. "Es cierto que debemos trabajar bien en ese aspecto, porque en Tailandia sufrimos mucho. Aquí también hemos tenido dificultades, pero al menos hemos sido competitivos.

"Veremos si podemos mejorar para Mandalika, sobre todo porque allí no usaremos esta carcasa, sino una especial".