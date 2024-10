Márquez, tras su error en el inicio: "Me encanta complicarme la vida"

El de Gresini tenía todas las armas este sábado para plantar cara al poleman Jorge Martín y tratar de sumar una nueva victoria en la sprint, esta vez en el Gran Premio de Australia. Sin embargo, una extraña maniobra nada más comenzar la carrera, relegó a Marc Márquez hasta la octava posición, perdiendo hasta siete plazas, lo que le obligó a plantear la carrera en remontada, protagonizando espectaculares adelantamiento y llegando al segundo puesto final.

"Parece que siempre ocurre algo, me encanta complicarme la vida, una vez que salimos en primera fila cometo un error", explicó Márquez nada más acabar la carrera.

"Jorge ha frenado muy fuerte para desactivar los dispositivos y no lo he calculado bien, casi le toco y me fui largo. El ritmo estaba ahí, las sensaciones han sido buenas, el ritmo era muy similar al de Jorge, veremos si mañana estamos en disposición de luchar con él", añadió el de Gresini.

El resumen es que Márquez no atinó en las referencias.

"Hay días que me sale una primera vuelta que no sé cómo lo hago; hoy, también, pero para mal. Ha sido error mío de no calcular bien en esa primera curva, que es muy especial y con el viento, no calculé bien la frenada, que es diferente para desactivar todos los dispositivos de altura de la moto. Se llega muy rápido y no lo hice bien, para evitar el contacto me he ido largo", amplió la explicación un Márquez que sabe que tenía las armas para luchar por la victoria. "Queda un regusto porque tenia ritmo, lo he podido solucionar quedando segundo, pero teníamos el paso para luchar hasta la última vuelta con Jorge", se lamentó.

Sin ese error, Márquez cree que con el paso de las vueltas hubiera podido ser competitivo y para la carrera larga cree que puede tener un extra.

"Jorge es muy explosivo, las dos o tres primeras vueltas es capaz de marcar la diferencia, luego con los neumáticos usados es cuando yo me encuentro mejor, hay dos o tres puntos que lo tengo que gestionar de manera diferente. A ver si podemos salir bien (mañana) y ver el ritmo que marca Jorge, de momento es el que tiene el mejor paso, cuando un piloto hace ese tiempo que ha hecho él en la qualy es que tiene algo más. Así que intentaremos estar lo más cerca que podamos, pero aquí en Australia te cambia un poco el viento o la temperatura y es otra moto, intentaremos seguir como hoy", advirtió.

La clave, seguramente será elegir y gestionar bien los neumáticos.

"Ya se vio el año pasado, cuando tienes mucha explosividad al principio acabas usando más la goma y si te baja aquí pierdes mucho, casi un segundo por vuelta. Hay que trabajar esta tarde para entender con qué neumático salir a la carrera, ya que ni Michelin ni los equipos hemos podido coger información, y no lo tenemos nada claro", confesó.

Márquez protagonizó algunos adelantamientos espectaculares en su remontada, sobre todo el que le hizo a Pecco Bagnaia: "Lo pasé en la curva 4, que es el punto más arriesgado de todos", dijo.