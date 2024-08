Márquez solo rescata pasar a la Q2 en Silverstone: "Las sensaciones son horribles"

Como ha pasado en otras ocasiones, Marc Márquez esperó en la pista una rueda que le sirviera de guía para hacer una vuelta rápida y encontró la mejor, la de Jorge Martín, que fue el más rápido al final del día. El de Gresini, no pudo seguir el ritmo del de Pramac, pero la referencia le valió para acabar clasificándose décimo y, por tanto, pasar a la Q2 directo, aunque solo fuera por un suspiro.

Márquez se defendió en su encuentro con los medios de que le señalaran como un piloto que 'se busca la vida' siguiendo a otros. "Sí, hoy ha sido el primer día en el que he seguido a alguien, porque me he sentido perdido, y luego en otros circuitos me he sentido bien y pude hacer la vuelta solo, me siento mejor yendo solo. Pero hoy estaba perdido. Cuando alguien está perdido y si tengo las facilidades para hacerlo, por lo que esta capacidad es la palabra correcta, lo hago. He salido detrás de Aleix Espargaró desde el pit lane, pero Aleix no empujaba, entonces llego Martin y le seguí. Pero mi plan inicial era seguir a Aleix", dijo.

"En un circuito como este, tan largo, si vas perdiendo en varios puntos al final de la vuelta se nota mucho.

"Pasar a la Q2 es lo único positivo del día, que ha sido de los peores viernes. Las sensaciones son horribles, iba al revés. Tenemos muchos deberes pendientes para poder terminar entre el quinto y el décimo", señaló.

"Es uno de esos grandes premios en el que comienzas atravesado. Estamos a medio segundo de los más rápidos en el vuelta a vuelta".

Ya desde la mañana el de Gresini no encontraba la forma de ir fluido. "En la primera salida del primer entrenamiento no me he encontrado nada cómodo. En la segunda hemos mejorado un poco y en la tercera no sabía si estaba rodando al límite mío o de la moto. He empujado un poco más y me he caído. Esa caída me ha hecho ver según qué cosas", dijo.

"La caída fue una consecuencia. Empecé la segunda tanda y las sensaciones no eran buenas. No lo entendía y no entendía si estaba pilotando al límite de la moto, si no estaba forzando lo suficiente los neumáticos porque ahí a veces puede pasar. Sí, lo intenté. Dije vale ahora necesito entender, para la tarde necesitamos cambiar mucho la moto. De hecho [después] de caerme, por la tarde cambiamos un poco el plan. El equipo ha hecho un buen trabajo, me ha dado una moto con la que me siento más cómodo. Y ahora tenemos que trabajar en los pequeños detalles", amplió.

"Hay tres puntos del circuito en los que yo llego a mi límite, y lo intento recuperar en otros puntos. Cuando vas incómodo con la moto, vas más rígido y todo va peor", enumeró el corredor español.

Para Márquez el fin de semana no ha empezado bien y necesita confiar en su equipo.

"Tienes que buscar tu camino, confiar en tu técnico y buscar tu dirección. Si hay que buscar una referencia nos fijamos en las Ducati que son como la mía" en referencia a las 2023, zanjó.