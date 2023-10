Márquez predice una sprint "apretada" adelante, pero se ve lejos

Mucho ha cambiado la historia para el catalán desde aquella carrera de 2019, en la que se jugó la victoria hasta la última curva con Fabio Quartararo, que antecedió el alirón de su sexto título de MotoGP. Luego llegó la caída de Jerez, en la cita inaugural de 2020; el año y medio de lesiones y el desgobierno en Honda, que ha terminado con el adiós de Márquez con vistas a la temporada que viene.

Lo que ocurre es que, hasta que el español pueda subirse a la Ducati del equipo Gresini en el test posterior al último gran premio de este 2023, en Valencia, todavía debe disputar ocho carreras subido a una moto que aborrece cualquiera que se sube a ella. El primero de estos ocho desafíos tendrá lugar este sábado, en la prueba al sprint, en la que, Márquez ya avisa, nadie debería esperar mucho. Si tenemos en cuenta lo ocurrido en la primera jornada de ensayos en Tailandia, y lo declarado después por él mismo, mucho hará el #93 si logra cruzar la meta entre los diez primeros.

En el segundo entrenamiento del día, el que marca el corte entre aquellos que se darán cita en la primera criba de la cronometrada (Q1) y los que pasarán directamente a la segunda (Q2), Márquez terminó el undécimo y se quedó fuera del segundo grupo por solo 65 milésimas, circunstancia que le obligará a pasar por la eliminatoria previa. Precisamente, quien le birló la plaza fue Augusto Fernández, que se coló el décimo a rueda del multicampeón, en la situación inversa a lo ocurrido el viernes pasado, en Phillip Island.

"En la primera vuelta rápida me puse detrás de Martín, pero iba mucho más rápido. En la segunda pillé a Di Giannantonio, pero Augusto me pilló a mí. Yo la robé a Augusto el pase a la Q2 en Phillip Island, y él me la ha robado aquí. Nos quedamos a las puertas de la Q2, pero fue un buen día", resumió Márquez.

"Intentar meternos en la Q2 era un objetivo muy optimista. Lo más realista era terminar entre el décimo y el 15º, y es dónde estamos. Nos meteremos en la Q2 si hacemos sonar la flauta", añadió el de Cervera (Lleida), protagonista de un buen susto, al recibir el impacto en el brazo derecho de un deflector que salió disparado de la Ducati de Jorge Martín: "Dolió un poco en el momento, pero no me limitó para nada".

El medio segundo que separó a Martín, el más rápido, de Miguel Oliveira, que finalizó el 18º, hacen prever una sprint de lo más disputada para la mayoría, menos para los tres pilotos de Honda. "No sé si será ajustada por delante, pero nosotros terminaremos lejos. Viñales me adelantó en un momento del entrenamiento, y en una vuelta me sacó un segundo. No tenemos ritmo", finalizó Márquez.

