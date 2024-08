Quartararo en crisis en Silverstone: Estamos igual o incluso peor de lo que estábamos

Seguramente por experiencia, el francés ya no quiso pasarse de optimista el jueves, cuando le preguntaron por la meta que se marcaba con vistas al primer viernes de gran premio tras las vacaciones. Hizo bien Fabio Quartararo, que este sábado deberá pasar por la previa de la cronometrada (Q1), después de no haber podido ir más allá de la 16ª plaza en el segundo ensayo, en el que se quedó a 1,3 segundos del mejor tiempo, el de Jorge Martín, y a siete décimas del corte que marcó Marc Márquez.

El paquete de piezas introducido por Yamaha en la M1 no parece tener el efecto deseado en la moto y eso, ya a medio Mundial, empieza a terminar la paciencia del piloto de Niza, que suena a disco rayado.

"Estamos muy lejos de la Q2. No tengo explicación de lo que pasa, simplemente tenemos que analizar por qué somos tan lentos, e intentar dar un paso adelante", resumió el #20, que encima de la moto tiene la sensación de ir a todo lo que da el aparato, aunque eso no se vea reflejado después en el cronómetro.

"Me siento en el límite en cada curva, pero el tiempo es lento. Iba detrás de Jorge Martín cuando hizo el tiempo, pero él se va un segundo. Sabemos dónde está el límite de la moto, y las sensaciones no son demasiado buenas", añadió el campeón del mundo de 2021, que sigue esperando el nuevo motor en el que trabaja Yamaha, y que de momento aún no está listo.

Por el momento, la nueva configuración de su M1 no solo no aporta nada positivo, sino que incluso pude suponer un paso hacia atrás respecto de la que conducía hasta ahora:"Esperaba mucho más de las nuevas piezas. Es poco decepcionante. Estamos igual o peor de lo que estábamos antes".

A pesar del bajón que significó para él lo ocurrido este viernes en Gran Bretaña, Quartararo aboga por seguir con la versión de la moto con la que salió a pista, sin que las malas sensaciones lleven a la marca a dar palos de ciego, volviendo atrás.

"Aún no sé si volveremos a la configuración anterior. Incluso sin ver las mejoras, creo que es mejor mantenernos en una línea que ir cambiando de una moto a otra", remachó Quartararo.