VIDEO: el impresionante choque de Bezzecchi contra Viñales en Australia

La carrera al sprint de MotoGP en el circuito de Phillip Island no terminó de la mejor de las maneras. La prueba, ganada por Jorge Martín por delante de Marc Márquez, se vio marcada por un aparatoso accidente en el comienzo de la penúltima vuelta de carrera.

Detrás de Martín, Márquez, Enea Bastianini y Pecco Bagnaia, el protagonismo se centró en Maverick Viñales y Marco Bezzecchi, que luchaban por la quinta posición. El italiano no podía seguir la estela del vigente campeón y tenía encima al español, que se dedicó a alcanzarle en los giros anteriores y que, con un buen ritmo, sí tenía potencial para alcanzar a Bagnaia. Pero el duelo acabó de manera abrupta, con el pupilo de Valentino Rossi tocando a su rival al tomar la curva 1.

En la recta de meta, Viñales había conseguido rebasar a Bezzecchi para ponerse quinto, como se puede observar en el vídeo. Sin embargo, tras eso, el transalpino no midió bien en la frenada, en la que también pudo jugar un papel la aspiración por la aerodinámica, y acabó impactando contra el de Aprilia. La carrera de ambos terminó en ese primer viraje, aunque afortunadamente ambos quedaron conscientes.

Por un lado, el de Roses no acabó nada contento por lo ocurrido, y con el calentón del momento incluso le dedicó una peineta al italiano. Bezzecchi, por su parte, sí acabó visiblemente más dolorido, y tuvo que ser retirado de la grava en camilla por los comisarios.

Una vez que finalizó la carrera, el doctor del campeonato, Ángel Charte, actualizó el estado médico de ambos pilotos: "Bezzecchi ha tenido una caída de alta energía. No ha perdido la consciencia en ningún momento, y la exploración que hemos practicado en el centro médico de primeras es totalmente normal. Lo que ocurre es que hay que asegurarse, debido a la fuerza de la propia caída. Vamos a trasladarle en helicóptero al hospital, para hacerle varias pruebas radiológicas".

"Pero de inicio, está consciente, orientado y sabe perfectamente cómo se ha caído. La exploración es estrictamente normal, pero estas lesiones hay que estudiarlas y hay que mirarlas. Yo creo que no habrá ningún problema, pero hay que hacer estas pruebas. Maverick tiene un pequeño pinzamiento a nivel del codo, que si no recuerdo mal era el izquierdo. Y nada más, una contusión. A nivel neurológico, no tiene nada", siguió. Pero, a priori, ambos están 'aptos', como Pedro Acosta, que tras su caída fue diagnosticado con una fuerte contusión en el hombro izquierdo y con un esguince escapulohumeral.

En cuanto a las consecuencias del incidente de Viñales y Bezzechi, cabe resaltar que el Panel de Comisarios pasó a investigarlo después de la carrera al sprint. Sin embargo, el organismo comandado por Freddie Spencer no decidirá hasta el domingo si sanciona al italiano porque no pudo escuchar su punto de vista debido a su situación médica, ya que estaba en el hospital para que se le realizaran pruebas más exhaustivas.