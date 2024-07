Martín no pone excusas ante Bagnaia en Assen: "Ha sido imbatible"

Tras lograr clasificar segundo en parrilla y acabar también por detrás de Pecco Bagnaia en la sprint del sábado, Jorge Martín buscó un giro para tratar de romper el abrumador dominio del italiano en Assen, un circuito donde el de Ducati ha estado en otra liga.

Martín montó el neumático medio delante, cuando el duro era la elección mayoritaria y, seguramente, la más ortodoxa, un cambio que no le permitió pasar de ese techo que significó el segundo puesto.

"Ha sido un fin de semana verdaderamente difícil, hemos mejorando mucho de día a día, nos hemos podido acercar a Pecco en cada sesión, pero hoy al final de la carrera no me quedaba nada mas. Un segundo puesto es bueno y el fin de semana con dos segundos puestos ha sido muy solido para nosotros. Lo intentaremos de nuevo la próxima semana", dijo nada más bajarse de la moto el español.

Más tranquilo, después de la ceremonia del podio, en la que estuvo rodeado de las dos Ducati oficiales, hizo una valoración más sosegada.

"Muy contento, un fin de semana complicado con el ritmo de Pecco, muy superior al resto, he intentado en cada sesión acercarme, lo hemos hecho pero no ha sido suficiente. La goma media delantera era mi arma, lo he intentado, pero el ritmo de la carrera ha sido demoledor, casi un segundo mas rápido por vuelta que el año pasado, me encontraba bien hasta ocho o nueve vueltas del final, que el neumático ya no daba para más", explicó.

Pese a la superioridad de Bagnaia, Martín no quiso buscar excusas.

"No tengo ninguna excusa, me he encontrado muy bien hoy y aun así no no sido capaz de ganarle, así que enhorabuena a Pecco, ha sido su fin de semana, diría que de los mejores de su carrera, estar cerca del él en estas condiciones no es malo, volveré a intentarlo en Alemania", donde se corre ya la próxima semana.

Sobre dónde marcaba Pecco la diferencia, el de Pramac lo tenía claro.

"Pecco ha sido imbatible, he mejorado el setup, el estilo, pero las milésimas que me metía en el T2 no podía recuperarlas y las he pagado", dijo.

Ahora el Mundial viaja a Sachsenring, un circuito que no desagrada a Jorge.

"Alemania es una de mis pistas favoritos y voy a ir a intentar ganar desde el principio, hemos aprendido mucho este fin de semana y si seguimos así creo que podemos ser de los mejores en Sachsenring", apunto, pese el extraordinario momento en el que está Pecco.

"Esperemos que haya sido algo del trazado, algún bache que Pecco no encontraba…", bromeó- "Sachserning se adapta más a mi estilo, no tiene mucho que ver pero estoy con muchas ganas, no estoy en mi mejor momento, llevo tres segundos consecutivos y necesito un fin de semana solido desde el viernes", dijo, aunque la verdad es que lleva dos segundos y un tercero en Italia, donde perdió la posición en la última curva con Enea Bastianini regalando cuatro puntos preciosos.