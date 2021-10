Mir: será complicado que alguien se escape en Austin

El campeón del mundo de MotoGP vivió una jornada complicada este sábado en Austin, donde rompió un motor de la Suzuki GSX-RR previo espectacular fogonazo por el tubo de escape, además de tener que pasar por la Q1 y quedarse sin neumáticos blandos para un último ataque al tiempo en la clasificación definitiva.

“Ha sido un día movido. La verdad es que no haber dado un paso adelante en el FP3 me ha complicado las cosas. No podía pilotar bien como ya nos pasó el viernes. La mejora ha venido en el FP4, con el neumático de carrera iba más rápido que atacando el tiempo con la goma blanda por la mañana”, explicó Joan Mir.

“Así que estoy contento con el ritmo de carrera que hemos podido mostrar. Creo que estamos bastante bien con la goma media, aunque hemos dado pocas vueltas seguidas, seis o siete. No se han podido dar más, así que será una incógnita. Más allá de la octava vuelta nadie sabe qué puede pasar”, aseguró el de Suzuki.

“Pero estoy contento con el trabajo al final del día, he podido pasar a la Q2 sin muchos problemas. Al final nos ha faltado un neumático (blando) más para poder atacar dos o tres decimitas más que, yo creo, se podían encontrar. A ver qué podemos hacer mañana”, valoró.

Sobre el fogonazo que protagonizó en el FP4, Mir admitió que se asustó un poco.

“Parece que ha sido el motor, se ha parado la moto de golpe y hay que entender bien por qué ha pasado esto. La verdad es que no me lo esperaba y me he asustado un poco. Además, estaba en un punto de aceleración y fue un poco peligroso”, admitió.

Con una pista plagada de baches y unas condiciones climáticas duras de calor y humedad, es complicado hacerse una idea de qué tipo de carrera se verá en Austin.

“Tengo que ver bien dónde está todo el mundo, pero en ritmo yo estoy contento. Creo que tenemos margen y si puedo mejorar un poco, no mucho (en el Warm Up), estaremos muy bien. Intentaremos a ver si podemos dar un pasito más, será una carrera muy larga, los neumáticos caen mucho y nadie ha podido dar más de siete u ocho vueltas, así que nadie sabe qué neumático funcionará”, insistió.

“Será una carrera entretenida, porque es complicado que alguien se escape y no vuelva para atrás. El pilotaje será completamente diferente al principio y al final de la carrera”, avisó Mir, que saldrá desde la tercera fila de la parrilla.

“Para otros salir 8º puede ser salir muy atrás, pero para mí es hacerlo muy adelante en tercera fila, y a ver hasta dónde puedo llegar”, dijo medio en broma y medio en serio atendiendo la dificultad que tiene, habitualmente, para clasificar bien los sábados.