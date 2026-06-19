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Crónica de prácticas
MotoGP GP de República Checa

Márquez lidera y luego se cae en la FP1 de MotoGP en Brno

Marc Márquez dominó el primer entrenamiento en el GP de República Checa de MotoGP, antes de caerse al final de la sesión.

Vincent Lalanne-Sicaud
Publicado:
Marc Márquez, Ducati Team

Se esperan altas temperaturas durante todo el fin de semana en Brno. El sol ya estaba presente para la primera sesión del programa, con una temperatura ambiente de 28°C, mientras que la del asfalto alcanzaba ya los 40°C.

La sesión comenzó con caídas de Pedro Acosta en la curva 9 y de Maverick Viñales en la curva 8, así como una salida recta de Marco Bezzecchi a la grava de la curva 13, antes siquiera de que tuvieran un tiempo registrado. Diogo Moreira sí pudo hacer una vuelta rápida… ¡pero también se cayó en la curva 8! El brasileño pudo levantarse tras esta caída bastante fuerte.

 

Mientras tanto, los pilotos de Ducati se hicieron con el control, primero gracias a Fabio Di Giannantonio, después con Pecco Bagnaia, quien mostró su esperanza de brillar en un circuito que "le gusta mucho", siempre que encuentre el agarre trasero que le ha faltado en las últimas carreras. Fermín Aldeguer y luego Marc Márquez ocuparon después la primera plaza, pese a un pequeño susto para el ganador del GP de Hungría en la curva 13.

 

Mientras tanto, Jorge Martín practicaba el paso por la zona de long-lap, que deberá recorrer dos veces el domingo tras el toque de la primera curva en Balaton Park.

 

A su regreso al pit lane, también se vio al campeón del mundo de 2024 estirando su hombro izquierdo, que parece limitarlo desde la caída.

De vuelta a pista, Márquez rebajó 0"296 su propia referencia y alejó a su primer rival hasta 0"724, confirmando así su dominio.

Por su parte, Martín acabó involuntariamente en el pit lane, después de haber fallado su penúltima curva y pasar por la grava. La animada sesión del piloto de Aprilia continuó a su regreso a pista, ya que tuvo que detenerse al borde de la pista tras sufrir un problema técnico durante un nuevo paso por la zona de long-lap. Pudo volver a su box y salir de nuevo con su segunda moto.

Márquez no fue amenazado en cabeza. Bagnaia pudo acercarse a 0"376 y Raúl Fernández, que se recupera de un episodio de apendicitis aguda hace solo tres días, se colocó a 0"294 y luego a 0"210 de su compatriota.

Al final de la sesión, Márquez se cayó en la curva 7, sin gravedad, pero ahí terminó su sesión.

 

Su caída provocó una bandera amarilla que impidió a algunos pilotos mejorar... pero Fabio Quartararo pudo lograr un inesperado segundo mejor tiempo con su Yamaha, a exactamente 0"200, siendo uno de los pocos en montar un neumático medio nuevo.

El francés concluyó la sesión en esa posición, entre Márquez y Fernández. Joan Mir, que también aprovechó un neumático nuevo al final de la sesión, firmó el cuarto mejor tiempo por delante de Ai Ogura, Bagnaia, Aldeguer y Di Giannantonio. Acosta marcó el noveno mejor tiempo bajo la bandera a cuadros, lo que lo situó por delante de Luca Marini. Los pilotos oficiales de Aprilia quedaron rezagados, con Martín 14º y Bezzecchi 16º.

Un mes después de su muy espectacular accidente en el GP de Catalunya, Álex Márquez regresó a su Ducati. El español, lesionado en una clavícula y una vértebra, pudo completar 11 vueltas y marcar el 18º mejor tiempo. 

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MotoGP - GP de República Checa - 1° Práctica 

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta
1 Spain M. Márquez Ducati 93 Ducati 13

1'53.303

   171.670 319
2 France F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 16

+0.200

1'53.503

 0.200 171.368 316
3 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 17

+0.210

1'53.513

 0.010 171.353 316
4 Spain J. Mir Honda 36 Honda 17

+0.220

1'53.523

 0.010 171.337 320
5 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 17

+0.318

1'53.621

 0.098 171.190 322
6 Italy P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 15

+0.376

1'53.679

 0.058 171.102 324
7 Spain F. Aldeguer Gresini 54 Ducati 15

+0.476

1'53.779

 0.100 170.952 319
8 Italy F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 15

+0.484

1'53.787

 0.008 170.940 320
9 Spain P. Acosta KTM 37 KTM 14

+0.518

1'53.821

 0.034 170.889 320
10 Italy L. Marini Honda 10 Honda 17

+0.542

1'53.845

 0.024 170.853 322
11 Turkey T. Razgatlioglu Pramac 7 Yamaha 15

+0.623

1'53.926

 0.081 170.731 316
12 Spain A. Rins Yamaha 42 Yamaha 14

+0.625

1'53.928

 0.002 170.728 316
13 Spain M. Viñales Tech3 GasGas Factory Racing 12 KTM 14

+0.672

1'53.975

 0.047 170.658 321
14 Spain J. Martín Aprilia 89 Aprilia 16

+0.712

1'54.015

 0.040 170.598 320
15 Italy F. Morbidelli VR46 21 Ducati 16

+0.872

1'54.175

 0.160 170.359 317
16 Italy M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 17

+0.891

1'54.194

 0.019 170.331 322
17 South Africa B. Binder KTM 33 KTM 16

+0.946

1'54.249

 0.055 170.249 322
18 Spain A. Márquez Gresini 73 Ducati 13

+1.216

1'54.519

 0.270 169.847 323
19 Brazil D. Moreira LCR 11 Honda 13

+1.385

1'54.688

 0.169 169.597 322
20 Australia J. Miller Pramac 43 Yamaha 16

+1.487

1'54.790

 0.102 169.446 316
21 Italy E. Bastianini Tech3 GasGas Factory Racing 23 KTM 15

+1.591

1'54.894

 0.104 169.293 321
22 United Kingdom C. Crutchlow LCR 35 Honda 15

+2.003

1'55.306

 0.412 168.688 318
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